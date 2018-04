Vodafone kouzlí s neomezeným tarifem. Nestojí ani 500 korun

Zprvu je nutné zmínit, že tarif Neomezeně do všech sítí lze získat pouze přes e-shop Vodafonu, a to navíc pouze ve dvou případech - buď při přechodu od konkurenčního operátora, nebo nákupem nové SIM. Ve zkratce je tedy nutné uzavřít novou smlouvu, a to standardně na 24 měsíců. Nelze jej tedy získat přechodem z jiného, zákazníkem Vodafonu již využívaného tarifu.

Neomezený tarif za necelých 500 korun měsíčně působí opravdu lákavě. V čem tedy vězí onen pověstný háček, pomineme-li výše popsané podmínky jeho získání?

Samozřejmě v datech. Nový tarif obsahuje totiž pouze 500 MB, tedy jen desetinu datového objemu základního neomezeného tarifu Red LTE 5 GB. Nelze se tomu ovšem divit, v podstatě jde jen o vylepšený Start 500 minut. Ten při ceně 477 měsíčně obsahuje právě 500 MB dat a k tomu pouze 500 volných minut do všech sítí. SMS jsou zpoplatněné. Příplatek za neomezené hovory a SMS tak činí pouhých 21 korun.

Speciální tarif vs. běžné tarify Vodafonu Tarif Hovory SMS Data Paušál Neomezeně do všech sítí neomezeně neomezeně 500 MB 498 Kč Start 500 minut 500 minut do všech sítí (po vyčerpání 3,49 Kč/min) 1,51 Kč 500 MB 477 Kč Red Naplno 5 GB neomezeně neomezeně 5 GB (+ 2 GB v aplikaci Můj Vodafone) 777 Kč

Srovnatelný tarif od T-Mobilu vyjde na 699 korun. Jde konkrétně o tarif Mobil S, který v základu obsahuje neomezené hovory a 500 MB dat, vylepšený o neomezené SMS. Tarif samotný vyjde měsíčně na 499 korun, za balíček neomezených SMS se pak připlácí 200 korun. V případě O2 vyjde základní neomezený tarify na 499 korun, O2 Free 200 MB ovšem za tuto částku obsahuje pouze 200 MB dat.

Ale zpět k tarifu Vodafonu. Datově náročnější uživatel má možnost si v případě nedostatku dat přikoupit 1GB balíček za 99 korun. V takovém případě se tedy měsíční náklady vyšplhají na 597 korun. A proč tato zmínka?

Vzpomeňme nabídku neomezených tarifů Red LTE, než byly loni v květnu nahrazeny aktuálními Red Naplno. Tehdejší základní tarif totiž obsahoval stejnou skladbu služeb, na kterou se u speciálního tarifu dostane datově náročnější uživatel - tedy neomezené hovory a SMS a 1,5 GB dat. Jenže Red LTE vyšel měsíčně na 749 korun. Stejný objem služeb tak u tarifu Neomezeně do všech sítí vyjde o 152 korun levněji.

Nejen z této speciální nabídky Vodafonu je patrné, že se tuzemský mobilní trh začíná po letech stagnace, kdy byly nabídky operátorů jako přes kopírák, opět hýbat. Že se mezi operátory rozhořívá boj o zákazníka, dokázal například i T-Mobile, když začátkem února představil službu Magenta 1 zacílenou na rodiny. Jen o pouhý týden později zareagoval i Vodafone, představil výrazně vylepšené rodinné tarify.