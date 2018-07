Zázračný tarif od nich nedostanete. Vyzkoušeli jsme srovnávače tarifů

Doba, kdy všichni mobilní operátoři nabízeli neomezené tarify zcela shodných parametrů, a to i za srovnatelné ceny, je minulostí. Nyní jde každý již vlastní cestou. Zákazník má tedy z čeho vybírat. Je pouze na něm, zda zohlední spíše cenu, nebo naopak objem mobilních dat. Hovory i SMS jsou i nadále zcela neomezené. Při výběru nejvhodnějšího tarifu může procházet nabídky jednotlivých operátorů, nebo se obrátit na jednu z cenových kalkulaček. Tarifní srovnávače na jednom místě zmapují téměř celý tuzemský trh.

Srovnávačů lze najít několik, jen u dvou z nich Český telekomunikační úřad ovšem garantuje správnou funkčnost. Tedy dostupnost, přesnost výpočtu a aktuálnost, komplexnost, transparentnost a nezávislost. Konkrétně jde o Tarifomat a Tarifon. Primární poslání mají shodné: poskytnout přehlednou nabídku tarifů vyhovujících požadavkům na základě individuální poptávky.

Jenže například s výše zmíněnou komplexností na tom není ani jeden z uvedených srovnávačů nikterak slavně. Navrch má Tarifomat, který do srovnání kromě síťových operátorů zahrnuje i 87 virtuálních operátorů. To u Tarifonu je to o poznání méně, do srovnání je zahrnuto pouze 75 poskytovatelů mobilních služeb, tedy jen 72 virtuálů.

Po vyplnění vstupních údajů (výše útraty a spotřeba minut, SMS a dat) každý z tarifních srovnávačů nabídne přehled nejadekvátnějších tarifů.

Rodinný tarif pro jednotlivce i již nenabízený tarif

Například ve výčtu nabídek Tarifomatu (zobrazeny nabídky všech srovnávaných operátorů od nejnižší ceny) se po zadání našich kritérií (měsíční útrata 749 Kč, 3 000 provolaných minut, 400 poslaných SMS a 1 GB dat) objevil i tarif Vodafonu určený výhradně pro studenty (#jetovtobě) či rodinný tarif O2 slibující neomezené služby a 1,5 GB. Oba shodně za 499 korun.



Jenže konkrétně třeba tarif O2 Spolu lze aktivovat minimálně s dvěma SIM s tím, že třetí, kterou obsahuje základní varianta tohoto rodinného tarifu, je v tomto případě nahrazena službou O2 Internet. V přehledu pro jednotlivce bychom tento tarif tedy neočekávali, přestože Tarifomat přímo v jeho popisu uvádí, že „podmínkou nabídky O2 Spolu jsou aspoň tři neomezené tarify O2 Spolu a O2 TV“. Vzhledem k výše napsanému je tak zřejmé, že ani tato informace není úplně přesná.

Naopak u Tarifonu, jehož přehled je opět řazen od nejnižší ceny, nicméně samostatně pro síťové a samostatně pro virtuální operátory, jsme se při zadání shodných parametrů (útrata 749 Kč/měsíc, 3 000 provolaných minut, 400 poslaných SMS, 1 GB dat) dočkali například i nabídky tarifu Neomezeně do všech sítí od Vodafonu. Jde o speciální neomezený tarif za 498 korun, který operátor nabízel začátkem roku výhradně prostřednictvím svého e-shopu. Zřídit jej bylo možné buď při přechodu od konkurenčního operátora, nebo při nákupu nové SIM (více viz Vodafone kouzlí s neomezeným tarifem. Nestojí ani 500 korun). Vodafone jej ovšem již nenabízí. „V nabídce není, neměla by být tedy možnost ho už získat,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz to Veronika Exnerová z tiskového oddělení Vodafonu.

Neveřejné nabídky? Netěšte se, jsou spíše k pláči

Jedno nelze zmíněným službám upřít. Namísto prohledávání webů desítek operátorů poskytnou souhrnný přehled na jednom místě. Co když si ovšem z běžně nabízených tarifů nevyberu?



Třeba Tarifomat krátce po zobrazení tarifů odpovídajících požadavkům zájemce láká na nabídku na míru. „Zatím jste si nevybrali? Ušijeme Vám výhodnější tarif přímo na tělo!“ vyzývá vyskakovací okno na webu Tarifomatu. Vybrali jsme tedy cílovou měsíční útratu, zadali telefonní číslo a potvrdili zájem.

A to hned dvakrát. Poprvé jsme poptávali cenově výhodný produkt, podruhé naopak co nejvýhodnější neomezený tarif, ovšem při zachování použitelného datového objemu.

