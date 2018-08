Honor se chlubí: náš telefon je ve hrách rychlejší než iPhone i Samsung

K „novému“ Honoru Play jen telegraficky, přístroj je totiž už v Česku nějakou dobu v prodeji: novinka s výkonným hardwarem se prodává za 8 499 korun, v prodeji je v černé, modré a fialové barvě. Novinkou z tiskové konference je oznámení speciální limitované herní edice ve vyšperkovanějším balení a v nových barvách: k dispozici budou černá a červená, podle našich informací bude v Česku k dispozici jen červené provedení. Zákazníci si za něj připlatí, ale nejspíš ne moc. V zahraničí je tato edice o pouhých 20 eur dražší, což by u nás mohlo znamenat příplatek zhruba 500 korun.

Svým výkonem se může honor za osm a půl tisíce měřit třeba se špičkovým Huaweiem P20 Pro, který stojí oficiálně stále 22 000 korun. Rozdíl je jen v kapacitě RAM, která v absolutním výkonu nebude znamenat dramatickou ztrátu. I proto není divu, že Honor telefon cílí na mladé uživatele, kteří rádi hrají hry. Coby herní telefon se nový honor bude vymezovat třeba vůči Xiaomi Black Shark nebo Asusu ROG Phone. Tyto kousky sice slibují díky procesoru Snapdragon 845 trochu více výkonu, ale na druhou stranu jsou přeci jen dražší a otázkou je jejich dostupnost u nás.

Tyto speciální herní modely navíc mají i speciální design, který se nemusí běžným uživatelům líbit. To Honor Play je pro hry přizpůsoben hlavně uvnitř, z venku je to elegantní celokovový smartphone. To z něj dělá konkurenta třeba i pro nový Pocophone F1 od Xiaomi, který chce být králem v poměru výkon/cena.

Porovnávání s konkurencí

Honor si ve své prezentaci neodpustil řadu různých porovnání s konkurencí. Už třeba při zmínce o tom, že displej zabírá 89 % čelní plochy telefonu, si šéf značky George Zhao neodpustil poznámku, že je to víc než u iPhonu X.

Hodně se Zhao chlubil funkcí GPU Turbo, kterou v rámci updatu dostávají i některé modely Huawei a dostanou ji i některé honory. Ale Play ji bude mít ve výbavě už od začátku. Tato funkce zvýší grafický výkon přístroje a měla by i zlepšit výdrž telefonu při hraní her. Firma demonstrovala nárůst na animacích v porovnání se stejným telefonem bez GPU Turbo, tady byl nárůst v počtu snímků za sekundu zhruba 10 – 20 %.

Především se ovšem Zhao pochlubil tím, že je Honor Play ve hrách rychlejší než konkurence: třeba oproti Samsungu Galaxy S9 je nárůst v závodní hře Asphalt 9 v průměru o 1,3 snímků za sekundu, v MOBA Games o téměř třináct snímků za sekundu a v náročné PUBG Mobile půl snímku za sekundu. Nevypadá to jako mnoho, ale vzhledem k cenové hladině novinky je to jistě zajímavá informace.

Spotřeba při hraní her prý díky GPU Turbo klesla o 30 % a i díky tomu se prý může Honor Play chlubit delší výdrží při hraní než iPhone X. Prý v herním maratonu vydrží o 36 minut déle než „jablečný“ telefon, kterému dojde energie za čtyři hodiny non-stop hraní.

Pro hráče je tu ještě jeden zajímavý detail. Honor se na tiskové konferenci chlubil i takovou drobností, jako je fólie na displeji telefonu. Ta, která bude na Honoru Play z výroby, je prý udělána tak, aby po ní při hraní prst klouzal co nejlépe a nejpřirozeněji, a to třeba i v případě, že se hráči prsty potí.

Vysoké ambice

Modelů Play by v budoucnu mělo být více, podle zástupců značky je tato novinka začátkem celé modelové řady. Ta by měla pomoci Honoru výrazně vyrůst. George Zhao se na tiskové konferenci chlubil tím, že v uplynulém roce zaznamenala firma na trzích mimo Čínu nárůst o 150 %. V Rusku už je dvojkou na trhu, ve Francii čtyřkou a na tuto příčku Honor cílí i z hlediska celoevropského podílu. Prý do tří let by tak firma měla být v Evropě čtvrtou nejprodávanější značkou.

V dosažení těchto cílů si samozřejmě Honor bude pomáhat i masivním marketingem. V Berlíně tak firma například oznámila spolupráci s Audi, a to konkrétně se závodním seriálem Audi R8 LMS Cup, jehož se stane Honor sponzorem.

A mimochodem, prezentace měla i jednu českou stopu. Jeden z propagačních snímků z fotoaparátu nového Honoru Play totiž vznikl v Českém Krumlově.