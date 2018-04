Exkluzivně: Samsung má nejtenčí 3G mobil a my ho vyzkoušeli

S módou tenkých mobilů přišla jako první Motorola. Její véčko RAZR a telefon klasické konstrukce SLVR však již dávno nepatří mezi ty nejtenčí. V honbě za nejtenčím mobilem nyní jasně vede Samsung. Ten připravil dokonce řadu nejtenčích mobilů na světě pojmenovanou Ultra Edition, která nabízí mobilní telefony všech používaných konstrukcí.

Řada Ultra Edition používá k označení modelu také jeho tloušťku. Do této řady patří véčko jinak nazývané D830 s tloušťkou 9,9 milimetru, vysouvací model D900 s tloušťkou 12,9 milimetru a telefon klasické konstrukce X820 s tloušťkou pouhých 6,9 milimetru.

Samsung má ve svém portfoliu také nejtenčí telefony určené pro provoz v sítích třetí generace. Nejtenčí 3G véčko: Samsung Z540 se svou tloušťkou 14,9 milimetru nepatří mezi nejnovější modely, přesto ho novinka od Motoroly s označením RAZR XX nepřekonala. Nejtenčí vysouvací model pro sítě třetí generace výrobce prozatím ještě nepředstavil.



Supertenké Samsungy: X820, D900 a D830.

Nový rekordman

Již nějaký čas je v prodeji doposud nejtenčí 3G mobil klasické konstrukce Z150. Ten již ale nemůže se svými 9,8 milimetry konkurovat úplné novince s označením Z370. Tu výrobce prozatím oficiálně nepředstavil, již nyní se s ní ale můžete setkat na našich stránkách.

Novinka Z370 má tloušťku pouhých 8,9 milimetru. Ne však po celém délce telefonu, v horní vystouplé části s fotoaparátem má tloušťku rovný jeden centimetr. Telefon je poměrně vysoký (112,4 milimetru) a zejména široký (50,7 milimetru). Na telefon určený pro sítě třetí generace má před nedávnem ještě nemyslitelnou muší váhu. Jeho hmotnost je pouhých 70 gramů.

Převzatá podoba

Design nového Samsungu Z370 přebírá základní rysy od nejtenčího mobilu na světě - modelu X820. Novinka má stejné základní tvary a i klávesnice má obdobné uspořádání. Přibyla však tlačítka pro aktivaci videohovorů a tlačítko k rychlému přepínání základních funkcí telefonu. To může být využito pro přednastavené služby operátorů.

Někdo může namítat, že ultratenká konstrukce není příliš komfortní. Po stránce ergonomie však nemůžeme tenkému Samsungu nic vytknout. To platí i pro klávesnici s minimálně vystouplými klávesami. Telefon se dobře drží v ruce a ovládání je přesné, přehledné a odezva telefonu rychlá. Výhrady nemáme ani ke zpracování, které je, jako obvykle u Samsungu, perfektní. Celý telefon je vyroben z plastu. Konstrukce se i přes to zdá být velmi pevná.

Bohatá výbava

Výbava nového Samsungu není přes své rozměry rozhodně chudá. Telefon má dva fotoaparáty pro videohovory, z nichž ten hlavní má rozlišení dva megapixely. Telefon podporuje paměťové karty formátu Micro SD, které se vkládají do slotu na pravém boku. Paměťové karty lze tudíž měnit i za provozu.

Displej má rozlišení QVGA, je však umístěn horizontálně. To podle našeho názoru vylepšuje přehlednost, zejména při psaní textových zpráv a při zobrazení kalendáře. Displej má velmi dobré zobrazovací schopnosti a čitelný je i na přímém slunečním světle.

Skvělý displej

Displej je pravděpodobně stejný jako u modelu X820 a má také shodnou grafickou úpravu menu. To využívá černého pozadí což zlepšuje kontrast u aktivních položek menu. Telefon by měl nabídnout i bílé zobrazení, to však v námi testovaném předprodukčním vzorku chybělo.

Ve výbavě nového Samsungu nechybí ani MP3 přehrávač, ten ale nehraje na pozadí. Dále telefon nabízí hlasový záznamník, přehledný kalendář, e-mailový klient, Javu, kalkulačku, světový čas, převodník, časovač, stopky, úkolovník, poznámkový blok a budík. Vestavěná paměť testovaného telefonu má kapacitu pouze okolo 25 MB.

Telefon pracuje mimo síť UMTS ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Prozatím nevíme, zda bude možné v místech bez pokrytí signálu sítí třetí generace využít podporu datových přenosů EDGE. Stejně jako všechny 3G Samsungy nabízí i model Z370 vyzváněcí profily.

Závěrem

Rekordman Samsung Z370 zaujme mimo své rozměry i bohatou výbavou. Tenká konstrukce může pro někoho znamenat větší atraktivitu, někomu se může jevit jako praktická - telefon se snadno nosí v kapsičce u košile. Ve výbavě nechybí nic podstatného, zamrzí pouze nedostatky hudebního přehrávače. K naprosté dokonalosti by měl nový Samsung nabízet i EDGE, to však prozatím nemáme potvrzené.

Prozatím není jasné, kdy Samsung nový nejtenčí 3G telefon oficiálně představí, ani kdy jej začne prodávat. Jeho cenu odhadujeme na zhruba 10 000 Kč.