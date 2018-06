Apple se příští rok rozloučí s obyčejnými displeji, přejde na OLED

Podle nejnovějších zpráv jihokorejského deníku Electronic Times, který odkazuje na více nejmenovaných průmyslových zdrojů, plánuje kalifornská společnost příští rok uvést trojici nových iPhonů a všechny bez rozdílu vybavit moderními displeji typu OLED.

Tyto obrazovky velcí hráči u svých top modelů používají už několik let, Apple však jejich nasazení dlouho odkládal a poprvé je použil loni u dosud nejdražšího a nejvybavenějšího iPhonu X, který výrobce přidal jako bonus ke dvojici „osmiček“ coby oslavu desetiletého výročí uvedení svého prvního telefonu.

Loni byl obrazovkou typu OLED vybaven jeden iPhone, letos to dle dosavadních informací budou dva a příští rok celé trio (více viz Ukáže Apple v září rekordní počet nových modelů iPhonů?).

Akcie Japan Display spadly o desetinu

Pro výrobce OLED jednotek je to bezpochyby výborná zpráva, jelikož obtížně si lze představit spolehlivějšího odběratele ve velkém, než je Apple. Pro aktuálního dodavatele LCD displejů pro iPhony 8 a starší stále ještě vyráběné generace, firmu Japan Display (JDI), je to naopak novinka velmi nepříjemná.

Tato zpráva ihned způsobila její oslabení na burze, a to o citelných 10 procent, čímž tržní hodnota společnosti klesla na přibližně 105 mld. jenů (asi 21,3 mld. korun). Jde sice o značné oslabení, ovšem akcie společnosti pamatují i skokový propad o celých 21 procent.

Pro LG Display naopak zpráva znamenala vylepšení kondice na burze o nezanedbatelných pět procent. Společnost je spolu se Samsung Display, divizí jihokorejského giganta, největším výrobcem OLED panelů, jedničkou je však s velkým náskokem právě Samsung.

LG se aktuálně potýká s výrobními komplikacemi při jejich výrobě dle zadání Applu, jež s LG coby dodavatelem těchto obrazovek počítal - a možná stále počítá - už pro letošní rok (více v článku: LG nestíhá vyrábět OLED panely. Apple je chce pro nástupce modelu X).

Pokud LG v krátké době požadavkům Applu při výrobě OLED displejů nedokáže vyhovět, pak bude zřejmě jediným jeho dodavatelem pro letošní linii iPhonů opět Samsung. Velkou spotřebu těchto displejů mohou nepříjemně pocítit menší klienti, kteří od Samsungu rovněž OLED displeje odebírají.

Samsung i LG mají před Japonci obrovský náskok

Odchod klienta velikosti Applu Japan Display zcela jistě velmi nepříjemně pocítí. Společnost bude muset rovněž nastartovat OLED produkci. V plánu to však má až příští rok a v současné době její management hledá investory, kteří by pomohli s obřími vstupními náklady, které si technicky odpovídající produkční centrum vyžádá.

V tomto směru může podle analytika ze Securities Japan i nadále počítat s výpomocí tamní vlády, zmiňuje však veliký náskok, který před JDI jihokorejští rivalové mají. Zejména Samsung je v tomto ohledu díky své velikosti prakticky nedostižný a ostatní budou v odvětví jen dohánět. Alespoň v období příštích několika let se situace nijak dramaticky změnit nemůže.

Pokud by příští rok mohla Applu OLED obrazovky krom Samsungu dodávat i dvojice LG a JDI, pak by tato diverzifikace zdrojů klíčového komponentu Applu umožnila iPhony montovat rychleji a nemusela by se opakovat situace z letošního listopadu, kdy zájemci čekali na iPhone X i několik týdnů (více v článku Velkovýroba mobilů: linky chrlí půl milionu iPhonů X denně).