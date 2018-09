Další cenová pecka i pro náročné. Test Honoru Play

Začátkem roku byl premiantem značky Honor (patří pod koncern čínského Huaweie) model 10, který zaujal velmi příznivým poměrem ceny a výkonu. V základním provedení (4/64 GB) se stále prodává za 11 tisíc korun a jde o designově povedený kousek s nadstandardní výbavou v čele s výkonným procesorem Kirin 970 a velmi slušným duálním fotoaparátem s vysokým rozlišením.

Model Play je jeho sourozencem, cílí ovšem na trochu jiné uživatele. Zatímco „desítka“ se zaměřovala na příznivce kompaktního designu s „měňavým“ barevným provedením, výkonným hardwarem a nadprůměrným fotoaparátem, tak Honor Play je hlavně o výkonu. Stylizuje se jako herní smartphone. Avšak obecně se dá říci, že jde o variantu pro všechny, kteří hledají spojení nadupaného hardwaru a zároveň nízké ceny.

Výbavou má však Honor Play blíže k modelu Nova 3 ze stáje Huaweie, od kterého se (mírně) liší jen designem, kapacitou paměti a také rozlišením fotoaparátů. Cena honoru je však oproti huaweii zajímavější.

Dovolíme si ještě drobnou připomínku k představení a startu prodeje tohoto telefonu. Honor Play byl sice pro evropský trh představen na veletrhu IFA v Berlíně tento čtvrtek (více viz Honor se chlubí: náš telefon je ve hrách rychlejší než iPhone i Samsung), ovšem koupit se dá už od zhruba poloviny srpna. A to proto, že Honor oddělil dřívější čínskou a evropskou premiéru, přičemž na trh šla novinka hned po té čínské. Evropské „odhalení“ bylo tak pouze jakýmsi zpětným připomenutím, že Honor už má i tento model v prodeji.

Je pro hráče displej dostatečně velký?

Rozhodně ano. Telefon má displej s úhlopříčkou 6,3palce, takže se řadí mezi i na dnešní poměry velké smartphony. Zároveň má však výřez displeje a hlavně i poměrně tenké rámečky, a to včetně toho spodního, kam se už nevešla ani čtečka otisků prstů. Takže telefon je paradoxně stále poměrně znatelně menší než třeba loňský Samsung Galaxy Note 8 se shodnou úhlopříčkou displeje. Opět tak máme pocit, že se displej rozpíná a rámečky ubývají.

Rozlišení displeje je 1 080 x 2 340 pixelů, takže je dostatečně jemný. Jinak jde o poměrně obvyklý IPS panel, kterému není moc co vytknout. To vše samozřejmě v moderním poměru stran 19,5:9 a s výraznějším výřezem displeje, který se dá stejně jako u jiných modelů softwarově skrýt (po stranách jej systém vyplní černou barvou).

Na ovládání jednou rukou to samozřejmě příliš není, ale to je zkrátka daň za to, že je telefon uzpůsoben pro média a hry. Právě při hraní a sledování videí se obrazovka přizpůsobí tak, aby skryla výřez a vyplnila zbylý prostor běžným obdélníkovým obrazem.

Čím zaujme design?

Honor Play se vyhnul modernímu provedení „sklo všude“ a místo toho pokryl celá záda a boky jednolitým kusem hliníku. To má výhodu zejména v tom, že se telefon tolik neupatlá otisky prstů, ale obecně rádi vidíme zase jednou kovový telefon v dnešním zástupu skleněných modelů. Honor si zkrátka uvědomuje, že tento přístroj se musí hlavně dobře držet a neklouzat z ruky.

Na zádech najdeme vystouplý duální fotoaparát a také kruhovou čtečku otisků prstů. Honor dále záda „popsal“ jednak obligátním logem výrobce a jednak vedle fotoaparátu sloganem „AI camera“. Zajímavá jsou také barevná provedení novinky: vedle klasické černé lze telefon zakoupit i v tmavě modré či fialové variantě. Na některých trzích jsou pak v prodeji ještě dvě speciální provedení (červená, černá s červenými prvky) s grafikou na zádech.

Zmíníme ještě konektorovou výbavu, která čítá jak sluchátkový jack, tak USB-C port ve spodním okraji těla, z bezdrátové konektivity nechybí ani NFC. Telefon pojme dvě SIM, případně místo druhé SIM paměťovou kartu. Hlasitý reproduktor je na těle pouze jeden. Honoru Play by slušelo utěsnění proti prachu a vodě, ale to je zkrátka stále výsadou především dražších prémiových modelů.

Je Honor Play skutečně tak výkonná mašina?

Nepochybně ano, ačkoliv to tak nemusí na první pohled vypadat. Kirin 970 je aktuálně tím nejvýkonnějším procesorem, který má Huawei z vlastní výroby v rukávu (ačkoliv Kirin 980 už je za dveřmi), a doplňují jej vcelku standardní 4 GB operační paměti a 64 GB datového prostoru. Existují i vyšší paměťové verze, ale ty zatím na našem trhu nejsou.

