Francie: Vydáme jen dvě licence UMTS, zlevňovat se nebude

Francouzská vláda se rozhodla, že se malým zájmem o licence UMTS nenechá ovlivnit a vydá pouze dvě, ovšem za cenu, pro kterou se původně rozhodla. Prodej zbylých dvou licencí odloží na rok 2003, přičemž o přesnějším termínu rozhodne až momentální situace.

Francouzský ministr průmyslu Christian Pierret prohlásil: "Uvidíme, až čas uzraje, jaká bude situace a jaký zájem projeví další operátoři. Teprve podle toho rozhodneme o ceně zbývajících dvou licencí."

Současná situace nastala poté, co většina zájemnců o licence UMTS ve Francii od soutěže odstoupila, když se jim cena pět miliard eur zdála přehnaná. Do výběrového řízení tak vstoupily pouze dvě společnosti, Orange patřící France Telecomu a Vivendi, za nímž stojí silný Vodafone. Více o tom se dočtete v článku O francouzské licence UMTS není zájem. Jsou drahé..

Někteří ekonomové a analytici projevili obavy ze situace, v níž by měla Francie pouze dva provozovatele UMTS sítí. Duopolní uspořádání trhu by mohlo negativně ovlivnit konkurenční prostředí na poli mobilních komunikací třetí generace, říkají mnozí. Ministr Pierret však prohlásil: "Nevidím problém v tom, mít v zemi pouze dva provozovatele sítí UMTS. Konkurence nebude nijak negativně ovlivněna. Je to naprosto v pořádku nejen z pohledu Francie, ale i podle evropských pravidel konkurence."

Pierret se k odstoupení většiny firem vyjádřil takto: "Operátoři, kteří odstoupili od soutěže, se nejspíš nehodlají UMTS úplně vzdát, ale prostě jen počkají. Odklad v udílení dalších dvou licencí jim dá čas k tomu, znovu vše zhodnotit a rozhodnout se rozumněji."

Orange a Vivendi, kteří se rozhodli licence získat nyní, dávají jasně najevo, že licence přijmou pouze v případě, že zbylé dvě nebudou později vydány se zvláštními výhodami. "O podmínkách a ceně se budeme bavit, až přijde čas licence udělit," komentoval postoj Orange a Vivendi ministr průmyslu Pierret.

Francouzká vláda tedy neustoupila. Z toho pro ní vyplývá zřejmý fakt, že s více než 10 miliardami eur za licence počítat nemůže. Podle ministra financí Laurenta Fabiuse na tom však rozpočet nezkrachuje, neboť peníze z licencí mají být použity na zkrácení státního dluhu a na penzijní fond.

K jaké ceně se dospěje v dalším kole udílení licencí bude jistě do značné míry záviset na tom, jaká bude v roce 2003 situace na trhu. První operátoři ve většině evropských zemích již budou UMTS provozovat, a tak bude možné poučit se z prvních zkušeností. Zda z nich vyplyne cena vyšší či nižší než dnes, zatím není jisté, ale v každém případě by měla více odpovídat možnostem trhu než potřebě státního rozpočtu.