CutePack - diář na barevný způsob

CutePack je balíček tří aplikací, které spolu umí velmi dobře spolupracovat:

CuteDBook - diářový program

CuteToDo - úkolovník

CDBIconMaker - program na tvorbu ikon do diáře

Pokud chcete náhradu svého základního diáře, která umí daleko lépe pracovat s barvami a ikonami a přidá vám několik nových možností, může být pro vás CuteDBook možným řešením.

CuteDBook vypadá na první pohled velmi podobně, jako běžný diář. To je pro mnoho lidí výhodou, protože se nemusí učit novému stylu a ovládání a funkce programu mají k tomu navíc. A co jsou ty věci navíc?

V denním zobrazení

CuteDBook zde má nahoře zvláštní řádek, kterému se říká DAY INFO. Zobrazuje se vždy nahoře nad ostatními kalendářními položkami a můžete si v něm nastavit podbarvení (které se pak promítá jako podbarvení dne do ostatních zobrazení), název a až dvě ikony. Podbarvení si můžete nastavit u všech dnů, kde není v DAY INFO nic vyplněno, lze to nastavit třeba tak, že se vám volné dny podbarví určitou barvou - toto schéma můžete měnit v nastavení..

V týdenním a měsíčním zobrazení

CuteDBook nabízí kromě klasického blokového zobrazení navíc i kalendářní pohled na týden. V zobrazení blokovém umí podbarvit den podle pole DAY INFO a v záhlaví ukáže ikony (viz předchozí odstavec). V kalendářním týdnu umí rovněž barvy dnů a zobrazení ikon.

Barvy i ikony umí CuteDBook zobrazit i v měsíčním pohledu na data. Vpravo dole je přepínač mezi zobrazením ikon a časového přehledu schůzek.

Integrované denní zobrazení a úkoly

Zobrazení úkolů a schůzek na jedné obrazovce nás pomalu přenáší do druhé části programu, kterým je správce úkolů CuteToDo. Ten umí přenést svoje schopnosti i do CuteDBook. Kliknutím na úkol v agendě s tak dostanete do další aplikace balíčku CuteToDo.

Hlavním přínosem CuteToDo je rovněž práce s barvami. Umí nastavit obarvení priority a termínu (viz přiložený screenshot).

Svátky (Holidays) a editor ikon

Zbývá zmínit dva poslední moduly, které s balíčkem obdržíte. Prvním z nich je správce svátků Holidays, kde si můžete editovat a exportovat do diáře vlastní svátky. Ty se nastavují v diáři nezávisle na DAY INFO, a je-li v daném dni kolize, přepínáte se mezi nimi tlačítkem H.

Posledním modulem je editor ikon. Ten není nijak oslňující a používá vlastní ikony v rozlišení 8x8 pixelů.

Závěr - za vyzkoušení nic nedáte

V našem preview jsme nemohli pospat všechny doplňkové možnosti a funkce, mezi které patří podpora HiRes a HiResPlus, operací jog-dialu

CutePack je shareware produkt, jež si můžete zdarma vyzkoušet (s protivnými upozorňovacími okny) Jeho tvůrce M-Logic jej prodává za 15 USD. Investice do takovéhoto programu může být zajímavá pro všechny, kdo potřebují svoje PIM programy jen mírně vylepšit a popsané možnosti odpovídají jejim představám.

Jinak ale upozorňujeme na námi nedávno recenzovaný KsDatebook, který nabízí podobné funkce a je zdarma. A samozřejmě komplexní diářové náhrady DateBk5, Agendus a DateMan2 jsou ve svých funkcích stále nepřekonány.