Honor si dal ovšem vcelku záležet na tom, aby z telefonu vymáčkl maximum výkonu, což ocení právě zejména hráči. Na pomoc je zde totiž funkce GPU Turbo, pod čímž nehledejte nějaké hardwarové vymoženosti, ale spíše softwarovou optimalizaci a akceleraci výkonu. Tuto funkci navíc obdrží i několik dalších modelů dua Honor/Huawei po nejbližší aktualizaci systému. Vedle toho disponuje také technologií 4D Gaming, což je jinak řečeno systém dynamických vibrací při hře.

Můžeme každopádně potvrdit, že Honor Play se nezalekne žádné hry, o čemž svědčí třeba i zahrnutí tohoto modelu do „startovní listiny“ populárního portu Fortnite Battle Royale na Android. Vyzkoušeli jsme i třeba náročnou hru PUBG Mobile a i ta je hratelná bez nejmenších problémů. Zaujal nás také velmi dobrý výsledek ve výkonnostním testu AnTuTu, v němž telefon získal 205 tisíc bodů a předčil tak mnoho loňských vrcholných modelů jako třeba špičkové samsungy, sony či pixely od Googlu.

Svižnějšímu chodu telefonu by samozřejmě slušel i čistý Android, ovšem ani s poměrně výraznou grafickou nadstavbou EMUI Androidu 8.1 jsme se nesetkali s žádným zpomalením nebo delším čekáním na spuštění aplikací. Systém je ovšem jinak celkem standardně zasypaný nástroji a hrami, o které nemusí úplně každý stát.

Výkonu samozřejmě sekunduje i výdrž, a Honor Play na tom není úplně špatně. Jeho 3 750mAh baterie zaručí alespoň jednodenní výdrž (i při poměrně frekventovanému hraní her), ti méně nároční pak s telefonem vystačí i dva dny. Navíc podporuje rychlonabíjení.

Jak Honor Play fotí?

Ačkoliv má Honor Play mezi sourozenci jako Honor 10 či Huawei Nova 3 papírově „nejslabší“ hlavní fotoaparát, tak to neznamená, že není o co stát. K dispozici je zde 16MPix snímač se světelností f/2,2 doplněný pomocným 2MPix fotoaparátem pro zpracování hloubky ostrosti. Přední selfie kamerka má rozlišení také 16 MPix a paradoxně ještě lepší světelnost (f/2,0).

Honor Play využívá v základu k focení režim umělé inteligence AI (je možné jej deaktivovat), která umí přizpůsobit nastavení fotoaparátu dané scéně. V praxi to funguje tak, že telefon nastaví poměrně ostrý režim HDR, který často až příliš přesytí barvy, ovšem jindy snímkům skutečně přidá na kráse. Je to v tomto režimu zkrátka trochu loterie, někdy se nám fotografie se zapnutým AI líbily více, jindy jsme jej naopak museli vypnout.

I tak nám fotografie pořízené Honorem Play přišly kvalitou spíše nadprůměrné. Snesou i drobnější ořezy, jsou ostré a neobsahují šum. Kvalita se však úměrně snižuje se světelnými podmínkami a jestliže si Huawei s modely P20 či Nova 3 zakládá na výborné kvalitě snímků pořízených v noci, honor pak vypadá jako jejich chudší příbuzný. Dodejme ještě, že video zvládá natáčet až v rozlišení 4K.

Mám si Honor Play pořídit?

Hráčský model od Honoru se nám zdá za doporučenou cenu 8 499 korun jako výborná volba nejen pro hráče. Díky výbornému hardwaru je svižný, designově líbivý, zajímavě fotí a má velký displej s tenkými rámečky. Celkem obtížně hledáme prvky, které telefonu chybí. Jistě, mohla by být na trhu i například verze s 6 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro uživatelská data, aby si přišli na své i ti, kteří vyžadují co nejvíce místa pro svá data a rezervu pro co nejplynulejší používání více aplikací naráz. Ale ta by z pochopitelných důvodů byla dražší.

Stejně tak bychom mohli do výbavy šťourat a doporučit třeba utěsnění proti prachu a vodě či ještě pokročilejší funkce fotoaparátu jako třeba u modelu P20 Pro, ale to už bychom se posouvali do úplně jiné cenové třídy. Honoru Play za jeho cenu zkrátka nic nechybí. Jde si sebevědomě za tím, k čemu byl vytvořen, tedy k poskytnutí maximálního výkonu těm, kteří nechtějí dávat za telefon okolo 20 tisíc korun. A to se mu daří.

Trochu si lámeme hlavu s hledáním konkurentů. Pokud bychom nahlíželi na model Play pohledem člověka, pro kterého je 8,5 tisíce stále značná suma, pak můžeme doporučit třeba nové Xiaomi Mi A2. Začíná na sedmi tisících korun a výkonu má také poměrně hodně, společně s výborným duálním fotoaparátem a čistým Androidem. Pro šetřivější hráče pak ještě zmíníme Motorolu Z2 Play, ke které se dá přikoupit modul s gamepadem. Takový set pak vyjde také na zhruba sedm tisíc korun. V obou případech ovšem nečekejte tak výrazný výkon jako u Honoru Play.

Nakonec nám tak nezbývá nic jiného než prohlásit (alespoň prozatím) Honor Play za tu nejlepší volbu pro ty, kteří mají na telefon „okolo 9 tisíc“ a netouží po kompaktním zařízení. Uvidíme, jestli jej někdo v dohledné době sesadí z trůnu. Speciálně bychom dávali pozor na novinku Pocophone F1 od Xiaomi.