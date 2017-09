Nová funkce v iOS 11 má bezpečnostní trhlinu. Apple ji přidal schválně

Pokud chcete v nové verzi systému iOS deaktivovat wi-fi nebo Bluetooth ve chvíli, kdy tato bezdrátová připojení zrovna nepoužíváte, učiňte tak přes menu nastavení telefonu, nikoliv přes vytahovací roletku rychlých voleb. Zde se totiž wi-fi či Bluetooth přepnutím přes příslušná tlačítka pouze odpojí od dostupných zařízení, ale jinak jsou tyto služby stále aktivní.

Telefon je v takovém případě stále „vidět“ pro okolní zařízení, a to včetně těch, která by přes bezdrátové připojení mohla váš iPhone nebo iPad ohrozit. To vše navíc prakticky bez vědomí uživatele - na první pohled totiž v těchto rychlých volbách vypadá funkce vypnutá. Neznalý uživatel si tak bude myslet, že jsou tato připojení zcela deaktivována, i když to není pravda.

Apple tuto novou funkci obhajuje tím, že je důležité, aby jeho zařízení dále mohla komunikovat pomocí služeb jako AirDrop a AirPlay a s příslušenstvím typu Apple Pencil či Apple Watch. Což už samo o sobě nedává moc smysl - pokud uživatel používá hodinky Apple Watch a bezdrátové spojení vypne, činí tak s největší pravděpodobností proto, aby hodinky odpojil. Apple se opět ovšem brání, že tím zamezuje „nechtěnému odpojení“.

Bezdrátová připojení se navíc podle dokumentace poskytnuté Applem automaticky opět zapínají v 5 ráno následujícího dne po odpojení přes centrum rychlých voleb. Proč, to zatím nikdo netuší. Jisté je tak tedy to, že nové a aktualizované iPhony a iPady budou wi-fi a Bluetooth zapínat samy, pokud jim to v nastaveních telefonu výslovně nezakážete.