Český Telecom rozhodne, jestli budeme volat na mobily levněji

Ceny za volání z pevných linek na mobilní telefony by měly klesnout – především v síti Českého Telecomu. Zatímco nyní by se podle návrhu mobilních operátorů mohly snížit propojovací poplatky za volání z pevných do mobilních sítí (ty tvoří největší část hovorného) o nejméně 0,65 koruny, pro koncové zákazníky největšího českého operátora by se tím nic nezměnilo. Český Telecom však chce stlačit cenu ještě níž. Přitom nejdražší hovorné na mobily ze sítí ostatních operátorů je nejméně o korunu nižší.

Kdy je sleva malá a kdy výrazná?

Případné snížení propojovacích poplatků z 7,15 až 7,70 Kč na navrhovaných 6,50 Kč (pokles o 9,1 %, resp. 15,6 %) podle Českého Telecomu není dostatečné. „Český Telecom pokládá za rozumné udělat výraznější úpravu cen. Zmiňovaná částka cca 6,50 je pro nás stále příliš vysoká. Doposud jsme se s mobilními operátory nedohodli, nadále intenzivně jednáme a jsme připraveni k ještě razantnějším změnám,“ říká Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého Telecomu. Na náš dotaz Český Telecom připustil, že onou hranicí by mohla být částka 5,50 Kč (tzn.cena propojovacího poplatku za minutu hovoru ze sítě Českého Telecomu do sítě GSM).

Propojovací poplatek za hovory do mobilních sítí v rozmezí 4,00 – 5,50 Kč (61,5 % - 84,6 % současných cen) považují odborníci za nejpravděpodobnější výsledek jednání o propojovacích dohodách mezi operátory pevných a mobilních sítí. Do těchto jednání bude muset zřejmě zasáhnout Český telekomunikační úřad (ČTÚ) – jednající strany se totiž výrazně rozcházejí v představách o ceně za propojení hovorů. Zástupci malých operátorů (Aliatel, Contactel, eTel, GTS a další) se v kuloárech netají tím, že jednání s operátory sítí GSM jsou ještě tvrdší a nepříjemnější než nedávná jednání s Českým Telecomem.

Konkurence si poradila i bez propojovacích dohod

Konkurenti Českého Telecomu současné propojovací poplatky za hovory na mobil sice také považují za příliš vysoké, svým zákazníkům ale umožňují telefonovat na mobily nejméně o korunu za minutu levněji, než si účtuje Český Telecom. Některé společnosti toho ale dosahují nepříliš čistým způsobem – hovory svých zákazníků do mobilních sítí přepojují na GSM brány. Takovéto hovory mají nižší kvalitu než ty propojené přímo.

Propojovací dohodu s mobilními operátory mají uzavřenou jen dvě společnosti – Český Telecom (jedná o nových cenách) a GTS (jedná o nových cenách, dosud platí stará dohoda společnosti Dattel, která se stala součástí GTS). Společnosti Aliatel a eTel mají sice s mobilními operátory propojené svoje sítě, ale nemají podepsanou propojovací dohodu. V podobném stavu je i jednání Contactelu s mobilními operátory, ovšem Contactel zatím svoji síť s mobilními propojenou nemá. Všechny ostatní firmy používají pro hovory do mobilních sítí GSM brány, případně směrují hovory přes síť Českého Telecomu. Pokud vám zákazník takového operátora volá, poznáte to snadno – na displeji mobilu neuvidíte číslo volajícího (to operátoři pevných sítí potlačují, aby nešlo volat zpět na číslo GSM brány) a hovor není většinou příliš kvalitní (je tichý a zašuměný).

Srovnání cen za volání z pevných linek na mobily

Operátor Cena za minutu Způsob účtování hovoru Způsob propojení se sítí GSM Poznámka Aliatel Business Call Smart 6,50 Kč Po sekundách od první sekundy pevné propojení 1) Aliatel Business Call Direct 7,90 Kč Po sekundách od 31 sekundy pevné propojení 2) Contactel Voice Plus 5,50 Kč Po sekundách od první minuty GSM brána 1) Contactel Voice Direct 5,90 Kč Po sekundách od první sekundy GSM brána 2) Český Telecom 8,95 Kč Po třiceti sekundách od první sekundy pevné propojení 2) eTel 7,50 Kč Po sekundách od první sekundy pevné propojení 1) 2) GlobalTel 5,95 Kč Stejné účtování jako ve volané mobilní síti GSM brána 2) GTS – původní impulsní účtování 9,49 Kč Po 15,3 sekundách od první sekundy pevné propojení 2) GTS – nové vteřinové účtování 7,64 Kč Po devatenácti sekundách od první sekundy pevné propojení 2) Kiwwi 7,00 Kč Po sekundách od první sekundy pevné propojení 1) 2 )

Ceny jsou bez DPH 5%.

1) K ceně je třeba připočíst ještě poplatek za místní hovor v síti Českého Telecomu, protože zákazník není připojen k operátorovi přímo, ale přes směrovací zařízení, které volá na vstupní bránu v síti Českého Telecomu

2) Operátor nabízí firemním zákazníkům slevy podle provolané částky

Ceny klesnou, jen se neví kdy

Současný stav není dlouhodobě udržitelný. Operátoři sítí GSM totiž dokážou GSM brány pevných operátorů velmi efektivně vyhledávat a postupně je vypínají (o tomto tématu přineseme článek v nejbližších dnech). Také propojovací dohody budou uzavřeny nejpozději do dvou měsíců – do té doby by totiž mělo ČTÚ rozhodnout o cenách za propojení mezi pevnými a mobilními sítěmi. Až tyto konflikty operátoři (pevní i mobilní) mezi sebou vyřeší, měli by to zákazníci při volání z pevných linek velmi citelně poznat. Hovory na mobily totiž budou kvalitnější než nyní (to se samozřejmě netýká už nyní přímo propojených sítí).

Uzavření propojovacích dohod se projeví také na cenách pro koncové zákazníky – hovory na mobily by se měly zlevnit. Pokud se ovšem budou zdát propojovací ceny Telecomu dost nízké. Malí operátoři si totiž nekonkurují mezi sebou, ale vymezují se vůči dominantnímu Českému Telecomu. A oproti němu jsou výrazně levnější už nyní – pokud ten nezlevní, nebude nic motivovat ke slevě ani malé operátory pevných sítí.