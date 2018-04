T-Mobile vylepšil chytrou krabičku do auta. Nově vytvoří wi-fi síť

Vyšší měsíční náklady souvisí s datovou SIM, bez níž se krabička připojující se do OBD portu (port palubní diagnostiky) neobejde. Její novou verzi lze totiž proměnit ve wi-fi hotspot. Tarify určené pro vylepšené OBD zařízení s LTE proto obsahují výrazně vyšší datový objem. Místo 50 MB dat původní verze představené koncem loňského listopadu (více viz článek T-Mobile má krabičku, která udělá z obyčejného auta chytré) jsou s novinkou spojeny hned dva nové datové tarify. Levnější Chytré auto WiFi standard obsahuje 5 GB dat, dražší Chytré auto WiFi premium pak čtyřnásobné FUP (viz tabulka níže).

K nové OBD krabičce, která podporuje 2G/3G/LTE sítě, lze naráz připojit až pět mobilních zařízení. Wi-fi síť je dostupná pouze po nastartování vozu, po vypnutí motoru lze pak připojení využívat ještě po dobu maximálně 15 minut. Rychlost připojení není omezená, závisí pouze na síti - podle uživatelských testů T-Mobilu dosahuje průměrná rychlost 10 až 25 Mbit/s.

Správu sítě, tedy její zapnutí/vypnutí a změnu hesla, provádí uživatel přímo v mobilní aplikaci Motion od americko-kanadské společnosti Mojio, která platformu, na níž Chytré auto stojí, vyvinula. Aplikaci ovšem schází přehled spotřeby dat. V současnosti se tak uživatel musí přihlásit do samoobsluhy Můj T-Mobile a po přidání datové SIM čerpání dat sledovat pouze jejím prostřednictvím. Operátor ovšem zahrnutí této možnosti přímo do aplikace Motion do budoucna zvažuje.

Chytré auto (nabídka od 13. listopadu) Tarif Datový limit Základní cena za měsíc Základní cena zařízení 2G Základní cena zařízení LTE Cena zařízení se slevou Chytré auto 50 MB 75 Kč 2 599 Kč - - Chytré auto Twist 50 MB 75 Kč 2 599 Kč - - Chytré auto WiFi standard 5 GB 249 Kč - 3 999 Kč 1 499 Kč/1 Kč (pro stávající zákazníky Chytrého auta) Chytré auto WiFi premium 20 GB 499 Kč - 3 999 Kč 499 Kč/1 Kč (pro stávající zákazníky Chytrého auta)

Uživatel má prostřednictvím aplikace i nadále k dispozici všechny informace jako u původního řešení. I nová verze krabičky tak díky vestavěné GPS sleduje polohu vozu či uživatele díky otřesovému čidlu upozorní na to, když se s vozem něco děje. Rovněž přes OBD port získává data z palubních systémů auta, která on-line pomocí mobilní sítě přenáší do smartphonu. Uživatele tak v závislosti na rozsahu takto dostupných informací může informovat například o vybité baterii, stavu paliva či třeba o problémech s filtrem pevných částic či nesvítící žárovce.

Chytré auto v číslech* Nejstarší vůz (rok výroby): 2001 Průměrný rok výroby vozů v bázi: 2010 Počet jízd uskutečněných uživateli: 4 miliony Nejdelší cesta: 973 km Kolik zákazníků využívá tzv. virtuální oblast: 57 % Kolik zákazníků aplikace informovalo o poruše vozu: 325 Kolik aut bylo odtaženo: 33 Kolikrát zákazníci odeslali SOS: 650 Počet partnerů se záměrem připojení platformy: 8 Nejdražší vůz ve stáji: Bentley, Rolls-Royce * údaje ze statistik T-Mobilu z desetiměsíčního provozu v Česku

Chytré auto od T-Mobilu lze bez omezení využívat i v EU. Pokud chce toto řešení uživatel používat i mimo unijní státy, pak si musí ke zvolenému datovému tarifu přikoupit roamingový datový balíček. Dodatečné balíčky bude muset řešit i v případě vyčerpání FUPu. Nutno podotknout, že vyčerpání mobilních dat nemá vliv na telematický provoz. O telematická data nepřijdeme ani v případě přechodné ztráty signálu, díky interní baterii a paměti zařízení se do aplikace dohrají zpětně.

Kromě měsíčních nákladů je nutné počítat i s výdajem za pořízení samotné OBD krabičky. Zatímco cena loni představeného 2G zařízení činí 2 599 korun, nová verze s podporou LTE vyjde na 3 999 korun. Při uzavření dvouletého úvazku ovšem zákzaník při volbě levnějšího tarifu zaplatí 1 499 korun, u vyššího pak pouze na 499 korun. Zvýhodněné ceny jsou ovšem podmíněny i dodržením doby úvazku.

Stejná podmínka platí i pro stávající uživatele Chytrého auta, kteří se rozhodnou přejít na jeho novou (wi-fi) verzi. V takovém případě zařízení získají za pouhou korunu, a to bez ohledu na zvolený tarif. Zvýhodněné ceny zařízení závislé na prodloužení smlouvy platí ovšem jen do 31. prosince, či do vyčerpání zásob.

Nová varianta Chytrého auta se v nabídce T-Mobilu objeví od 13. listopadu.