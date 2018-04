Exkluzivně: Eurotel má EDGE a my jsme ho testovali

V síti Eurotelu jste se již delší dobu mohli v některých oblastech setkávat se základnovými stanicemi, na kterých fungovalo a bylo volně dostupné EDGE (tedy přesněji EGPRS). Eurotel již dříve komentoval otázku EDGE klasickými slovy o sledování této technologie, jejím vyhodnocování atd. Nyní ale oficiálně "přiznal," že EDGE vlastně již potichu spustil, čímž de facto předstihl Oskara. EDGE je přístupné všem zákazníkům Eurotelu, a to zcela zdarma.

Eurotel je tak další v řadě operátorů, který nabízí EDGE za cenu GPRS (u T-Mobilu se však předpokládá, že pro tarif T-Mobile Data Unlimited bude časem zaveden příplatek za EDGE ve výši 200 Kč bez DPH).

EDGE Eurotelu se však přesto od konkurenčního EDGE poněkud odlišuje. Eurotel jej totiž spouští (respektive spouštěl) zatím v oblastech, kde byl velký počet uživatelů GPRS a kde posiloval pokrytí. Nové základnové stanice, které v daných lokalitách budoval, tak již podporoval (či podporují) EDGE. Mapa oblastí pokrytých EDGE bude v nejbližší době dostupná na webu Eurotelu. A jak EDGE od Eurotelu funguje v praxi?

Jak jsme testovali

Tentokrát jsme měli možnost otestovat si přenosové rychlosti jak u klasické venkovní BTS, tak u indoorové BTS. Venkovní testování probíhalo v lokalitě Praha 5 - Lužiny, indoorové pak přímo v pražském sídle Eurotelu. Kvalita připojení přes indoor BTS je zajímavá zejména proto, že Eurotel letos oznámil, že se bude na pokrývání vnitřků budov soustředit. Za tímto účelem si pořídil i technologii nanoGSM od britské společnosti ip.access (více zde ).

V obou případech jsme používali telefon Nokia 6230 (stejně jako při testování EGPRS u T-Mobilu a Oskara). Nevýhodou oproti jiným případům byl fakt, že testování EGPRS přes klasickou venkovní BTS probíhalo z vnitřku auta (venku byla trochu zima a žádná budova, ze které bychom mohli připojení testovat, poblíž BTS bohužel nebyla) bez využití externí antény (tedy za zhoršených podmínek oproti např. testování z vnitřku budovy).

Na indoor BTS jsme měřili průměrnou rychlost downlinku při stahování 50 MB souboru, v případě testování venkovní BTS jsme stahovali bohužel pouze 22 MB soubor. Uplink jsme pak v obou případech měřili při uplinku 5 MB souboru. Díky tomu, že jsme testovali připojení na relativně malých vzorcích dat (vyjma indoor BTS), mohlo dojít k jistému zkreslení výsledků. Podrobné výsledky vám přineseme v nejbližší době, stejně jako srovnání s ostatními operátory.

Jak je to s rychlostmi

Průměrné přenosové rychlosti na downlinku dosáhly 165 kbps (u testování z auta) a 209 kbps (u testování na indoor BTS a úrovni signálu okolo -50 dBm). Eurotel EGPRS tedy podalo na downlinku podobné výsledky jako Oskarovo EGPRS v testovacím režimu (viz tento článek ). Nicméně je nutné zohlednit to, že tentokrát bylo spojení testováno za zhoršených příjmových podmínek a že průměrná rychlost downlinku někde v budově u okna by byla zcela jistě o něco vyšší. Jak na tom při našem testování bylo EGPRS od T-Mobilu, se můžete dočíst zde .