Zpomalování starších iPhonů způsobují stárnoucí baterie

Na diskuzním serveru Reddit se objevily zajímavé příspěvky ohledně zhoršujících se výkonů iPhonů. Podle přispěvatelů je jasné, že výkon se zhoršuje u iPhonů podle stavu baterie. Naopak aktualizace systému iOS zpomalování nezpůsobují.

Problémy se starými bateriemi dokazuje i aféra se samovolně se vypínajícími iPhony 6 a 6s. Apple u těchto přístrojů umožnil bezplatnou výměnu baterie. Vše nakonec vyřešila aktualizace iOS 10.2.1, po které se samovolné vypínání podařilo snížit až o 80 procent.

Podle všeho aktualizace změnila power management v postižených iPhonech. Řešením byla změna maximální taktovací rychlosti procesoru vzhledem k elektrickému napětí, které dokáže baterie poskytnout. Tím pádem procesor odebírá méně elektrické energie a nevypne se. Apple úpravu power managementu využívá i u notebooků MacBoook.

U iPhonů s horšími výkony by mělo stačit vyměnit baterii, aby opět vykazovaly běžnou výkonnost. Jinak software změní power management, a tím i výkon iPhonů. Řada diskutérů uvádí, že po výměně baterie se výkonnost jejich iPhonů zlepšila.

Taktovací rychlost procesoru iPhonů lze zjistit díky aplikaci CPU DasherX. Pokud je nižší, než by měla být, značí to, že byl výkon snížen vzhledem k dosluhující baterii. Apple uvádí, že baterie v iPhonech jsou dimenzovány pro dva roky nabíjecích cyklů. Od iPhonu 7 by se problémy objevovat neměly. Procesory A10 a A11 používají jiný power management.