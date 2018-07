Evropská komise chce po Googlu něco, co zatím moc nefunguje

Pro různé odnože operačního systému Android se možná blýská na lepší časy. Doposud moc úspěšné nebyly, a to z několika důvodů. I když na takové odnoži běží většina aplikací pro Android, samotný obchod Google Play v zařízeních s těmito alternativními systémy nenajdeme. Ten patří Googlu a jen on je oprávněn udělit k použití Google Play licenci. Tu uděluje jen za podmínek, které se Evropské komisi nelíbí a za které dostal rekordní pokutu 4,35 miliardy eur.

Ona pokuta přichází mimo jiné i za to, že výrobce smartphonů Google smluvně nutí k tomu, aby nenabízeli chytré telefony s různými odnožemi Androidu. V minulosti tak například Google zarazil premiéru smartphonu Acer vybaveného čínskou odnoží systému od gigantu Alibaba. Jenže v tomto případě nepoužil Google své argumenty, ale argumenty zásad Open Handset Alliance (OHA), které je Acer členem. Členství v OHA je mimochodem další překážkou, která mnohým výrobcům v přípravě telefonů s alternativními verzemi Androidu brání.

Jenže členy této aliance nejsou zdaleka všichni výrobci a tak by se v případě, že Google nakonec podmínky Evropské komise splní, mohlo začít různým alternativním verzím Androidu dařit. I když doposud nebyly příliš úspěšné, mohly by alternativní verze Androidu získat určitou volnost a objevit se v telefonech i některé z větších značek.

Lepší grafické nadstavby

Jednou z nejznámějších odnoží Androidu je systém označovaný jako MIUI, který znají uživatelé chytrých telefonů Xiaomi. MIUI původně vzniklo pro čínský trh, takže bylo přizpůsobeno především tamním potřebám a trhu, kde nejsou Google aplikace potřeba. V Číně jsou rovnou blokovány. MIUI se však nikdy v zásadě dramaticky od původní myšlenky Androidu neodpoutalo, je to jen výrazněji upravená verze systému od Googlu, která může vypadat jen jako „lepší grafická nadstavba“.

Vlastní grafická prostředí, třeba Samsung TouchWiz, HTC Sense nebo Sony Xperia UI odnožemi Androidu nejsou. Jsou to jen nadstavby. Odnože jsou takové verze, kde dochází ke změnám v hloubi systému, v jeho zdrojovém kódu a ten už tak nemusí být zpětně kompatibilní s klasickým Androidem. Jak jsme uvedli, MIUI se nikdy dramaticky od původního Androidu neodchýlilo, což nakonec nejspíš pomohlo tomu, že Xiaomi mohlo expandovat na světové trhy a v této své verzi systému nabídnout právě obchod Google Play a další služby od Googlu.

Podobné vlastní výrazněji upravené verze Androidu mají i někteří další výrobci, opět především ti Čínští. Firma OnePlus používá systém nazvaný OxygenOS a doma v Číně dříve připravila i verzi nazvanou HydrogenOS, Meizu má vlastní Flyme OS. I tyto verze ovšem splní podmínky kompatibility a mohou se na světových trzích prodávat s aplikacemi od Googlu. To ukazuje, že určitá naděje pro alternativní verze Androidu tu je.

Snaha nadšenců

Podobně jako někteří výrobci vytváří verze Androidu blízké původnímu systému i nadšenci nebo některé menší firmy. Takových „soukromých“ odnoží Androidu je celá řada a patřila mezi ně například i populární alternativní ROM CyanogenMod, která už dnes nepokračuje. Místo něj tu je distribuce LineageOS, která je dostupná i pro aktuální špičkové Samsungy Galaxy S9.

Na základu Android Open Source Projectu staví také na zabezpečení orientovaná distribuce CopperheadOS, dalšími příklady jsou AOSPExtended, OmniROM, CarbonROM nebo Ressurection Remix OS. To vše jsou verze, které vychází z aktuální generace Androidu Oreo a dají se nainstalovat i na mnohé nové smartphony. Existuje i řada menších či starších projektů, které však nemají tak širokou podporu nebo „zamrzly“ u starších verzí Androidu a starších telefonů.

To je mimochodem jedna z věcí, které se Google obává: různé alternativní verze Androidu mohou zastarávat různě rychle a to pak bude potíž pro kompatibilitu nových aplikací. Navíc, ačkoli si lze tyto různé verze Androidu nainstalovat do mnoha smartphonů, je takový postup určen pouze pro zkušené uživatele, kteří ví, co dělají. Nezkušení uživatelé by se neměli do takovýchto hrátek pouštět, může to skončit umrtvením jejich mobilního telefonu.

Android po svém

Kromě těchto verzí systému, které jsou vlastně relativně blízké původnímu systému, ale existují i verze, které se liší výrazněji a na sadu Google Play a další aplikace od Googlu nikdy oficiálně nedosáhnou. Asi nejznámější takovou odnoží je systém Fire OS od gigantu Amazon. Ten se nachází v tabletech Amazon Fire, v televizním zařízení Fire TV, v chytrém reproduktoru Amazon Echo nebo nepříliš úspěšném telefonu Fire Phone.

Fire OS potvrzuje určité obavy Googlu o zastarávání. Aktuální verze 6.2.1.3 staví na zdrojovém kódu Androidu 7.1 Nougat, což je dnes už téměř dva roky starý systém. Možnosti Androidu se od té doby rozšířily. I proto Amazon na svých zařízeních nabízí vlastní obchod s androidími aplikacemi, ne všechny nejnovější aplikace z Google Play by totiž na jeho systému fungovaly bez problémů. Jak Amazon ukazuje, určitá cesta pro zásadně odlišné verze Androidu tu je. Na druhou stranu, ani takový gigant, jakým Amazon je, s vlastní odnoží systému příliš velkou díru do světa neudělal.

Dalším příkladem neúspěšné alternativní verze Androidu je nazvaná Nokia X Platform. Tu představila finská Nokia v roce 2014 ještě před tím, než její mobilní divizi převzal Microsoft. Platforma Nokia X byla určena pro levné mobilní telefony a dostala se do několika smarpthonů řady Nokia X (náš dobový test Nokie X). Jejich výroba a další vývoj ovšem byly po převzetí mobilní divize Nokie Microsoftem ukončeny.

Dnes je pak paradoxně „nová“ Nokia jedním z mála zastánců použití čistého Androidu přímo od Googlu. Telefony s čistou verzí v rámci programu Android One ovšem nevyrábí finská Nokia, ale společnost HMD Global, která má ke značce licenci. Tato firma se tak určitě k alternativnímu Androidu vracet nebude.

Čínská cesta

Náš přehled zakončíme opět v Číně. Tady nadále platí, že Google a jeho aplikace jsou v zemi nežádoucí, takže výrobci nadále pracují na svých systémech. Tím asi nejoblíbenějším je již zmíněný systém od Alibaby, který se aktuálně jmenuje AliOS. S tímto systémem se v Číně prodávají například i notebooky a verze AliOS Things je určena i pro IoT zařízení.

AliOS tak můžeme celkově považovat asi za nejvíce pozměněnou verzi Androidu, která se k nám nejspíš, na rozdíl od jiných čínských variant od samotných výrobců smartphonů, nedostane.