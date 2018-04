Tak trochu falešný android. Recenze Nokia X

Microsoft po převzetí finské mobilní divize Nokia tvrdí, že androidí modely nejsou na odpis, otázkou je, jaká je jejich budoucnost. Novinku nebude Microsoft hned rušit, na druhou stranu v portfoliu finské značky vyplňuje nová Nokia X tak trochu neexistující mezeru. Jisté ovšem je, že Nokia X se svým přepracovaným operačním systémem Android budí pozornost a své zákazníky si určitě najde.

V principu to není špatný telefon a třeba uživatelské prostředí a ovládání můžeme i pochválit. Jenže Nokia X je i není androidím modelem a v podstatě tak neřeší některé problémy, které by řešit mohla. Nová řada X totiž vznikla jako alternativa pro ty uživatele, kteří se z nějakého důvodu obávají platformy Windows Phone. Měl by to být takový startovací základ, který uživatelům poskytne dostatek aplikací a od počátku spojení se službami Microsoftu. Až si uživatelé zvyknou, měli by přejít na vybavenější smartphony s Windows Phone.

Smysluplnost platformy Nokia X je trochu nejistá. Jenže psychologie je mocná, systému Windows Phone se mnozí uživatelé obávají zcela zbytečně. Nokia X jako alternativa může fungovat docela dobře. Tedy kdyby fungovala. V našem praktickém testu se totiž ukázalo, že samotná androidí platforma Nokia X není úplně dotažená, má spoustu chyb, které už se podařilo u Windows Phone odstranit. Nejhorší ze všeho jsou však rychlosti reakcí na uživatelské pokyny – takto pomalý telefon jsme už dlouho netestovali.

Plusy a minusy Proč koupit? povedený design

dobré zpracování

jednoduché ovládání

rozumná cena

podpora dvou SIM

Proč nekoupit? pomalé reakce

nedoladěné funkce

nefungují všechny androidí aplikace Kdy? V prodeji Za kolik? 3 290 Kč

Abychom Nokii X jenom nekřivdili. V dané cenové kategorii je to více než dobře vybavený smartphone, a jestli Nokia platformu odladí, může z toho být opravdový hit. Povedl se design i konstrukce. Výhodou pro mnohé uživatele může být i podpora dvou SIM, která však také zároveň znamená, že telefony této řady nenajdeme v nabídce našich mobilních operátorů.

Vzhled a konstrukce: Nokia jako vyšitá

Nokia design telefonů a konstrukci tradičně umí. Tu a tam se sice něco nepovede, ale v zásadě patří firma mezi ty méně kritizované. A u modelu X to v podstatě potvrzuje. Design vychází z toho, kam se model X vlastně v hierarchii výrobce řadí. Jednoduché hranaté tvary a kryt z jednoho kusu materiálu odpovídají některým modelům Asha, oproti kterým je X vyspělejším kouskem. Polykarbonátové provedení krytu a některé zářivé barvy jsou zase tím, co světu dala řada Windows Phone modelů Lumia – oproti těm je pro změnu "iksko" trochu jednodušší volbou.

Tvary jsou jednoduché, minimalistické, avšak elegantní. Telefon je ihned od počátku dostupný v široké paletě barev. Konzervativní klasikou jsou černá a bílá, my jsme testovali doslova zářivé červené provedení, k dispozici jsou ještě podobně výrazné žluté a zelené verze, asi nejpovedenější barvou je pak modrá. Svítivě pastelová červená Nokia X budila u našeho okolí často rozporuplné reakce, ne každý takovou zářivou barvu snese. Nám se však provedení líbí. A pokud chcete, právě vhodně zvolená barva může z Nokie X učinit telefon, který navzdory svým parametrům budí pozornost. Vzhledem ke konstrukci krytu, který tvoří vlastně celé tělo telefonu, je pravděpodobné, že se dočkáme i řady různých krytů jako příslušenství.

Výhodou provedení s masivním krytem v jednom kusu je celkově dobrý pocit bytelnosti, který Nokia X vyvolává. Navíc to není jen pocit, X opravdu i něco vydrží. Telefon nám při testování několikrát nechtěně spadl na zem, což se v rozích krytu projevilo mírným zmáčknutím plastu, ale nikde nic neprasklo a ani škrábance se tu neobjevují. Materiál se vyznačuje i dobrou odolností vůči otiskům prstů. Pro přístup ke slotům na SIM karty nebo kartu microSD je potřeba kryt sejmout, což vyžaduje trochu více síly a cviku.

