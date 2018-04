SMS slaví dvacáté narozeniny. Vydělaly víc, než si umíte představit

Dnes je to přesně dvacet let, co lidé odeslali první SMS. Služba, která neměla podle skeptiků šanci se uchytit, téměř okamžitě zaujala tisíce uživatelů a operátorům za dobu své existence vydělala doslova balík. Náklady na jednu SMS jsou totiž minimální a pro poskytovatele to je doslova zlatý důl. Časy se však mění.