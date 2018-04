Dlouhodobé zkušenosti s PDA - přehled doposud vydaných článků

Dnešní článek shrnuje předchozí sérii o dlouhodobých zkušenostech s handheldy. Opět připomínáme, že svým textem můžete přispět i vy, stačí sepsat pár postřehů a odeslat je na adresu redakce zavináč palmare.cz - obratem se vám ozveme a pokud článek vyjde, bude honorován. Nyní ale již k přehledu doposud vydaných zkušeností.

Palm Zire 72 – multimediální PDA každým coulem (dlouhodobější zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o multimediální PDA, které nabízí 1,3 megapixelový fotoaparát, Bluetooth či excelentní displej. Jak je zařízení hodnoceno po půl roce provozu?



iPAQ 2210 – i po letech spolehlivý elegán (dlouhodobé zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o téměř dva roky staré zařízení iPAQ 2210, které nabízí vysokou výdrž na baterie, Bluetooth a slušný výkon.



Palm M125 - Stařík s měsíční výdrží na AAA baterie (dlouhodobé zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o Palm M125, který sice nevyniká po stránce technické, na baterie však vydrží několik týdnů a navíc svým majitelům připraví spoustu adrenalinové zábavy.



Visor Deluxe - přenosná čtečka novin a knížek za pár stovek (dlouhodobé zkušenosti)

Zdálo by se, že PDA zařízení s černobílým displejem a bez multimediálních schopností dnes již patří pouze na smetiště, či do muzea. Není to však pravda. I pět let starý přístroj může stále velmi dobře sloužit. Jedním z takových je dnes již historický Visor DeLuxe.



Tungsten T|1 – i po letech má co nabídnout (dlouhodobé zkušenosti)

Palm Tungsten T byl prvním průkopníkem prakticky použitelných PDA zařízení s PalmOS 5 či vysouvacím mechanismem. Letos mu budou tři roky a bazarová cena z něj dělá nástroj pro začínajícího školáka. Je takto letitý Tungsten ještě použitelný?

Cassiopeia BE 300 - operační systém musí ven! (dlouhodobé zkušenosti)

PocketPC Cassiopeia BE 300 se již neprodává, před několika lety se však dalo koupit za slušnou cenu. Čím může toto PDA, u kterého jeho majitelé ze všeho nejdřív nahrazovali ořezaný operační systém jiným, zaujmout?



Biometrický iPaq 5450 – dlouhodobé zkušenosti uživatele

V roce 2003 byl iPaq 5450 chápán jako kapesní počítač pro špičkové manažery. Nyní jeho cena klesla natolik, že se stal pro mnohé alternativou nových, lacinějších přístrojů. Jaké nemoci můžeme u tohoto stroje po nějaké době provozu čekat? A čím je i dnes konkurenceschopný?

Tungsten E - dlouhodobé zkušenosti uživatele

Dnes popisované zařízení se prodává již druhým rokem. Za tuto dobu si Tungsten E koupily více než 2 milióny zákazníků. Jak je hodnoceno "éčko" po roce a půl používání?

Palm Zire 31 - dlouhodobé zkušenosti uživatele

Dnes popisované zařízení se prodává zhruba rok. Jedná se o low-endový model palmOne, který však integruje některé funkce dražších PDA. Oproti levným palmům z dřívějška má barevný displej či 200MHz procesor.



Dell Axim X5 - dlouhodobé zkušenosti uživatele (druhý díl)

V předchozím dílu popisujícím dlouhodobé zkušenosti s handheldem Dell Axim X5 jsme se věnovali zejména kvalitě zpracování. Ve druhé části se zaměříme na testování akumulátoru a shrnutí - povedl se Axim, nebo nikoliv?

Dell Axim X5 - dlouhodobé zkušenosti uživatele (první díl)

Dnešním dnem začínáme vydávat dlouhodobé zkušenosti s handheldy či příslušenstvím k nim, přičemž přispět můžete i vy! Začněme Dellem Axim X5, který za málo peněz nabízel hodně muziky. Jak vypadá po dvou letech?

Sony Clié TJ 25 – poprvé s legendárním Jog Dialem (dlouhodobé zkušenosti)

Slovensky - Zařízení Clié TJ 25 je multimédii napěchované PDA od japonského výrobce Sony. Přestože se jedná o PalmOS platformu, nalezne uživatel u těchto modelů spoustu nadstandardní výbavy oproti jiným palmům.

HP iPAQ 1915/30 – nejmenší PocketPC se dají sehnat již za 2 tisíce (zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o popis dvou podobných modelů, které patří k těm nejlevnějším a přitom si zachovávají miniaturní rozměry.

Palm m515 – do sběru určitě nepatří (dlouhodobé zkušenosti)

Další díl seriálu dlouhodobých zkušeností s použitými PDA nás zavede ke stále ještě používanému a užitečnému zařízení. Palm m515 byl ve své době chloubou, avšak i dnes umí být překvapivě užitečný. Za patnáct set z něho vytlučete více, než z některých dnes prodávaných přístrojů.

iPAQ hx4700 - výkonný pracant (dlouhodobé zkušenosti)

Přinášíme vám další článek o dlouhodobých zkušenostech s kapesním počítačem. Tentokrát se jedná o nadupaný HP iPAQ hx4700, který je vybaven čtyřpalcovým VGA displejem, zvládá komunikaci přes Wi-Fi i Bluetooth a má vysokokapacitní akumulátor. Jaké jsou jeho klady a především nectnosti?