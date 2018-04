Neuvěřitelný tarif zcela zdarma. To je cenová válka operátorů

Na začátku století polští zákazníci dávali české mobilní operátory za vzor. Ceny v Česku byly nižší a hlavně se neplatilo za každou drobnost. Dnes je situace zcela opačná. V Polsku zákazníci platí za mobilní služby jedny z nejnižších cen v Evropě.

V posledním porovnání jsme srovnávali předplacené karty českých operátorů s nabídkami poboček stejných nadnárodních operátorů v Německu, Polsku a na Slovensku. V případě Polska jsme srovnávali nabídky T-Mobilu a našli jsme neomezenou předplacenou kartu za 155 korun s 10 GB dat, což je z našeho pohledu neuvěřitelná cena.

Cenová válka a neuvěřitelné nabídky

Ale tato nabídka není v Polsku výjimečná. Díky cenové válce si polští zákazníci mohou za 150 korun pořídit třeba u operátora Play předplacenku s neomezenými hovory a SMS a 6 GB dat.

Operátor Orange má svojí předplacenou kartu postavenou trochu jinak. Zjednodušeně zákazník platí v přepočtu šest korun denně za neomezené volání a SMS kamkoliv a šest korun za 1 GB dat na den, ale balíčky jsou platné na tři, pět, sedm až třicet dnů. Zhruba ovšem lze počítat s částkou 12 korun denně za neomezené služby, protože 1 GB denně na mobilu asi bude stačit každému. Mimochodem, jiný balíček za 36 korun obsahuje 100 minut a neomezené SMS na týden.

Další operátor Plus má neomezenou předplacenku na měsíc za 154 korun a za to zákazník získá i 6 GB dat. Nový zákazník může po dobití zdarma na pět dnů neomezeně volat a esemeskovat a ještě dostane 3 GB dat. A to jsme se podívali jen na nabídku síťových operátorů.

U virtuálních jsme narazili na absurdní předplacenku Virgin Mobile, který se jmenuje #Freemium. Tento tarif nestojí nic, a obsahuje měsíčně 30 minut, 30 SMS a 300 MB dat. Ano, zadarmo, měsíc co měsíc. A i ceny nad rámec tarifu jsou velmi nízké. Neomezený tarif se 7 GB dat pak má Virgin Mobile za 154 korun.

Dodejme, že pokud by si zákazník v Česku chtěl u síťových operátorů pořídit neomezené služby na předplacené kartě, zaplatí okolo 900 korun. A to dostane jen 1,5 GB dat. V porovnání s cenami v Česku jsou rozdíly tak výrazné, až to vypadá, že polští operátoři musí výrazně prodělávat.

Prodělávají?

Jenže neprodělávají, ale nízké ceny mají své důsledky. Pro porovnání se nabízí T-Mobile, který jako jediný má pobočky v Česku i Polsku. Za první až třetí kvartál 2016 hlásil český T-Mobile šest milionů klientů, tržby 19,372 miliardy korun, EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) byla 8,343 miliard korun a průměrné ARPU (průměrný výnos na zákazníka) za mobilní služby je 254 korun.

Polský T-Mobile hlásil za stejné období 11,221 milionu zákazníků (tedy zhruba dvakrát tolik) při tržbách 29,538 miliard korun, EBITDA byla 9,315 miliardy korun a průměrné ARPU na zákazníka za mobilní služby 189 korun. Polskému T-Mobilu díky cenové válce meziročně poklesly výnosy, zisk před zdaněním i příjmy na zákazníka.

Z porovnání je patrné, že v Polsku má T-Mobile nižší marže než česká pobočka. Zde ale mohou mít vliv třeba investice a český T-Mobile má i výrazně vyšší tržby za nemobilní služby. Takže je dobré porovnat především průměrný výnos na zákazníka, tedy ARPU. To má česká pobočka T-Mobilu výrazně vyšší. U tarifních zákazníků to je 359 korun proti 270 korunám a u předplacenek 93 proti 54 korunám ve prospěch českého T-Mobilu. Dodejme, že oba operátoři mají zhruba stejný poměr zákazníků s tarifem a s předplacenými kartami: v Česku 60/40, v Polsku 58/42.