Honor 8X má displej i rámečky jako nejlepší iPhone, ale stojí čtvrtinu

Nový Honor 8X je smartphone střední třídy pro ty, kteří touží po velkém displeji. Úhlopříčka má 6,5 palce, čímž se Honor 8X zařadí ke smartphonům s největším displejem na našem trhu. Větší verze 8X Max s 7,1palcovým panelem se k nám nedostane, ale i displej 8X je dostatečně velký. Překonává všechny top modely Huaweie a Honoru. Uvidíme, co nakonec přinese chystaný Huawei Mate 20 Pro.

S tak velkou úhlopříčkou by logicky mělo jít o hodně přerostlý smartphone. Jenže není. Honor se chlubí, že displej zabírá 91 % plochy telefonu a byť je otázkou, nakolik je to pravda, rámečky se podařilo omezit na minimum. Relativně malý je i spodní rámeček, který dosud Huawei u telefonů výrazněji ponechával. Samozřejmě nechybí obligátní výřez displeje, kvůli kterému má panel poměr stran 19,5:9 a je hodně protažený.

A v tom je také celé kouzlo s velikostí. Rozměry 160,4 x 76,6 x 7,8 mm nejsou ničím, co by vybočovalo z obvyklých mezí v kategorii zhruba šestipalcových špičkových smartphonů. Pro porovnání: Huawei P20 Pro, který je zatím stále u koncernu vládcem modelové řady, má míry 155 x 73,9 x 7,8 mm, jeho panel je ale o čtyři desetiny palce menší. Nový iPhone XS Max, který má stejně jako Honor 8X 6,5palcový panel s poměrem stran 19,5:9, má míry 157,5 x 77,4 x 7,8 mm. Za cenu základního modelu tohoto iPhonu si přitom budete moci pořídit asi čtyři Honory 8X.

Provedení z hlediska minimalizace rámečků je u Honoru 8X atraktivní, v dané třídě bude (v tuto chvíli) jen těžko hledat soupeře. Telefon se také chlubí špičkovým zpracováním v kombinaci kovu a skla, porovnání s nejdražšími smartphony snese i v tomto směru. Navíc telefon bude uživatele lákat i na novou atraktivní červenou barvu, která mu dodá trochu na výjimečnosti, červených telefonů na trhu moc není. Kromě toho bude k dispozici pro Honor snad už povinná modrá verze a konzervativní černé provedení.

Po stránce designu a zpracování je Honor 8X atraktivním kouskem, byť celkově není příliš originální. To je však dnešní úděl smartphonů, odlišují se jen v detailech. Honor to zkouší dvoubarevným provedením zadní části, barevnou plochu tu ozvláštňuje pruh v trochu tmavším provedení s jinou úrovní lesklosti, a to v každé barevné variantě.

Co se výbavy týče, ani ta není špatná, ale už je jasně znát, že jde o střední třídu a musí se šetřit. Místo procesoru Kirin 970, který má lákavý Honor Play, je tu levnější čipset Kirin 710. Je to však nový čip, který už dostal prvky AI a některé chytré funkce, v kombinaci se 4 GB RAM by měl pro většinu uživatelů dodávat dostatečný výkon. I baterie je solidní, kapacita 3 740 mAh v takto velkém těle rozhodně nepřekvapí. Trochu zamrzí, že nabíjení probíhá skrze starší microUSB konektor, moderní USB-C Honor 8X vynechává. Ale sluchátkový Jack nechybí.

Drobným ústupkům se nevyhne ani fotoaparát. Ten je sice duální, ale sestava slouží jen pro řešení hloubky ostrosti. Hlavní snímač má rozlišení 20 megapixelů, vedlejší černobílý jen dva megapixely. Už podle prvních dojmů foťák nebude na špičku mít, ale na druhou stranu to nevypadá, že by měl být pro telefon výraznou slabinou.

Selfie kamera má rozlišení 16 megapixelů – tedy alespoň podle toho, co uvádí Huawei u modelu, který se již prodává v Číně. Z těchto specifikací vycházíme i my, ty pro evropský trh zatím prozrazeny nebyly, ale typicky se moc neliší (v Číně obvykle Honor má i verze s více RAM).

O celkové atraktivitě modelu samozřejmě rozhodne cena. S tou umí Honor v poslední době kouzlit. Honor Play s výkonnějším hardwarem stojí lákavých

8 499 korun, loňský typ 7X začínal na částce 7 499 korun a je otázkou, jestli by měla v takovém případě ušetřená tisícikoruna význam.

Vybrali bychom si asi výkonnější a kovový Play. Ale nechme se překvapit, třeba Honor stlačí cenu ještě níže, aby připravil vrásky na obličeji nejen zástupcům Xiaomi, ale třeba i Samsungu, který se s modelem A7 chystá ve střední třídě na velký útok. Jeho cenu 8 990 korun budou muset soupeři agresivně „podrazit“.