T-Mobile má krabičku, která udělá z obyčejného auta (hodně) chytré

Krabička stojí na platformě Mojio, kterou vyvinula stejnojmenná americko-kanadská společnost. T-Mobile na vývoji spolupracoval a pilotní provoz běží v České republice. Systém bude operátor nadále vyvíjet a vylepšovat (vylepšení automaticky dostanou všichni zákazníci zdarma) a následně ho nabídne i v dalších svých pobočkách. Výhodou je, že platforma je otevřená, a tak další aplikace mohou vytvářet i další subjekty.

V prodeji bude krabička od prosince za vcelku rozumnou sumu 2 599 korun, zpočátku pak i s výraznou slevou. Provoz pak stojí 75 korun měsíčně.

V principu krabička umí sledovat provoz auta, což ovšem není nic neobvyklého. Podobné řešení internetu věcí nabízí plno firem. Jenže krabička od T-Mobilu jde ještě dál. Připojuje se k OBD portu auta, a tak umí nejenom sledovat polohu vozu, ale bere data ze systému auta a posílá je do smartphonu.

OBD je zkratka pro palubní diagnostiku. Konektor musí mít všechna nově prodávaná auta v Evropě od roku 2001, respektive u dieselových aut od roku 2003. Obvykle je konektor umístěn pod palubní deskou a používají ho především servisy, které z něj získávají data o provozu auta, obvykle pak chybová hlášení.

Konektor je univerzální a toho chytrá krabička využívá. Podle slov T-Mobilu je tedy použitelná u většiny patnáctiletých a novějších aut, která jsou v Evropě provozována. Operátor na svých stránkách poradí, kde zákazníci konektor OSB ve svém autě najdou. Rádce bude k dispozici po zahájení prodeje od prosince.

Základní funkce krabičky data z auta přímo nepotřebuje. Sleduje polohu auta pomocí vestavěné GPS, což umí i mnohé jiné systémy. Dokáže zobrazit všechny parametry jízdy jako je akcelerace nebo brzdění. Pomocí otřesového čidla pak umí i upozornit, že se s autem něco děje. To vše on-line přenáší pomocí mobilní sítě do smartphonu.

Nadstavbou jsou pak právě informace z palubních systémů auta. Tady ovšem záleží na tom, co auto přes OBD posílá. Někdy nic, někdy velmi mnoho údajů. Pokud data jsou, tak aplikace dokáže upozornit například na problémy s baterií nebo na stav paliva. Opět vše na dálku do smartphonu. V ideálním případě pak dokáže krabička na dálku posílat chybová hlášení auta, třeba problémy s filtrem pevných částic nebo že nesvítí některá žárovka.

Systém budeme testovat na různých autech a vyzkoušíme, co vše lze z palubních jednotek do krabičky dostat. Zde je nutné dodat, že nejnovější auta mají tuto funkci dálkového sledování již v sobě zabudovanou a třeba u Škody se tato funkce jmenuje Škoda Connect. Ale není to obvykle součást základní výbavy.

Aplikace (jmenuje se Motion a je od společnosti Mojio), do které krabička data posílá, je samozřejmě zdarma, a to pro Android a iOS. Jeden smartphone může sledovat až deset vozů a jeden vůz může sledovat v podstatě neomezený počet smartphonů. Pro podnikatele je k dispozici podrobný výpis knihy jízd a to včetně možnosti označení pracovních a soukromých jízd.

Operátor krabičku nabídne jako tarif, případně i s dvouletým úvazkem. Pak krabička stojí 2 599 korun, v prosinci v akci jen 1 449 korun. Měsíční provoz vyjde na 75 korun. S úvazkem stojí celé řešení 125 korun měsíčně včetně provozu při akontaci 299 korun. Krabička bude v prodeji i jako předplacená sada. Pak vyjde na 3 599 korun, kdy je v ceně i provoz na první rok. Za každý další rok se platí 900 korun, což odpovídá měsíčnímu poplatku 75 korun.

Data totiž běží přes mobilní síť a v krabičce je SIM karta. Pokud je bez signálu, má paměť pro uložení dat a stejně tak umí do aplikace upozornit, že byla z portu vytažena. Datová SIM obsahuje 50 MB dat, podle zástupců T-Mobilu se obvykle měsíčně přenese asi 10 MB dat, takže je zde dostatečná rezerva. Krabička funguje po celé Evropě (v rámci EU) a za použití v cizině se nic dalšího neplatí, což je příjemné řešení.

Do budoucna bude krabička fungovat i jako wi-fi hotspot, ale pro toto řešení zatím operátor nepředstavil vhodný tarif. Provoz pak jistě bude dražší.