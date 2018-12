Tři nové iPhony spustí vlnu nákupů. Apple prý čeká rekordní odbyt

Nová generace iPhonů by tedy mohla zahájit onen supercyklus, o kterém se mluví v souvislosti s masivní obměnou různě zastaralých iPhonů v populaci. To se loňské generaci nepodařilo. Apple sice uvedl povedenou dvojici osmiček, které kromě nové čipové sady A11 přinesly i další vylepšení v čele s větší pamětí, lepšími fotoaparáty nebo podporou bezdrátového nabíjení. Přesto jim chyběly zásadní inovace, jež by majitele starších generací donutily k výměně smartphonu.

A tím důvodem, proč uživatelé modelů 6, 6s nebo 7 po základním nebo větším pluskovém modelu řady 8 nesáhli, mohl být klidně i okoukaný, čtyři generace starý design s minimem změn. Apple se sice v listopadu vytasil s jubilejním modelem iPhone X, ovšem tady byla brzdou větších prodejů cena, která i v USA začínala na 999 dolarech.

Za několik týdnů Apple opět ukáže tři nové iPhony. Budou to stejně velký nástupce loňské „desítky“, dále jeho zvětšenina s 6,5palcovým panelem a tento tandem s OLED panely doplní levný model s LCD obrazovkou o velikosti 6,1 palce.

Přívlastek „levný“ je však nutné brát s rezervou, protože o laciný smartphone rozhodně nepůjde a cenově dostupný bude jen na poměry Applu. Podle posledních informací by navíc obrazovka a hliníkový rámeček místo ocelového nemusely být jediným ústupkem ve výbavě, přístroj by měla pohánět i starší čipová sada A10, kterou byly vybaveny iPhony 7 v roce 2016. Díky tomu by Apple mohl cenu srazit dolů skutečně značně.

Onen LCD iPhone tak bude přístrojem, který nabídne stále dostatečně výkonné srdce a celkovou výbavu v líbivém designu, který loni definovala právě „desítka“. Navíc za cenu, která by měla být v porovnání s dalšími dvěma novinkami citelně nižší.

Tento model by tak mohl Applu pomoci zaplnit mezeru v nabídce, kterou dosud plnily vždy právě starší generace iPhonů za snížené ceny. Ovšem zatímco při koupi rok či dva starého modelu mají uživatelé pocit, že kupují už něco mírně zastaralého a překonaného, v případě letošního LCD iPhonu by se tento pocit dostavit nemusel. A to nejen vzhledem k datu uvedení, ale především i díky jednotnému designu celé letošní řady.

Čekají Apple rekordní prodeje?

Loni se Applu podařilo prodat 217 milionů iPhonů, což byl meziroční růst o pouhá dvě procenta. Novinky by však měly nastartovat hotovou lavinu prodejů, podle analytika totiž očekávaná trojice bude přinejmenším desítky miliony uživatelů stávajících iPhonů motivovat k výměně telefonu. A přibudou samozřejmě i úplně noví zákazníci.

Velkou šanci Apple cítí v Číně, kde se iPhony těší velké oblibě. Nejlidnatější země je navíc regionem, kde se zákazníci nebojí za smartphone utratit vysoké částky. Koneckonců právě Čína patří mezi hlavní odbytiště modelu X, který je proslulý vysokou cenou.

Daniel Ives ve zprávě uvádí, že v zemi iPhone dosud používá přibližně 100 milionů zákazníků a přibližně 60 až 70 procent z nich svůj přístroj v příštích 18 měsících vymění za nový.

Roční prodeje iPhonů od 2007 do 2017

Pokud se analytik trefil, Huawei bude brzy zase třetí

Celkové prodeje iPhonů by se během uvedeného období podle analytika mohly vyšplhat až na 350 milionů, přičemž by k tomu v případě opravdu silného odbytu mohlo stačit i méně, Ives totiž uvedený objem vztahuje k časovému horizontu 12 až 18 měsíců.

Historicky nejvíc dosud Apple prodal v roce 2015, kdy celkový odbyt iPhonů dosáhl cifry 231 milionů. Odhad analytika počítá s průměrným kvartálním odbytem mezi 58 až 88 miliony iPhonů a i nejméně optimistický scénář by znamenal roční odbyt 232 milionů kusů. A tolik dosud Apple za jeden rok ještě nikdy neprodal.

Pokud by se Applu podařilo každé čtvrtletí průměrně udat okolo 65 milionů telefonů, a to jsme stále blíže méně optimistickým číslům, roční odbyt by se zastavil na 260 milionech kusů. To by znamenalo nejen ustavení nového rekordu s masivním náskokem, ale také změnu v celkovém žebříčku největších prodejců.

Tam za minulé čtvrtletí totiž došlo k významnému mezníku, kdy se Huawei probojoval na druhé místo a sesadil Apple. Ale pokud by tři očekávané iPhony skutečně nastartovaly obří vlnu upgradů, jak naznačuje zpráva analytika, pak by se Huawei na druhé příčce dlouho neohřál. To je však v této fázi obtížné předjímat.

Drahé smartphony prodává hlavně Apple

Apple produkuje téměř výhradně drahé smartphony a jako jeden z mála nemá s odbytem problémy. Přitom celkově se v uplynulém kvartálu letošního roku podle agentury Gartner drahým telefonům na trhu příliš nedařilo. Podle oficiálních dat totiž prodeje vůbec nebyly špatné a na odbyt šly navíc právě vyšší specifikace iPhonů a obecně model X. Průměrná cena prodaného iPhonu meziročně poskočila z 606 na 724 dolarů.

Příznivé hospodářské výsledky se ihned odrazily na kondici Applu na burze a posílení hodnoty akcií způsobilo, že celková tržní hodnota společnosti jako vůbec prvního veřejně obchodovaného subjektu překročila hranici jednoho bilionu amerických dolarů (více v článku: Apple prolomil hodnotu bilionu dolarů. Drahé iPhony se prodávají výborně).