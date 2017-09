Nové Watch nefungují, jak by měly. Apple připustil problémy s připojením

Společnost Apple ve středu 20. září připustila, že nové Apple Watch, které představila v úterý 12. září, mají problémy s nejdůležitějším znakem, tedy schopností telefonovat a přistupovat k datům, aniž by měl uživatel poblíž iPhone.

Podle agentury Reuters někteří z prominentních recenzentů produkt, jehož cena začíná na 399 dolarech (8 700 Kč), nedoporučují kvůli problémům s wi-fi připojením. Problémy s konektivitou se objevují v okamžiku, kdy hodinky mají použít veřejné sítě, například v hotelích nebo kavárnách.

Dalším zklamáním je také výdrž baterie při telefonování. Zatímco při běžném používání hodinek stačí jejich baterii dobít po 18 hodinách provozu, tak v případě, že si chce uživatel zatelefonovat, vydrží baterie nových Apple Watch ve verzi podporující LTE pouze hodinu.

Jak podotýká recenzent firmy Loup Ventures Gene Munster, hodnocení Apple Watch třetí série není pozitivní, ale ani překvapivé. Jde totiž o první chytré hodinky s možností připojení na síť LTE, díky vestavěné SIM (eSIM) tedy umí fungovat nezávisle na telefonu včetně volání, SMS a dat. Na českém trhu se ovšem této nejvyšší verze nových Watch prozatím nedočkáme, tuzemští operátoři nejsou na takové zařízení připraveni (více zde).

„Vzhledem k tomu, že moje Apple Watch třetí série s LTE (první i druhý testovaný kus) nefungovaly, jak by měly, nemohu vám doporučit jejich koupi,“ odrazuje od novinky Lauren Goodeová v recenzi portálu The Verge. Hodinky podle ní měly poté, co svůj iPhone přepnula do letového módu, problémy s odesíláním textových zpráv, nebylo možné využít ani hlasovou asistentku Siri k uskutečnění hovoru prostřednictvím hodinek.

Mluvčí Applu Amy Bessettová agenturu Reuters informovala, že společnost pracuje na opravné aktualizaci systému, která by měla problémy s konektivitou vyřešit. Není ovšem znám žádný termín, kdy bude opravný software uvolněn.