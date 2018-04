Chcete mít ICQ ve vašem mobilu? Zkuste Jimma!

Příchod Javy J2ME znamenal prudký rozvoj mobilních telefonů, většina přístrojů s cenou již okolo tří tisíc korun Javu podporuje. Kromě her a aplikací naprogramovaných v tomto jazyce lze mobily obohatit o některé pro vás důležité funkce, mezi které patří hlavně emailový klient a nebo ICQ.

Právě prohlížeče e-mailů a ICQ jsou v současné době velmi žádaným artiklem. Co se Javy týče, má to i svůj důvod. Uživatelé chtějí ušetřit co nejvíce peněz. Vyzkoušeli jsme pro vás jednoho z klientů.

Jimm ICQ je velmi rychlý a jednoduchý klient pro mobilní telefony. Stáhnout si ho můžete ze stránek mojelogo.cz a midlet.org. Tento článek však popisuje verzi českou. Anglická verze je uživatelským prostředím naprosto totožná. Klientů pro ICQ exitstuje více. Blíže jsme vás s některými seznámili v jednom z našich dřívějších článků.

Nastavení přístupu pro download aplikace

Abyste si mohli levně a vesele psát s přáteli, stačí si Jimma stáhnout a nainstalovat. Při prvním spuštění na vás ale čeká trocha nastavování. Nejprve vás čeká úvodní zelený obrázek, pak už můžete konfigurovat váš účet. V položce Možnosti si hned na začátku vyberte Účet.

Samotné nastavení účtu je jednoduché. Stačí si pamatovat své ICQ číslo a heslo. Vyplňte dvě kolonky a hurá na internet.

Když si uložíte nastavení účtu, vraťte se do hlavního menu a vyberte položku Připojit. Dočkáte se několika systémových hlášek. Te první bude Připojuji na dolním stavovém řádku mobilu. Telefon se vás zeptá jestli Vždy povolit síťové spojení?. Zvolte Ano a v horní části displeje se následně objeví ikonka signalizující připojení GPRS . Po několika okamžicích, zhruba tak do deseti sekund od potvrzení připojení, se objeví seznam vašich přátel, který je uložen na serveru.

Uživatelské možnosti jsou stejné jako u klasického ICQ na počítači. Můžete i odesílat přílohy a přidávat nebo mazat kontakty. Při psaní nových zpráv můžete používat i T9, což značně urychlí vaší komunikaci.

Co potřebujete ke spuštění Jimm ICQ?

My jsme v redakci Jimm ICQ testovali na Nokii 6260 a máme ověřeno, že běží bezproblémů i na Siemensu S55, jinými slovy snad na všech telefonech, které podporují Javu MIDP 2.0 a mají v interní paměti minimálně 100kB prostor. Pokud vám nebude na telefonu Jimm fungovat, napište to čtenářům do diskuse, aby se zbytečně netrápili.

Jelikož se připojujete přes GPRS, bylo by také vhodné mít správně nastavený telefon. K tomu lze využít služeb operátorů, u kterých si můžete nastavit GPRS a WAP jednou chytrou textovkou.

Na čem Jimma určitě spustíte

Podle stránek vývojářů klienta spustíte určitě na Nokiích 5140, 6230, 6630, 6820, 6822, 7600 a 6260, Siemensech M55, S55, SL55, MC60, CF62, C65, CX65, M65, S65, SL65, Motorolách A835, C380, C550, C650, C385, E398, RAZR V3 V180, V220, V300, V500, V525, V600, V620, V635 a Sony Ericssonech K500i, K700, K750i, P900, V800, Z1010.

Naopak nespusíte jej na Nokiích 3650, 6800, 7210, 7250, 7250i, 7650 a N-Gage, Siemensech Siemens C55 a SX1, a konečně Sony Ericssonech T610 a P800. Napište nám do diskuse na jakých modelech se vám Jimm podařil nebo nepodařil rozjet.