Krasavec za lidovku. Honor připravil zajímavý levný model

Úkol marketingového oddělení zněl jasně, ani mezírka nezůstane. Honor s mateřským koncernem Huawei zahušťují nabídku na trhu. Jednotlivé modely se však od sebe liší jen minimálně a zákazníci mohou tápat. Což je případ i novinky Honor 10 Lite.

Označení jasně označuje na příbuznost s Honorem 10. Což je výborný přístroj v podstatě nejvyšší třídy, ovšem za výrazně nižší cenu. Je to prakticky mírně upravený Huawei P20, jednoho z vrcholných letošních modelů značky. Jenže nový Honor 10 Lite míří úplně jinam a jeho opravdovým příbuzným je spíš Honor 8X.

S tímto Honorem má novinka podobný design i výbavu. Měl by však být levnější. Honor 10 Lite má bezrámečkový displej s úhlopříčkou 6,2 palce, Honor 8X panel s úhlopříčkou 6,5 palce a Honor 10 disponuje nejmenším displejem s úhlopříčkou 5,84 palce. Plnotučná desítka má navíc pod displejem menší plošku, levnější příbuzní už se chlubí displejem roztaženým až ke kraji na všech stranách, takže mají o něco větší rozlišení 2 340 x 1 080 pixelů.

Nutností je tedy výřez, novinka využívá jen drobné kapičky s centrálním umístěním na horní hraně displeje. Honor 10 Lite vypadá výborně, což platí i při zadním pohledu, kde je gradientní kryt ve dvou barevných variantách (v prodeji budou i jednobarevné varianty). Honor tedy vzhledově příliš neodlišuje různě drahé telefony. Což je jistě plus pro zákazníky kupující levné modely. Za své peníze dostanou design dražších telefonů. A díky malému výřezu vypadá 10 Lite nejlépe z celé trojice Honorů 10, 10 Lite a 8X.

Uvnitř odlehčené desítky tepe procesor Kirin 710, tedy stejný jako v modelu 8X. Základní paměťová sestava je stejná jako u 8X, 4+64 GB, na některých trzích budou v prodeji i varianty s 6 GB operační a 64 či 128 GB uživatelské paměti. Odhadujeme, že na českém trhu bude k mání jen základní varianta.

Přední fotoaparát má rozlišení 24 Mpix, zadní je pak dvojitá sestava 13+2 Mpix. To je slabší rozlišení než mají Honory 8X a 10. Ale s ohledem na cenu to vadit nebude, princip funkce s hlavním a pomocným snímačem pro práci s hloubkou ostrosti zůstává. Asi jediným nedostatkem novinky je baterie s kapacitou jen 3 000 mAh. Třeba Honor 8X má baterii mAh. Naopak výhodou je nový Android 9, se kterým jde telefon rovnou do prodeje.

Podle našich informací se Honor 10 Lite bude na českém trhu prodávat, ale oficiálně to Honor zatím neoznámil. V Číně základní verze vyjde v přepočtu zhruba na 4 500 korun, českou cenu odhadujeme na 5 000 až 5 500 korun. Což by za uvedenou výbavu a design byla velmi slušná částka.