Antimonopolní úřad zkoumá služby Českého Telecomu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže šetří kredity Českého Telecomu, tedy volné minuty nebo částky, které může klient v rámci svého tarifu provolat. Kredity kritizuje i Sdružení na obranu spotřebitelů (SOS) a navrhuje jejich zrušení, uvedla Česká televize ve zpravodajské relaci Události.

Český Telecom nabízí klientům řadu tarifů s volnými minutami nebo částkami k provolání. Podle sdružení SOS však Telecom neinformuje zákazníky o tom, kolik minut či korun v kreditu zbývá. Klient, který si není jistý, zda kredit již vyčerpal, volá podle ČT raději dál přes Telecom, přestože by pro něj bylo volání prostřednictvím jiných firem výhodnější. Volání přes jiné operátory se totiž nezapočítává do volného kreditu, uvedla ČT. Antimonopolní úřad proto šetří, zda to neškodí konkurenci na trhu.