iPhone X pořídíte za českou cenu i se zpáteční letenkou do New Yorku

iPhone X v základní verzi s pamětí 64 GB stojí v Česku 29 990 Kč, verze s větší pamětí 256 GB pak vyjde na 34 490 Kč. V USA jsou ceny následující: levnější varianta vyjde na 999 dolarů, dražší na 1 149 dolarů. K této ceně je nutné přičíst daň, což je průměrně osm procent, ale jsou státy s nižší daní a i s nulovou daní, například Delawere nebo New Hampshire na východním pobřeží Států (přehled prodejní daně v jednotlivých státech USA najdete zde).

Po započtení průměrné daně tak vyjde levnější iPhone X v USA na 22 184 korun a dražší na 25 471 korun. Ve státech bez prodejní daně jsou ceny samozřejmě ještě lepší, konkrétně 20 520 a 23 602 Kč. Rozdíl je to markantní, ušetřit lze 7 806, respektive 9 019 Kč oproti americké ceně s průměrnou prodejní daní, ve státech, kde se daň neúčtuje, lze ušetřit 9 470 až 10 888 korun.

Což znamená, že když si v nadsázce do USA pro telefon doletíte, tak i s letenkou nezaplatíte víc než za samotný telefon v Česku, respektive si připlatíte maximálně několik stokorun. Aktuálně lze sehnat běžně letenky do New Yorku z Prahy nebo okolních zemí pod 10 000 korun a někdy i levněji. Je jasné, že jen kvůli levnějšímu iPhonu X do USA asi poletí málokdo, ale může to být dobrý impulz k výletu.

Musíme dodat, že v USA je běžná délka záruky jen jeden rok, za delší se připlácí, ale někteří obchodníci ji prodlužují jako bonusovou službu. A především musíme upozornit, všechny iPhony vyjma malého SE svojí cenou překračují limit bezcelního osobního dovozu ze zemí mimo EU.

Výrazný cenový rozdíl je daný stále klesajícím dolarem. Aktuálně stojí 20,50 Kč, před rokem to přitom bylo 25,15 a před dvěma lety stál v lednu jeden dolar 26 korun. Apple tradičně kalkuluje ceny v Evropě a USA tak, že cena v dolarech bez daně je stejná jako v eurech s daní. Jenže jestliže před rokem byl kurz eura a dolaru téměř 1:1, tak nyní stojí jedno euro 1,25 dolaru.

USA ale není jedinou zemí, kde iPhone X a další produkty Applu koupíte levněji. Třeba v Hongkongu stojí základní iPhone X v přepočtu 22 500 korun, dražší verze pak necelých 26 000 korun. Ještě levněji nakoupíte v Japonsku, kde základní model vyjde na 21 150 korun. V Evropě je pak iPhone X levnější třeba ve Švýcarsku, kde základní verze vyjde v přepočtu na 25 800 korun.