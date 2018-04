Čechům vadí nejvíce volání v kinech a divadlech

Nejméně českým uživatelům vadí zvonění či volání v hromadné dopravě či v obchodě. Zatímco v divadle či kině volání z mobilu netoleruje 97 procent lidí, ve veřejné dopravě vadí jen čtyřem procentům cestujících.

Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury IBRS pro mobilního operátora T-Mobile.

Operátor také spustil osvětovou kampaň JaXmobilem. Ta by měla rozšířit základní pravidla mobilní etikety. Na kampani spolupracoval komixový kreslíř Štěpán Mareš. Celá akce má ukázat, jak se s mobilním telefonem správně chovat. - více zde

Návštěvníci stránek se mohou prostřednictvím kreslené rodiny iXových seznámit s mobilním desaterem a nebo si otestovat svou úroveň chování s telefonem mezi lidmi.



Úvodní stránka projektu www.jaxmobilem.cz.

Každý desátý školák si ve škole vypíná mobil

Podle průzkumu v současnosti stále každý pátý Čech telefonuje v autě s mobilem v ruce, a dopouští se tak dopravního přestupku.

Jak se dívají na rušičky v divadlech a kinech čeští provozovatelé? Čtěte zde...

Ztlumit nebo vypnout telefon na kulturní akci se ale rozhodne 99 procent lidí. Ve škole mobil vypíná deset procent žáků a 85 procent jej alespoň ztlumí. Provozovatelé kin a divadel by rádi do svých prostor nainstalovali rušičky signálu. Brání jim ale rozhodnutí regulátorů. - více zde

Lidé obecně více tolerují nevhodné chování s mobilním telefonem u kamarádů, kde prohřešek omluví téměř čtyři pětiny. Naopak u vlastních dětí jsou to jen tři pětiny a u cizích dětí polovina respondentů. Nejtolerantnější jsou mladí od 14 do 24 let a pak skupina mezi 35 a 44 lety. Téměř pětina neomluví nevhodné chování s mobilem vůbec u nikoho.

Jak se chovat s mobilním telefonem, je poučeno 97 procent dětí, 44 procent má přitom přímo stanovená pravidla. Přes 90 procent dětí tvrdí, že pravidla dodržuje. Přibližně sedm procent dětí musí mít telefon stále zapnutý a 98 procent musí pravidelně hlásit rodičům, že jsou v pořádku. Ve školách má pravidla mobilní etikety stanovena 43 procent dětí.

Při pracovním jednání vadí zvonění telefonu 87 procentům lidí. Tři čtvrtiny respondentů nezdvořilé chování s mobilem omluví u nadřízeného či kolegů a 61 procent u podřízených. Celkem 74 procent lidí přijímá pracovní hovory ve volném čase a 77 procent volá z pracovních důvodů lidem, kteří mají volno.

Oficiální podpora etikety je u nás novinkou

Kampaň o mobilní etiketě je zatím v tuzemsku ojedinělá. Ve světě již podobné projekty fungují. Australská telekomunikační asociace AMTA vydala desatero mobilní etikety. - více zde

Ve Spojených státech vyhlásil operátor Sprint před čtyřmi lety červenec za měsíc mobilní slušnosti. Už tenkrát totiž lidem vadilo, když v přeplněné tramvaji někdo křičí telefonu své problémy a obtěžuje tím své okolí. - více zde