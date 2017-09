S novými hodinkami od Applu si i zavoláte, ale ne v Česku

Apple Watch Series 3 jsou oficiálně na světě, a Apple se dokonce pochlubil, že jeho hodinky předběhly i značku Rolex a jsou vůbec nejsilnější značkou na trhu. Nutno však podotknout, že Apple oslovuje stále spíše technologické nadšence a příznivce této značky, než univerzální zájemce o hodinky.

Nový model je v jednom ohledu přelomový, ovšem většina lidí ho pravděpodobně na pohled nerozpozná od první ani do druhé generace. Až na drobnou designovou úpravu otáčecí korunky (a to navíc jen u verze s LTE) po straně pouzdra jsou totiž opět prakticky stejné. To ale zároveň znamená, že všechny řemínky z předchozích generací půjdou připevnit i na tento model.



Běžnému modelu přibyla jedna barevná varianta - zlatá. Luxusnější variantu s keramickým pouzdrem pak nově seženete i v šedé barvě. V hodinkách nyní tepe nový, dvoujádrový procesor, který by měl mít o 70% lepší výkon, než ten u předchozího modelu.

Ale teď už k oné specialitě. Jak už jsme několikrát zmínili, dostupná bude také varianta, která má běžnou mobilní konektivitu včetně LTE, takže můžete mobil v klidu nechat doma. Zavoláte si, pošlete SMS či načtete přes data mapy nebo seznam oblíbené hudby právě i z hodinek. Anténa pro příjem signálu je zabudovaná v displeji. To vše díky elektronické SIM, tedy čipu, který běžnou SIM kartu nahrazuje. Apple ovšem není první, kdo takové hodinky představil, vlastní model s eSIM má už přes dva roky i Samsung.



Bohužel, čeští operátoři na tuto technologii ještě nejsou připraveni (T-Mobile pouze oznámil, že eSIM testuje - více o testování zde) a proto takové hodinky u nás nepůjdou použít. Na náš trh se tedy dostane pouze wi-fi varianta. Ta je ovšem levnější.

Další novinky se týkají systému WatchOS 4 - graficky kompletně přepracovaná fitness aplikace, více statistik o aktivitě, vylepšené sledování srdeční aktivity včetně sledování i zdravotních problémů jako třeba srdeční arytmie. Prakticky by vás tak hodinky mohly i varovat před infarktem.

Hodinky se opět hodí pro plavce díky utěsnění proti vodě. Baterie by měla být oproti předchozí generaci vylepšená a i v režimu s příjmem LTE signálu by měla udržet hodinky v provozu celý den.

Apple Watch Series 3 si můžete předobjednat stejně jako nové iPhony 15. září, do obchodů dorazí ve světě o týden později (u nás 29.). Ceny začínají na 9 790 korunách za 38mm wi-fi variantu. Větší, 42mm je o 900 korun dražší. Víc jich česká stránka Applu neuvádí.

Na americkém obchodě se však můžeme dostat až na částku 1 349 dolarů (necelých 30 tisíc bez daně) za keramickou verzi s LTE. Běžná varianta s eSIM se bude prodávat za 399 dolarů, s daní bychom českou cenu odhadovali na zhruba 12 tisíc, pokud by takové hodinky tedy v ČR fungovaly.