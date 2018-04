Apple Watch jsou hračkou, ne revolucí, pošťuchuje hodinářský guru

Takto Nick Hayek o Apple Watch promluvil během rozhovoru pro švýcarský list Tages Anzeiger. Obecně dosud uvedené chytré hodinky kritizoval pro jejich slabou výdrž na baterii a vyjádřil také obavy nad sběrem a ukládáním mnoha zdravotních údajů o nositeli.

„Tato zařízení jsou takovými konzumenty energie, že bez připojení do nabíječky nevydrží déle než 24 hodin. A navíc, uživatel okamžitě ztrácí kontrolu nad svými daty. Osobně rozhodně nechci, aby se mé hodnoty krevního tlaku a cukru potulovaly někde v cloudu nebo na serverech v Silicon Valley,“ uvedl Hayek.

Obavy šéfa skupiny Swatch Group, která je největším producentem náramkových hodinek vůbec, jsou ale trochu přehnané. Apple Watch totiž v současnosti neumí měřit krevní tlak a cukr, vyvstává tedy otázka, jak dobře Hayek tyto hodinky zná. Veškerá zdravotní data i dosažené výsledky při pohybových aktivitách Apple šifruje a navíc přímo v systému lze nastavit různý stupeň ochrany osobních údajů.

Hodinky Swatch se zaměří na mobilní platby a dlouhou výdrž

Podobná vyjádření na adresu hodinek Applu lze ovšem z úst Nicka Hayeka tak trochu očekávat. Společnost Swatch totiž ještě letos chystá uvést vlastní chytré hodinky, které ve spolupráci s karetními organizacemi Visa a China UnionPay zajistí pohodlné platby.

Časomíra zřejmě bude sloužit především jako centrum notifikací ze spárovaného smartphonu, žádné funkce monitorování životních funkcí však nelze očekávat. Hayek nakonec už dříve prohlásil, že Swatch nemá v plánu provést transformaci chytrého telefonu v náramkový počítač (více zde). V rozhovoru dodal, že by nemohl přijmout odpovědnost za to, že by jeho hodinky upozornily svého nositele na blížící se infarkt.

Apple Watch: první úspěšné svého druhu

Chytré hodinky představují poměrně nový segment spotřební elektroniky, který však je dosud svým objemem velmi malý, ročně se takových hodinek v porovnání se smartphony prodá zlomek. Loni to bylo 6,8 milionu prodaných hodinek, chytrých telefonů naproti tomu výrobci udali 1,2 miliardy. Letošní druhý kvartál znamenal pro chytré hodinky meziroční 457procetní nárůst, za kterým stojí právě Apple Watch.

Ty při představení loni v září vzbudily nadšení a analytici jim obecně předpovídali hvězdnou budoucnost. Do prodeje se Watch dostaly letos v dubnu, ovšem reálné prodeje zůstaly mírně za očekáváním. Přesto jsou právě hodinky Applu pro tradiční švýcarské hodináře skutečnou výzvou připravit funkcemi nabité náramkové hodinky pod svými značkami.

Dosud takové představil Fredérique Constant. Model Horological Smartwatch je na první pohled klasická časomíra, díky quartzovému strojku s pokročilým pohybovým senzorem však umí také sledovat aktivitu nositele a monitoruje i kvalitu spánku. Luxusní manufaktury IWC a Mont Blanc zase představily své chytré řemínky, které mechanickým hodinkám přidají funkčnost těch chytrých (více zde).

Své plány uvést chytré hodinky avizovala i značka TAG Heuer. K pomoci si přizvala Google a společnost Intel, se kterými koncem března uzavřela strategické partnerství. Nutnost kooperace s firmami ze Silicon Valley šéf TAG Heuer J.C.Biver zmínil již v lednu, jelikož potřebný hardware pro chytré hodinky ve Švýcarsku nikdo neumí (více zde).