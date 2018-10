Honor bude mít smartphony se slevou 80 procent. Ale jen v pátek po obědě

Xiaomi při každém otevření své prodejny láká zákazníky na extrémní slevy vybraných přístrojů. Stejnou strategii nyní použije i Honor, který v pátek od 14:00 otvírá svůj první prodejní stánek v obchodním centru na Chodově. Nebude to celá prodejna, tu zde buduje mateřský Huawei. I tak to bude pro firmu velká sláva, bude to první Honor stánek v celém regionu, takže ho přijde otevřít šéf Honoru pro střední a východní Evropu a severské země Sam Yuan.

Honor nebude tak vstřícný jako Xiaomi, které po celý první den prodejů vedle extrémních slev dává i plošnou slevu 30 procent na jakékoliv zboží. Honor vybral jen určité modely, na které poskytne 80% nebo 30% slevu, a to ve výrazně omezeném množství. Půjde totiž pouze o desítky kusů.

Největší slevy (80 %) budou platit pro modely Honor 7C a Honor 7X. První běžně stojí 4 800 korun, druhý 6 300 korun. Po slevě tak vyjdou na 960 a

1 260 korun. Ovšem například v případě modelu 7X bude k mání pouze 25 kusů.

Na koho se nedostane, může volit z modelů Honor 10, Honor 9 Lite a Honor View 10 se slevou 30 procent. Například model View 10 tak po slevě vyjde na

8 043 Kč a bude k dispozici v počtu deseti kusů. O dva kusy méně bude modelu 9 Lite, který bude stát 3 493 Kč.

Na koho se nedostane, může si koupit smartphone z nabídky Honoru za běžnou cenu a k němu dostane zdarma chytrý náramek Honor Band 3 v hodnotě 990 korun.

Honor slibuje, že na stánku budou k vidění i produkty, které se v Česku neprodávají. Na závěr se bude losovat a šťastlivci odejdou s novým smartphonem zcela zdarma.