Reakce Tarifomatu byla v obou případech rychlá, kontaktováni jsme byli vždy během pár desítek minut. Zatímco poprvé jsme se dozvěděli, že Tarifomat je jednou z akreditovaných cenových kalkulaček Českým telekomunikačním úřadem, tak při druhém hovoru (den poté) byl údajně již jediným úřadem akreditovaným tarifním srovnávačem.

Ale zpět k avizovaným nabídkám výhodnějších tarifů na tělo. V prvním případě nám byl nabídnut neomezený tarif od O2 za pouhých 498 korun měsíčně. Z této ceny je zřejmé, že se muselo někde ubírat. V tomto případě na datech. Tedy na tom, čeho mají mnozí mobilní uživatelé nedostatek. Nabízený tarif obsahoval totiž pouze 200 MB dat. Žádné jiné zajímavé nabídky jsme se ovšem již nedočkali, ostatní tarify již korespondovaly se standardní operátorskou nabídkou. Poté, co jsme dali najevo zklamání, jsme byli lákáni na nabídku kompenzace na vyvázání se ve výši 800 korun, pokud bychom se rozhodli pro tarif Red Naplno 5 GB od Vodafonu. Poté, co jsme specialistovi Tarifomatu dali najevo, že nás nic nezaujalo, urychleně se rozloučil a zavěsil.

Následující den jsme se rozhodli získat jakýkoli běžný neomezený tarif výhodněji. Během následného hovoru jsme se přesvědčili, že ani toho se v případě Tarifomatu spíše nedočkáme. Jediným zvýhodněním, kterého jsme se dočkali, byla nabídka nižšího měsíčního paušálu u neomezeného tarifu O2. Cena 499 korun by platila ovšem pouze po dobu prvních šesti měsíců, poté bychom za tarif Free 1,5 GB platili standardních 749 korun. Informovali jsme, že potřebujeme čas na rozmyšlenou, načež se nás pracovnice callcentra zeptala, může-li nám následující den zavolat.

„Nejvýhodnější tarify vám i zavoláme,“ vyzývá Tarifon k zadání telefonního čísla již krátce po načtení webových stránek. A tak jsme výzvu jsme vyslyšeli, a to celkem třikrát. Zpětného kontaktování jsme se nicméně v tomto případě nedočkali. Přitom jsme byli po odeslání telefonního čísla přesvědčováni, že budeme ze strany Tarifonu kontaktováni nejpozději následující pracovní den.



Musí tarifní kalkulačky srovnávat nabídky všech operátorů?

Tarifní kalkulačky akreditované Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) jsou v současnosti opravdu dvě. „Úřadem jsou momentálně skutečně akreditované dvě cenové kalkulačky, tedy nejen Tarifomat, ale i Tarifon,“ potvrdila redakci Mobil.iDNES.cz informaci uvedenou na stránkách ČTÚ Jana Chloubová ze sekretariátu předsedy Rady.

Podle Chloubové je akreditace udělována vždy na rok, a to na základě smluvního vztahu. Před skončením platnosti pak probíhá standardní

re-akreditační řízení, jehož účelem je opětovné ověření splnění všech akreditačních kritérií. Těch je celkem pět: dostupnost, účtování, přesnost a aktuálnost, transparentnost a nezávislost, komplexnost. Úřad při akreditaci spolupracuje i s externím technickým auditorem (ČVUT), který kontroluje samotnou přesnost výpočtu cenové kalkulačky.

Cenové srovnání musí být tedy ve zkratce online, zdarma, aktualizované nejméně jednou měsíčně (informace o aktualizaci musí být uvedena na úvodní stránce daného srovnávače). Provozovatel by měl také informovat, zda je, či není majetkově závislý na operátorovi, jehož ceny srovnává. Akreditační dokument se zaobírá i počtem operátorů zahrnutých do srovnání. Neuvádí nicméně přesný počet, uvádí pouze, že provozovatel „zahrne dostatečný počet operátorů na trhu a tento seznam na stránkách cenové kalkulačky zveřejní“.

„V současnosti kontrolujeme, aby mobilní operátoři zahrnutí do cenové kalkulačky pokrývali minimálně 98-99 % trhu (měřeno počtem SIM karet), přičemž považujeme za přiměřené, aby do srovnání byl zahrnut i MVNO, který o to cenovou kalkulačku výslovně požádá (typicky např. nový MVNO bez zákaznické báze),“ uvedla Chloubová. Podle informací ČTÚ působí v současnosti na tuzemském trhu zhruba 150 mobilních operátorů.