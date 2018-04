Co všechno potřebujete pro lovení BTS?

Chystáte se ulovit nějakou BTS? Potom by vám mohla posloužit tato stránka, kde najdete spoustu užitečných odkazů na informace o servisním menu, standardech GSM, popis mobilních technologií a informace o základnových stanicích.

Nevíte, co to vlastně to lovení BTS je? Je to zjišťování informací o základnových stanicích sítí GSM, a o tom, jak také může vypadat lov BTS, jsme psali v této reportáži. Získané informace můžete použít pro vytváření vlastního seznamu BTS, nebo můžete přispívat do některého již existujícího celoplošného seznamu BTS (např. GSMweb.cz). Tyto seznamy BTS vznikly už v roce 1996 a byly umístěny právě na stránkách Mobil.cz. Postupem času změnily podobu až k té dnešní na GSMweb.cz.

Pro správné odlovení BTS potřebujete zjistit tyto informace:

Informace o umístění BTS (popis místa, kde je umístěná BTS - stožár, komín, silo, vodojem, panelák, mikrocela apod.), popis případných orientačních bodů, adresa

Cell ID (identifikační číslo) všech sektorů dané BTS (může být v decimálním nebo hexadecimálním vyjádření), které získáte právě z Net Monitoru.

Číslo oblasti (LAC - Location Area Code); zjistíte z Net Monitoru.

Číslo kanálu (BCh - Broadcast Channel); zjistíte z Net Monitoru. Kanálový příděl našim operátorům najdete zde.

Záznam tak může vypadat například takto: Paegas, Praha 2, Vinohradská 6 (rohová budova na křižovatce Legerova x Vinohradská), 900 MHz: Cell ID 247, 8, 9, BCh 78, 60, 57; 1800 MHz: Cell ID 10247, 8, 9, BCh 642, 638, 640; LAC 21770. Mimochodem, popisovanou BTS máme vyfocenou i s techniky.

Servisní menu (Net Monitor)

Servisní menu (jak se označuje aplikace v mobilu pro monitoring sítě GSM) slouží k zjišťování informací o mobilní síti. Můžete tak zjistit data o používaných kanálech, identifikačních číslech buněk sítě GSM (Cell ID), provozních oblastech (LAC) a s některými mobily i spoustu dalších informací (o komunikaci mezi mobilem a síti, konfiguraci sítě apod.).

Přehled mobilů se servisním menu (monitor sítě), popis servisního menu a návody na aktivaci.

Přehled nejpoužívanějších mobilů se servisním menu:

Popis Net Monitoru na Nokiích 5110/6110 - je použitelný i pro všechny ostatní mobily Nokia. Rozsáhlejší popis pro novější Nokie v tuto chvíli připravujeme.

Popis servisního menu v mobilech Alcatel

Popis servisního menu v mobilech Motorola

Popis servisního menu v mobilech Bosch

Rádi si hrajete se svým mobilem a nebojíte se experimentovat - potom navštivte naši starší rubriku Bastlířův koutek a Tipy & Triky.

Základnové stanice (BTS)

Fotografie zajímavých BTS - BTS maskovaná jako strom, mikrocely, na stožáru vysokého napětí, provizorní stožáry Oskara.

Přehled frekvencí používaných českými operátory.

Rubrika BTS na Mobil.cz.

Seznamy BTS GSMweb.cz (ČR: Eurotel, Eurotel NMT, Paegas, Oskar; SR: Eurotel, Globtel/Orange)

Mobilní technologie, sítě GSM, UMTS

Standard GSM - vývoj standardu, přehled fází GSM, GSM fáze 2+, GSM release 97, GSM release 99,

Technologie GSM - Jak funguje mobilní síť, kapacity mobilních sítí, popis logických kanálů v sítích GSM, zpracování signálu v sítích GSM, zabezpečení v sítích GSM.

Kodeky GSM - HR, FR, EFR, AMR.

Přenos zpráv v systému GSM - USSD, úvod do principů přenosu SMS, popis protokolu SMS, vývoj přenosu zpráv v GSM - SMS, EMS, MMS.

Principy lokalizace polohy v sítích GSM

UMTS - úvod do UMTS, uzlové body a architektura systému, přístupové metody, handovery a kontrola výkonu.

