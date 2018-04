Stovky lidí kvůli slevě oblehly čínský obchod s mobily v Praze

Obchod čínské značky Xiaomi v nákupním centru na Černém Mostě je prvním plnohodnotným obchodem Mi Store, jak je značka nazývá. A jeho otevření provázel velký lov slev.

Už od rána se před obchodem začala tvořit dlouhá fronta zájemců, půl hodiny před otevřením v ní bylo odhadem několik set lidí. Před sedmou večerní čekala na obsloužení ještě zhruba stovka zájemců o zlevněné produkty, i v tu dobu ovšem fronta stále nabývala o nově příchozí. Značka je lákala na omezený počet produktů za zlomek původní ceny a plošnou slevu na celý sortiment po celý den.

První zájemci dokonce přišli už v pátek večer, ale nechtěli prozradit, jak přečkali noc v zavřeném nákupním centru. Na drtivou většinu čekajících se superlevné telefony nedostaly, bylo jich jen 70.

První zákazníci, kteří do obchodu vešli, brali téměř výhradně Redmi 4X. Superlevné smartphony byly vyprodané během chvilky, ostatní čekající nám prozradili, že budou kupovat smartphony se slevou 30 procent. Hned několik si vybralo model A1, jehož běžná cena začíná podle verze na 4 999 korun. Dodejme, že slevy nejsou tentokrát virtuální, ceny v obchodě jsou obvyklé a sleva je tak opravdu slevou.

Fronta před otevřením obchodu byla větší, než když zákazníci čekali dříve na iPhony od Applu v první den prodeje. Právě Apple je frontami známý, ovšem v těch se nečeká na zlevněné produkty, ale na možnost být mezi prvními s novým modelem. V posledních letech Apple upravil prodejní pravidla a fronty už nejsou tak výrazné.

Slevy poskytují i jiní prodejci, obvykle formou cashbacku, tedy zpětného zaslání slevy přímo výrobcem. Takové akce má velmi často Samsung, v poslední době podobné slevy má i Huawei. Ale vždy jen na konkrétní produkty, obvykle nejvyšší cenové kategorie.

Inspirace Applem je v obchodě zjevná

Design prvního českého obchodu čínské značky je stejný jako v jejích asijských obchodech. Není příliš velký, ale je v něm vystavený kompletní sortiment značky, který se v Česku prodává. Je toho méně než v čínských obchodech. Inspirace obchody Applu je zjevná a čínská značka se tím ani netají. Apple je jejím velkým vzorem a Xiaomi se snaží vybudovat celý ekosystém produktů jako americký gigant.

Otvírací nabídka obchodu byla atraktivní. Pro první zákazníky bylo připraveno 20 smartphonů Redmi 4X za 499 korun, 50 smartphonů Redmi 5A za 399 korun, sto náramků Mi Band 2 za 99 Kč a tisíc sluchátek Mi In-Ear Headphones Basic za jednu korunu. Běžná cena Redmi 4X je 3 200 Kč, model Redmi 5A se prodává za 2 500 korun a náramek běžně stojí 800 korun. Korunová sluchátka běžně stojí 250 korun.

Pro všechny zákazníky v první den prodeje platila sleva 30 procent na kompletní sortiment obchodu.

Úplně první zákazníci první českého obchodu Xiaomi

Xiaomi je aktuálně čtvrtý největší výrobce smartphonů na světě, ze značek prodávaných v Evropě dokonce trojka po Samsungu a Applu. Do Evropy firma oficiálně vstoupila až loni, odkdy jsou v Česku dva oficiální distributoři. Výrobky Xiaomi se ale prodávaly na českém trhu již před tím, značku nabízelo několik nezávislých dovozců. Nyní jsou již i v nabídce operátorů.

Hlavním oborem značky jsou smartphony, které se prosadily výborným poměrem výkonu a ceny. Obvykle patří mezi nejlevnější na trhu v každé kategorii. Ovšem až zhruba poslední rok a půl podporují smartphony Xiaomi standardně všechny v Evropě používaná pásma LTE. Do té doby bylo jejich využití diskutabilní. To byl a stále je všeobecný problém čínských značek, které se specializují jen na domácí a jiné asijské trhy.

V Asii se totiž příliš nepoužívají LTE pásma 800 a 900 MHz, jen vyšší. Ta se sice používají i v Evropě a v Česku, ovšem jen pro pokrytí měst. V Asii na nižších frekvencích nahrazuje technologie 3G, jejíž rozšíření je konkrétně v Česku mizivé. To například zatím neumožňuje prodávat na našem trhu přístroje Oppo a Vivo. Ale i tyto dvě značky mají namířeno do Evropy, je to otázka příštích dvanácti měsíců. Pak můžeme očekávat cenovou válku.