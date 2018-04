Colibry IM je malý, ale šikovný instant messenger

V návodu se budu věnovat midletu Colibry IM, o kterém jsme zatím nepsali. Podobně však můžete postupovat i u jiných klientů, komunikujících přes Jabber.

Colibry IM si získal velkou popularitu především díky kompatibilitě s většinou mobilních telefonů, neustálou inovací, velmi malou datovou náročností, rychlou odezvou a velmi dobrou stabilitou. Neméně důležité je také to, že je nabízen kompletně zdarma. Stáhnout si ho můžete na stránkách autorů violonix.jabber.ru. Je důležité instalovat do telefonu správnou verzi midletu. Pokud nenajdete přímo váš typ telefonu, zvolte alespoň verzi pro stejného výrobce.

Jak už bylo řečeno Colibry IM je klient komunikující přes Jabber. Jabber jako takový je otevřený komunikační protokol, který podporuje šifrovanou komunikaci, je decentralizovaný (a tedy není závislý pouze na jednom poskytovateli služby) a samozřejmě je možné přes něj komunikovat i s jinými službami jako je třeba u nás rozšířené ICQ. Pokud máte však oblíbenou jinou službu (AIM, Yahoo, MSN…), není problém propojit se i s ní.

Ale již k samotné instalaci. První velice důležitou částí je správné nastavení datového profilu v telefonu. U některých telefonů je to poměrně složité a často je spousta problémů právě v tomto kroku, proto ho nepodceňujte. V nastavování vám může pomoci například T-Mobile konfigurátor, u Oskara najdete spoustu informací pro konkrétní telefony na www.oskarena.cz v sekci časté dotazy. Na stránkách Eurotelu jsem bohužel žádné přehledné nastavení nenašel. Pomoci vám také může náš článek věnovaný tomuto tématu nebo stránky mojelogo.cz. Velmi doporučuji používat nastavení pro APN internet (pokud to váš telefon zvládne) a ne pro APN wap, který je daleko dražší.

Pokud je vše správně nastaveno, můžeme přejít k dalšímu kroku, kterým je vytvoření

jabber účtu. Některé verze Colibry IM neumí vytvořit nový účet a je proto zapotřebí použít nějakého jiného klienta, nejlépe na vašem PC. Novější verze pro novější mobilní telefony to sice umí, ale podle mých zkušeností to není až tak spolehlivé a doporučuji také raději použít způsob přes PC. Já jsem k tomu použil klienta PSI, který si můžete zdarma stáhnout zde a češtinu do programu najdete zde (nainstalujte ji do stejného adresáře jako klient PSI).

Specialitou je pak verze Colibry IM, která ke komunikaci využívá server Cmessengeru

společnosti Cleverlance. Tato verze je určena především telefonům bez podpory socketů (například pro SonyEricsson T610/610) a při její instalaci není potřeba vytvářet účet na Jabber serveru, ale naopak na serveru cmessenger.cleverlance.com. Postupujte podle tohoto návodu až ke kroku 6, pak již můžete používat Colibry IM verzi, k tomu určenou.

Ve většině případů však budeme postupovat přímo přes Jabber servery. Po spuštění programu PSI, kde si nejprve můžete změnit jazyk na češtinu, bude potřeba vytvořit nový profil. Pod tlačítkem profily zvolte „nový“, následně stačí zadat název a potvrdit. Teď se už můžete pod novým profilem přihlásit a PSI vás hned vyzve k vytvoření nového jabber účtu. To je to, co potřebujeme.

Zvolte jméno účtu (tady může být cokoliv), zaškrtněte „Registrovat nový účet“ a potvrďte. Mělo by se vám objevit něco takového:

Jabber ID je vaše uživatelské jméno, kde za zavináčem je adresa Jabber serveru. Doporučuji použít český njs.netlab.cz či jabber.cz případně slovenský jabber.sk. Já jsem si vybral njs.netlab.cz, používám ho přibližně rok a jsem s ním velice spokojený. Vyplňte heslo, případně zapněte SSL kódování a klikněte na registraci.

Vlastnosti účtu můžete potvrdit, pro naše účely zatím nemusíte nic vyplňovat ani v osobním profilu. Hotovo, jabber účet máme úspěšně vytvořený. Měli byste mít před sebou klienta, jako je vidět na obrázku. Nyní budeme muset ještě aktivovat službu ICQ transportu, abychom mohli využívat ICQ (či jiné protokoly). Přihlaste se online a v menu programu PSI vyberte „Procházet službami“. Samozřejmě nezapomeňte nejprve vypnout svého klasického ICQ klienta na počítači.





Zde si vyberte protokoly, které budete chtít používat. Náš návod je především o ICQ, vybereme tedy položku s květinkou JIT. Vyberte dvojklikem nebo klávesou enter a zadejte vaše ICQ číslo a heslo. Pokud je vše správně, měly by se vám načíst všechny online kontakty.

A jsme na počítači kompletně hotovi. Můžete si ještě přeorganizovat kontakty, které budete chtít používat v mobilu (ty co si smažete tady, vám na klasickém ICQ zůstanou). Spravovat kontakty můžete případně již i v samotném Colibry IM. Pokud vám jde o datovou náročnost, doporučuji kontaktů co nejméně. Pokud jste hotovi a klient PSI se vám na počítači nezalíbil, můžete ho odinstalovat. Odinstalátor zapomněl na adresář uživatelských dat „Documents and Settings\uživatel\PsiData“ který je potřeba smazat ručně (pokud si nechcete nechat zálohu vašeho nastavení).

Nyní již můžeme spustit Colibry IM přímo v mobilním telefonu. Přivítá nás úvodní obrazovka, která se nás ptá na přihlašovací údaje. Heslo si můžete uložit nebo z bezpečnostních důvodů zadávat při každém spuštění. Do kolonky IP není potřeba zadávat nic. Vyplňte údaje k vašemu novému Jabber účtu a pokud přihlášení proběhlo správně, můžete začít vesele (ale i levně) chatovat s přáteli.

Struktura menu jednotlivých verzí je trochu odlišná. Novější verze pro nové mobilní telefony obsahují více funkcí a více nastavení než ty starší. Spravovat kontakty však můžete ve všech verzích. V nastavení si můžete také zvolit zobrazení všech kontaktů nebo jen těch online (což má také jistý vliv na přenesená data), autorizace a změna statusu jsou samozřejmostí. Novější verze pak umí také vyhledávání nebo třeba skupinový chat.