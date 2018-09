Huawei je i není vládcem největšího trhu, který se masivně propadá

Jedničkou čínského trhu byl za první polovinu letošního roku Huawei s podílem 29,3 procenta. Jenže tak jednoduché to není. Do celkových prodejů společnosti jsou totiž počítány jak vlastní smartphony, tak modely prodávané pod značkou Honor, která pod Huawei patří.

Pokud by se ovšem počítaly jednotlivé značky, tak by podle analytické společnosti Rising Sun Data byla největším výrobcem na čínském trhu značka Oppo s podílem 20,1 %. Druhé by bylo Vivo s 16,9% podílem. Avšak obě uvedené značky patří do stejného koncernu BBK Electronics, který by tedy byl celkovou čínskou jedničkou.

Značka Honor dosáhla v první polovině letošního roku na čínském trhu 16,7% podílu, náleží jí tedy třetí pozice. Čtvrtou nejprodávanější značkou pak bylo domácí Xiaomi (15,1 %). Samotný Huawei by tedy s podílem pouhých 12,7 procenta skončil až pátý. Jedinou zahraniční značkou na čínském trhu je až šestý Apple s tržním podílem 8,9 %. Největší trh se smartphony si tak prakticky rozdělily dva koncerny, ostatní výrobci mají marginální podíl.

Více než 90 % celkových prodejů smartphonů v Číně vytváří společně Huawei s Honorem, obě značky koncernu BBK Electronics a Xiaomi. Připočteme-li ještě Apple, tak ostatní značky se na tomto trhu ztrácejí. Jde o přímý důsledek stagnujícího trhu, na němž velcí hráči vytlačují „malé ryby“.

Důkazem je například srovnání prodejů z loňského a letošního druhého čtvrtletí. Například značka Honor prodala meziročně o 51 % více smartphonů, prodeje Huaweie vzrostly o nemalých 32 %. Dvouciferné procentní nárůsty prodejů zaznamenali v Číně i ostatní vrcholní výrobci.