Nokia X i přes přísně hranaté tvary padne velmi dobře do ruky. Na dnešní poměry je to totiž docela malý telefon, byť čtyřpalcový displej není úplný prcek, i to model X vyzdvihuje nad některé konkurenty. Rozměry telefonu jsou 115,5 x 63 x 10,4 mm, hmotnost je 128,7 gramu. To není málo, celkově však Nokia X zapadne do každé kapsy a vadit tu určitě nebude. Do prodeje míří i větší model XL s pětipalcovým displejem, ten doufejme podrobíme v blízké budoucnosti samostatnému testu.

Displej a ovládání: Android ve stylu Windows Phone

Nokia pro model X nezvolila klasický Android, rozhodla se vyjít z AOSP verze systému a na jeho základě vytvořila vlastní odnož Androidu. Tu zbavila Google služeb a většinu jich nahradila službami od Microsoftu nebo z vlastních dílen. V principu tak jde o systém, který umí spustit většinu androidích aplikací, ale jehož ekosystém je zcela samostatný a odlišný.

Nelze se asi divit tomu, že uživatelské prostředí systému je hodně podobné Windows Phone. Na úvodní obrazovce tu máme dlaždice zastupující jednotlivé aplikace – ve standardní velikosti se tu vejdou tři dlaždice vedle sebe, existují i dlaždice dvojnásobné velikosti. U každé dlaždice se kromě toho dá zvolit i barva pozadí. Na rozdíl od Windows Phone je tohle v podstatě jediná obrazovka, kde dochází k základní interakci s aplikacemi.

Každá nově nainstalovaná se sem zařadí jako dlaždice, žádný další seznam aplikací neexistuje. Dlaždice lze libovolně řadit a přeskupovat, dají se také vkládat do složek, což ulehčí orientaci v případě, že budete mít aplikací opravdu hodně. Na rozdíl od Windows Phone nejsou dlaždice aktivní. Pro ulehčení orientace slouží také funkce univerzálního vyhledávání, která je k dispozici po stažení hlavní obrazovky směrem dolů.

Tahem z této hlavní obrazovky do kterékoli ze stran se dostaneme do přehledu, který se nazývá Fast lane, v českém prostředí je seznam označen jako Nedávno. Sem se řadí veškeré nedávno spuštěné aplikace, ukazují se tu upozornění na různé události a snadno je odtud dostupný budík.

Je to zajímavý a neobvyklý mix aktuálního dění v telefonu, jednotlivé položky odtud lze jednoduše smazat – stačí na ní podržet prst a objeví se ikona pro smazání. Položky v tomto seznamu jsou interaktivní – přímo pod údajem o zameškaném hovoru je možnost zavolat na dané číslo zpět, na e-maily se odtud dá rovnou odpovědět.

Další zvláštností androidího smartphonu nokie je jediná ovládací klávesa. V systému se jinak vždy uživatel pohybuje tahy a gesty, jediné senzorové tlačítko pod displejem slouží vždy k návratu o krok zpět, při delším podržení pak slouží jako tlačítko home. Jiná cesta k návratu na úvodní obrazovku není, z počátku nás to docela štvalo, časem jsme si však na tuto vlastnost zvykli. K probuzení telefonu lze použít vypínací tlačítko na boku (mimochodem s precizním stiskem), ovšem nutné to není. Nokia X se dá probudit i poklepáním na displej, podobně jako mnohé dražší telefony.

Nefunguje to vždy spolehlivě, chce to spíše silnější údery, ale funkce se využít dá. Kdo ji používat nechce, v nastavení (typicky androidím) funkci vypne. Zrovna tak má Nokia X funkci Glance Screen se zobrazením času a ikon upozornění na zhasnutém displeji. Na odemykací obrazovce se už pak upozornění rovnou zobrazí v lištách pod sebou – tahem doleva upozornění zrušíte, tahem doprava se telefon odemkne a spustí se patřičná aplikace.

V systému se pak jako trochu zbytečná zdá klasická notifikační lišta, kterou lze stáhnout z horního okraje obrazovky dolů. Lišta však žádné notifikace neobsahuje, je tu jen ovládání bezdrátových funkcí a přístup do nastavení. Občas tak lišta trochu zastane funkci multi-taskingu, protože ten v podstatě jinak platforma nepodporuje. Mezi spuštěnými aplikacemi se lze přepínat v podstatě jen v přehledu Fast lane.

