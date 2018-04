CES 2009: telekomunikační novinky na největším veletrhu spotřební elektroniky

Nejvíce byla vidět americká společnost Palm, která na veletrhu uvedla svůj model Pre. S touto novinkou firma získala hlavní ocenění veletrhu Best of CES, ocenění Best od CES v kategorii mobilních telefonů a odnesla si i cenu návštěvníků veletrhu People's Voice award. - čtěte Palm představil revoluční komunikátor



Palm Pre získal v Las Vegas hattrick

Palm si svůj úspěch zasloužil nejen za samotný přístroj, ale zejména za zcela nový operační systém WebOS, který mu má pomoci z finančních potíží. Palm si nyní maluje zářnou budoucnost, ostatně po představení novinek nebývale vzrostla cena akcií této společnosti. - čtěte Zabiják všech smartphonů: WebOS od Palmu



Nový WebOS od Palmu



Ve stínu mediálně propagovaného Palmu se pak ztrácely novinky ostatních výrobců. Velmi aktivní zde byla například Motorola, jež na domácím trhu poprvé ukázala či nově uvedla hned čtyři telefony. Nejzajímavější z nich spatřil světlo světa již dva dny před otevřením bran veletrhu; model A3100 je první komunikátor výrobce používající operační systém Windows Mobile. - čtěte První komunikátor s WM od Motoroly: A3100



Motorola A3100 - poprvé s WM



Novináři dostali na CESu i první možnost blíže se seznámit se stylovkou v podobě modelu Aura. Tento přístroj s unikátním kulatým displejem vyrobený ze špičkových materiálů míří mezi elitu, čemuž odpovídá i cena 40 tisíc korun. - čtěte Motorola AURA: vyklápěcí klenot s kulatým displeje za čtyřicet tisíc korun



Motorola W233 Renew je vyrobena z PET lahví

Neméně zajímavý je ekologický telefon Motorola W233 Renew. Ten má nejen stoprocentně recyklovatelný kryt vyrobený z použitých plastových lahví, ale také se může pochlubit tím, že při jeho výrobě byly redukovány uhlíkové emise. Balení telefonu je pak vyrobeno z recyklovaného papíru. Motorola W233 ale nabízí jen základní výbavu. - čtěte První mobil z vyrobený z plastových láhví

Poslední novinkou výrobce je model Tundra VA76r určený exkluzivně jen pro amerického operátora AT&T. Přístroj se kromě nepříliš lákavého designu chlubí podporou 3G sítí, dvoumegapixelovým fotoaparátem či GPS navigací. Na evropské trhy ale nikdy nedorazí.



Nokia N97 se Americe ukázala poprvé



Kromě amerických výrobců ale bylo slyšet i o těch evropských. Nokia zde uvedla lokální verzi modelu E63 a poprvé Americe ukázala svou vlajkovou loď v podobě modelu N97. Model 7510 Supernova ukázala v nových barvách a představila jednoduchý model 1006. - čtěte Nová královna Nokií přichází: N97 s dotykovým displejem, obří pamětí a QWERTY klávesnicí



Novinky od Sony Ericssonu: C510, W508 a W715

Sony Ericsson při příležitosti veletrhu CES představil tři své novinky. Model C510 z rodiny Cyber-shotů se chlubí 3,2megapixelovým fotoaparátem s automatickým ostřením a detekcí úsměvů, hudební véčko W508 pohybovým ovládáním a výměnnými kryty. Model W715 určený pro operátora Vodafone je pouze jinou variantou již představeného Walkmanu W705. - čtěte Sony Ericsson představil tři modely, jeden pro Vodafone

LG se pochlubilo nejen několika novými modely, ale i bluetooth hodinkami. Ty by jako jediné měly přičichnout i k evropskému stylu života. Představené telefony v podobě modelů Decoy, Dare, Rhythm a VX8360 ale svůj život stráví pouze za "velkou louží".

Živě bylo i u kanadské společnosti RIM, která společně s operátorem T-Mobile představila svůj nový komunikátor BlackBerry 8900 Curve. T-Mobile uvedl neotřelý přístroj Shadow pracující s operačním systémem Windows Mobile, HTC svůj model S743 a Samsung jednoduchý telefon v podobě modelu SGH-T119. Veletrh se dočkal i kusých novinek jako je speciální komunikátor Blitz od tamního operátora Verizon Wireless či jeho dvojče s otočným displejem, zařízení s označením T8020.

via CNET.com