Drobeček za pár drobných – recenze Sony Ericsson T280i

Většinou uvedení nové série přístrojů trvá rok a pokud je tento cyklus kratší, přinese většina telefonů oproti svým starším sourozencům pouze minimum inovací. Tohle však není případ Sony Ericsson T280i. Po nepříliš úspěšném modelu T250i velmi pružně zareagoval a od podzimu pracoval na zlepšení, které skutečně stojí za zkoušku.

V nejnižší třídě se tlačí celé zástupy přístrojů, které se snaží ze všech sil zaujmout zákazníka. V minulém roce to byly telefony s MP3 přehrávačem a paměťovou kartu za cenu nižší než dva tisíce korun a tento trend pokračuje. S podobnou cenou nastupuje na trh i Sony Ericsson T280i, s nímž si však tolik hudby neužijete, ale svojí funkční výbavou by vás snad mohl dostat.

Konkurence za podobnou cenu a navíc vybavena paměťovými kartami: Nokia 3110, Alcatel OT-E805 a SE W200i.

Stručná charakteristika: Mobil z nejnižší třídy oproti konkurenci vyzbrojem především FM rádiem, podporou Javy a Bluetooth. Ztrácí však v chybějícím MP3 přehrávači.

Vzhled a konstrukce – drobné dejavu

Nebýt číselného popisku v dolní části klávesnice, málokdo by poznal, že před sebou má nástupce modelu T250i. Sony Ericsson zkrátka nasadil tu samou skořápku se stejnými výhodami, ale i muškami. Různé jsou však barevné kombinace a do redakce dorazila verze se světle hnědým lemováním displeje. K dostání je i méně výstřední černošedá varianta. Design přístroje se zkrátka povedl a za podobný vzhled by se nemusely stydět ani dražší kousky.

Stejně jako na podzim musíme kritizovat nešťastně umístěný systémový konektor. Ten nejenom, že se nachází netradičně na vrchní straně přístroje, ale navíc se přibližuje pravému okraji. Zbytečně vystouplá je čočka fotoaparátu, která jednak způsobuje kymácení telefonu, ale zejména se zbytečně takto sklíčko vystavuje riziku poškrábání.

Pochválit však musíme použité materiály, které přestože jsou velmi matné, nezůstávají na nich vůbec žádné otisky prstů. Vynikající jsou rovněž rozměry přístroje 100 x 45 x 13 mm a hmotnost 82 gramů. To pro model T280i znamená jedno z předních míst na poli low-endových přístrojů.

Klávesnice a ovládání – klasika zůstáva

Přestože Sony Ericsson v poslední době velmi rád experimentuje s tvarem klávesnice, u dnes recenzovaného přístroje zůstal u osvědčené klasiky. Drobné polštářky jsou se značkou spojeny již od nepaměti a ani tentokrát nezklamaly. Psaní na klávesnici je velmi pohodlné a veškerá tlačítka mají přiměřený zdvih a jistou odezvu.

Čtyř směrné tlačítko opět v pohotovostní obrazovce slouží k přístupu k FM rádiu, zprávám, kontaktům a fotoaparátu. Beze změny zůstalo ovládání a dvě kontextová tlačítka a zelené a červené tlačítko snad ukočírují i ti největší začátečníci. Stejně jednoduché je menu přístroje a na rozdíl od vyšších modelů výrobce neobsahuje žádné pro někoho matoucí záložky v některých nabídkách.

Displej a výdrž baterie – v davu se neztratí

Z malého displeje nejspíše nebudou nadšeni lidé s horším zrakem. Ostatní jistě ocení v kategorii low-endů ještě stále solidní rozlišení 128x160 a podporu 65 tisíc barev. Stejně jako u staršího bratříčka je displej aktivní (TFT) a čitelnost na přímém slunečním světle více než dobrá.

Ani ve výdrži baterie model T280i nezaostává za konkurencí a s necelými šesti dny na jedno nabití se jedná o jeden z nejlepších výsledků v nejnižší kategorii přístrojů. To vše zhruba při patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a zhruba dvou hodinách hraní her. Samozřejmě vždy záleží na způsobu využívání a pokud svým uším dopřejete trochu více muziky z integrovaného rádia, můžete hledat zásuvku klidně za polovinu udávané doby.

Telefonní seznam a zprávy – v rytmu MP3

Pokud jste čekali změny ohledně kapacity telefonní seznamu, musíme vás bohužel zklamat. T280i si pamatuje pouze tři sta záznamů, k nimž lze uložit až tři různá telefonní čísla. Bohužel na vymoženosti jako je filtrování hovorů nebo třídění kontaktů do skupin opět nezbylo místo. Naopak se můžete těšit na MP3 vyzvánění a rozšířenou paměť přístroje, která činí více jak 10MB.

Beze změny zůstal editor zpráv a tak opět nezbývá, než si postěžovat na chybějící odpočítání znaků a údaj o počtu již napsaných SMS. Naopak T280i jako jeden z mála telefonů umí psát slova s nebo bez diakritiky podle toho, jak vám to právě vyhovuje. Paměť na zprávy činí celých 250 položek a přístroj si poradí i s MMS.

Organizace času a zábava – práci se spíše vyhýbá

Žádný zásadnější zlom nenastal ani v organizačních funkcích a spolehnout se budete muset pouze na jednoduchý kalendář s měsíčním náhledem, jediný opakovaný budík a občas se mohou hodit stopky, časovač či kalkulačka. Chybějící budíky lze částečně nahradit upomínkami v kalendáři. T280i si poradí s jednoduchými internetovými stránkami a do světa se připojí pouze přes GPRS.

Zapomenout nemůžeme ani na FM rádio, které dokáže automaticky naladit a uložit dostupné stanice. Potřebná sluchátka najdete v základním balení. Novinkou je podpora Javy a Bluetooth. Výraznou změnu k lepšímu však zaznamenala obslužná aplikace fotoaparátu a konečně lze upravovat jas, různé efekty či zapnout noční režim. I rozlišení se zvýšilo na 1,3 megapixelu a snímky vypadají o poznání lépe. Na natáčení videa však opět zapomeňte.

Závěr – krásně vyrostl

Pokud jsme o starším bratříkovi tvrdili, že díru do světa udělá pouze se svým vzhledem a rozměry, dnes musíme jedním dechem dodat, že model T280i se vyplatí i po stránce funkční výbavy. Navždy je tak zapomenut dnes již legendární Sony Ericsson K310i, který jsme ještě před časem doporučovali ke koupi. Na jeho místo právem zasedl model T280i. Sony Ericsson by však měl být na pozoru a přestože nyní konkurenci o krok předběhl, na podzim může být situace opačná. Pokud holdujete spíše hudbě, chybu určitě neuděláte se stálicí, jakou je Sony Ericsson W200i, kterou rovněž seženete za necelé dva tisíce. Paměťové karty nabídne ještě třeba Alcatel OT-E805, Motorola W270, Samsung E310, LG KU380 a Nokia 3110. Proč koupit? funkční výbava

kvalitní fotoaparát

malé rozměry a hmotnost

pohodlná klávesnice Proč nekoupit? editor SMS zpráv neodpočítává zbývající znaky

vystouplý fotoaparát

jediný budík Kdy? V prodeji Za kolik? 1899 Kč s DPH