Potud vypadá vše docela dobře, uživatelské prostředí je relativně jednoduché a dobře pochopitelné, byť má své nedostatky. Jenže tím nejhorším na celé Nokii X je rychlost reakcí na uživatelské pokyny. Někdy to trvá i několik sekund, než se patřičný pokyn provede. Navíc tu není ani případná plynulost. Občas jsou reakce rychlejší, občas pomalejší, těžko odhadnout, jak se bude telefon v příštích okamžicích chovat. Už dlouho jsme nezažili z tohoto hlediska takto neodladěný smartphone.

Pomalé jsou reakce na základní skrolování v systému nebo třeba na stisky tlačítek na klávesnici, velmi zdlouhavé je spouštění aplikací. Podezříváme Nokii, že za to může softwarová neodladěnost systému. Hardware jako takový totiž vyloženě slabý není, byť dvoujádrový procesor Qualcomm Snapdragon S4 s taktem 1 GHz, 512 MB RAM a grafika Adreno 203 rozhodně nevyhrají soutěž výkonnosti. Jenže třeba Lumia 520 s Windows Phone běží na podobném hardwaru a nemá s rychlostí problém. Někdo si na trochu nevyzpytatelné chování telefonu zvykne, ovšem pro nás to byla v průběhu používání opravdu velká nepříjemnost.

Sluší se ještě ohodnotit samotný displej telefonu. Ten má úhlopříčku 4 palce a rozlišení WVGA, tedy 800 x 480 pixelů. Rekordmanem v jemnosti tedy není, ovšem na druhou stranu je kvalita zobrazení slušná. Displej je typu IPS a má dobré podání barev, ovšem celkově dojmy kazí příliš lesklé krycí sklo. To výrazně zhoršuje čitelnost na slunci, je potřeba hledat vhodný úhel, kdy jsou odrazy v displeji menší.

Aplikace: z Androidu možná cokoli

Samostatnou kapitolu si v recenzi Nokie X zaslouží práce s aplikacemi. Na platformě totiž sice fungují androidí aplikace, ovšem Nokia používá svůj vlastní obchod, Google Play na modelech řady X není dostupný. K tomu, aby byla aplikace v obchodu nokie dostupná, musí mít tedy vývojář dostatečnou motivaci. Většina aplikací prý může fungovat zcela bez problémů a bez přepracování, některé programy však vyžadují změny.

To je dáno tím, že Nokia X nepodporuje klasické služby Google. Pokud se tedy aplikace spoléhá například na lokalizační služby nebo push-notifikace z dílen Googlu, je nutné tento kód vyměnit za kód, který stejné záležitosti zajišťuje za pomoci map Here a dalších alternativních služeb od Microsoftu či Nokie. V praxi to znamená, že nabídka programů pro platformu X je pořád citelně menší než u Androidu, ovšem s nabídkou na Windows Phone se velmi rychle srovnala.

Kromě vyhledávání aplikací ve vlastním aplikačním obchodě navíc navázala firma partnerství i s dalšími alternativními zdroji aplikací. Jejich aplikace je však nutné nejprve stáhnout a pak v nich hledat ručně, což není zrovna pohodlné. K dispozici jsou obchody Aptoide, Yandex, SlideMe Market a 1mobile Market.

Poslední možností je nahrávat do telefonu aplikace ručně – stačí sehnat APK soubor androidího programu, ten nahrát do paměti telefonu a nainstalovat. Není to uživatelsky nejpřívětivější řešení, ovšem je možné a schůdné. Opět platí, že korektně budou fungovat jen ty aplikace, které se nespoléhají na služby od Googlu.

Samozřejmě vzhledem k tomu, že jde o androidí telefon s možností rootování, je možné neoficiálními zásahy do telefonu Google služby včetně Google Play doinstalovat. To ovšem není cesta, kterou by se běžní uživatelé vydávali.

