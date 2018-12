Zdraží iPhony v USA o 10 procent? Trump uvažuje o uvalení cel

Přestože jsou obě produktové linie navrhovány v USA, sestavovány jsou kvůli nižším výrobním nákladům právě v Číně, konkrétně v produkčních halách gigantů Foxconn a Pegatron (pro zajímavost, obě firmy pocházejí z Tchaj-wanu). Hotové telefony i notebooky pak míří zpět do USA, které jsou pro Apple stále klíčovým trhem.

Brzy by však mohly být pro koncové spotřebitele dražší, jelikož prezident Trump uvažuje, že by produktové portfolio, které je dovozními cly zatíženo, rozšířil právě o iPhony a notebooky od Applu.

Svůj záměr Trump oznámil při rozhovoru pro The Wall Street Journal, s tím, že další vývoj bude záležet na výsledcích plánovaného jednání s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Akcie Applu minulý týden na tyto informace reagovaly dalším oslabením. Jen během listopadu se jejich cena propadla o více než 20 procent. Skokové pětiprocentní oslabení způsobily produkční škrty letošní řady iPhonů, jejichž odbyt nesplňuje očekávání (více v článku: Problémy s odbytem iPhonů snížily hodnotu Applu o bilion korun).

Hlavy obou mocností měly jednat především o Spojenými státy plánovaném zvýšení dovozních cel ze současných 10 na 25 procent. Cla by se týkala importu celkové hodnoty 200 miliard dolarů (asi 4,6 bilionu korun). Trumpova administrativa počítá s tímto navýšením od začátku příštího roku, naproti tomu se Čína logicky pokouší vyjednat jeho odložení a zároveň ruší některá cla na dovoz amerických produktů na své území.

V případě, že by k dohodě nedošlo, Trump plánuje, že by znovu rozšířil portfolio produktů zatížených cly na celkový objem importu 267 miliard dolarů (6,14 bilionu korun).

Zdraží v Americe iPhony o deset procent?

Přestože zatím není nic jisté, Trump se vyslovil, že by se iPhonů a počítačů značky Apple měla týkat desetiprocentní celní sazba. Podle něj by takové zdražení dotčených produktových linií spotřebitelé snadno akceptovali.

Trump tedy počítá, že by Apple na vyšší daň reagoval prostým zdražením o příslušná procenta a veškerou ekonomickou zátěž by tak přenesl na koncové spotřebitele.

Není to vyloučeno a je spíše nepravděpodobné, že by postupoval jinak, tedy že by celní sazbu v plné míře sám absorboval a markantně si tak snížil své zisky. Společnost by si takový postup ekonomicky dovolit mohla, její zisky z iPhonů jsou v porovnání s konkurenty enormní.

Připomeňme, že Apple obvykle na globální ekonomické změny reaguje a ceny svých produktů v dotčených regionech upravuje. Důvodem k plošným změnám cen mohou být skokové kurzové rozdíly. K takovému kroku v tuzemsku přistoupil na jaře 2015, kdy reagoval na záměrné oslabení koruny Českou národní bankou (více v článku: Apple přes noc v Česku razantně zdražil iPhony).

Vyrábějte přímo v USA, radí Trump

Apple samozřejmě není jedinou americkou firmu, jejíž drtivá část produkce vzniká v Číně. Současné dění okolo masivního zavádění cel je pak vedou k vážným úvahám o přesunutí výroby do jiných zemí. Takový krok by sice znamenal masivní vstupní investice, ovšem osvobození od dovozních cel by citelně urychlilo návratnost.

„Radím jim, aby stavěli továrny ve Spojených státech a vyráběli přímo tady,“ uvedl Trump s tím, že prý mají spoustu dalších alternativ, jak se s problémem popasovat.