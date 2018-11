Problémy s odbytem iPhonů snížily hodnotu Applu o bilion korun

Americká Wall Street v pondělí zavírala s velkými ztrátami. Dow Jonesův index, který sleduje akcie třicítky největších a nejčastěji obchodovaných technologických firem včetně Boeingu, Intelu nebo Microsoftu, totiž poklesl o 2,32 procenta. Stejným směrem zamířil i tržní index Standard & Poor 500, a to o 1,97 procenta na 2 726,22 bodu.

SP500 obsahuje akcie pěti set výhradně amerických firem, a je tak právem považován za důležité měřítko kondice akciového trhu. NASDAQ Composite Index klesl o 2,78 procenta na 7 200,87 bodu. Jedná se o největší elektronický trh na světě, obsahuje totiž více než 4 tisíce akciových titulů.

Hlavním činitelem tohoto zemětřesení se přitom stal technologický gigant Apple, který v srpnu jako první veřejně obchodovaný akciový titul přesáhl tržní hodnotu jednoho bilionu amerických dolarů (více v článku: Drahé iPhony se prodávají výborně).

Tento týden se však jeho akcie propadly o celých 5 procent na hodnotu 194,17 dolaru za akcii, což je více než tříměsíční minimum. Tento pokles samozřejmě zamával s celkovou tržní hodnotou firmy, která klesla o padesát miliard dolarů (tedy asi 1,15 bilionu korun) na 921 mld. dolarů (21,18 bilionu korun).

Přestože Apple už začátkem měsíce varoval, že prodeje v posledním čtvrtletí nemusí dosáhnout očekávání analytiků z Wall Street, oslabení jeho pozice na burze přinesl až horší výhled hospodářského výsledku trojice dodavatelů.



Na vině největší nejmenovaný klient

Jedním z nich je společnost Lumentum Holdings, která dodává prvky čelního fotoaparátu s funkcí Face ID, tedy odemčení telefonu na základě prostorového skenování tváře. Takovou technikou po loňském iPhonu X disponují i všechny tři letošní modely, včetně cenově dostupnějšího, ovšem zdaleka ne levného iPhonu XR.

Jenže zájem o nové iPhony je nižší, než v Applu očekávali, a proto teď gigant u svých dodavatelů tlumí nasmlouvaný rozsah objednaných dílů. A nejen to, Foxconn a Pegatron, které slouží jako obří montovny iPhonů, budou muset některé své linky odstavit. Jen iPhonu XR se totiž v součtu bude vyrábět o 100 tisíc kusů méně než dosud.

Lumentum Holdings v pondělí své kvartální tržby v závěru roku vůči původnímu odhadu snížila o celých 70 milionů dolarů (asi 1,61 mld. korun) a ze svých akcií odepsala rekordních 30 procent.

Původní odhad tržeb přitom Lumentum poskytla před necelými dvěma týdny a ke znatelnému snížení výrobce prý vedlo omezení objednávek diod pro trojrozměrné snímání ze strany jednoho z největších klientů.

„Spousta dodavatelů snižuje své příjmové výhledy, jelikož jejich nejmenovaný největší zákazník snižuje odběr,“ komentuje situaci analytik společnosti Elazar Capital Chaim Siegel s tím, že oním nejmenovaným klientem je samozřejmě právě Apple.

Další firmou, s jejíž hodnotou akcií horší odbyt iPhonů zamával, je japonský JDI (Japan Display). Ten oslabil o téměř 11 procent. Současná cena akcií je dokonce nejnižší od roku 2014, kdy společnost vstoupila na tokijskou burzu TYO. Firma dodává LCD jednotky pro iPhone XR i starší generace, které používají výhradně tento typ panelů a nikoli moderní OLED, kterými Apple aktuálně vybavuje pouze typy XS a XS Max.

Třetím oslabeným článkem rozsáhlého dodavatelského řetězce Applu je již zmíněný Foxconn, jehož akcie na zastavení některých montážních linek reagovaly pětiprocentním oslabením a dostaly se tak na své pětileté minimum.

Přílišná závislost na jediném odběrateli je rizikem

Strmé pády akcií by měly být pro zúčastněné strany zdviženým prstem, neboť výborně ilustrují, nakolik jsou klíčoví dodavatelé na kalifornském gigantu závislí. Pokud jen o něco horší prognóza odbytu iPhonů jejich akcie tolik oslabí, jaké by asi byly následky, pokud by se trh s iPhony skutečně nějak výrazněji zpomalil?

Takový scénář je přitom zřejmě nevyhnutelný. Koneckonců prodeje smartphonů klesají už druhý kvartál po sobě a v tom uplynulém podle Strategy Analytics zaznamenal meziroční pokles o poměrně výrazných 8,4 procenta, a ačkoli se Applu dosud daří a meziročně iPhonů prodal dokonce malinko víc, k nasycení trhu a neochotě kupujících dávat za smartphone horentní sumy jednou bezpochyby dojde.

A v takový moment se v mnohem větším riziku ocitnou právě dodavatelé Applu a nikoli on samotný, jelikož Apple už zdaleka není živ jen prodejem svých tří modelových linií (iPhone, iPad, Mac). Stále větší sousto z celkových příjmů totiž ukusují služby, v uplynulém čtvrtletí zajistily bezmála desetimiliardové tržby, a co je důležité, meziročně stouply o 27 procent (více v článku: Takto se to dělá. Apple zdražuje iPhony a vydělává pořád víc).

Právě služby jako je App Store, iCloud, Apple Music a Apple Pay jsou tedy pro Apple jakási zadní vrátka a přípravou na výše uvedený scénář saturace trhu.

Podobným portfoliem samozřejmě dodavatelé Applu nedisponují a čím větší je jejich závislost na tomto gigantu, tím horší konsekvence pro ně může nenadálé zeštíhlení nasmlouvaných objednávek znamenat. Platí tedy, že nejvíce ohroženi jsou menší výrobci, u kterých zakázky od Applu generují podstatnou část celkových příjmů.