Co se dostupnosti konkrétních programů týče, hodně se různí. Řada oblíbených titulů na X platformě k dispozici je, některé však nikoli. Třeba Instagram, který se po dlouhé době dostal i na Windows Phone, pro X zatím k dispozici není. Rychlá kontrola ukázala, že například z pěti nejoblíbenějších placených her na Androidu je v nokiáckém obchodě jediná, u her zdarma je situace stejná. U programů je situace lepší, avšak daná tím, že mezi nejpopulárnějšími tituly se dlouhodobě na Androidu pohybují tak samozřejmé programy jako Facebook Messenger, Facebook, Skype, Viber a další, které jsou dostupné i na nokiácké platformě.

Baterie: očekávaná klasika

Dva dny vydrží smartphone zcela bez problémů, ovšem dané to je asi i tím, že jednodušší model od nás dostával méně zabrat než výkonné kousky. Často jsme se tak dostali i na tři dny výdrže na jedno nabití, což je při kapacitě akumulátoru jen 1 500 mAh opravdu hodně dobrý výsledek. Baterie je výměnná, takže lze případně výdrž prodloužit tím, že si pořídíte náhradní akumulátor.

Nokia X nepoužívá žádné speciální šetřící triky, méně výkonný hardware, nižší rozlišení displeje s moderní technologií a i možná menší nutkání telefon neustále používat jednoduše udělají své. Jisté je, že na výdrž si uživatelé nebudou stěžovat. Na druhou stranu se nám několikrát stalo, že ukazatel stavu baterie nás trochu šálil – ačkoli to vypadalo, že telefon má k dispozici ještě asi třetinu baterie, najednou se telefon během několika hodin vybil.

Telefonování a zprávy: nedostatky v tom nejdůležitějším

Většina moderních smartphonů zvládá základní úkoly jako telefonování a práci se zprávami v podstatě bez jakýchkoli potíží. Tady se bohužel Nokia X opět řadí k výjimkám. Než začneme softwarovými nedostatky, musíme bohužel jmenovat i ty hardwarové. Kvalita hovoru ve sluchátku je hodně podprůměrná a ani druhá strana nás při hovoru neslyšela zrovna čistě. Zvuk je zastřený a chraplavý. Na druhou stranu hlasitost ve sluchátku může být vysoká, takže lze telefonovat i ve hlučnějším prostředí.

To samé platí pro vyzvánění. Jeho hlasitost dovede být až extrémní, Nokia X je alespoň subjektivně jedním z nejhlasitěji vyzvánějících telefonů dneška. To se může hodit. Na druhou stranu kvalita reprodukce je doslova příšerná, telefon opět spíš vydává skřípavé zvuky, než aby přehrával melodie. Upozornění na zprávy a další události se navíc občas neozvou celá, prostě je telefon v polovině utne a nedohraje. Nijak to nevadí, ale přispívá to k nevalným pocitům.

Teď softwarová stránka. Díky univerzálnímu vyhledávání snadno najdete kontakt v adresáři a zavoláte na něj, nepotřebujete k tomu vstupovat do karty lidé. To je skvělé, ovšem mnoho uživatelů může mít problém, jak do telefonu kontakty dostat. V základu totiž neexistuje cesta, jak sem synchronizovat kontakty z Gmailu. Dají se sem synchronizovat jen kontakty z e-mailové služby Outlook, z firemního Exchange serveru nebo Facebooku. Z jiných služeb to nejde, Nokia nepodporuje u své platformy protokol CardDAV, takže ani z jiných e-mailových služeb kontakty do telefonu "nenalezou".

Pro prvouživatele to nemusí být zásadní překážka, ti stejně nejspíš přenesou kontakty ze SIM karty. Další cestou je importovat soubory vCard. Pokud máte kontakty uložené v některé z e-mailových služeb, je nejjednodušší je tamodtud vyexportovat a nahrát je do služby Outlook, odkud už do telefonu synchronizovat jdou.

Pochvalu si zaslouží softwarová klávesnice telefonu. Na daném displeji sice není největší, ovšem je pohodlná pro psaní a nabízí funkci psaní tahy. Predikce je velmi dobrá, na klávesnici navíc nechybí patřičná interpunkční znaménka a celkově patří k povedeným. Jen ta rychlost reakcí někdy odpovídá celkové rychlosti telefonu. Psát tahy je tak výhodnější nejen proto, že je tato metoda celkově rychlejší, ale i reakce telefonu tu jsou přesnější a nedojde k tolika překlepům.

Jednou z výhod Nokie X je fakt, že podporuje rovnou dvě SIM, a to ve formátu micro. Ovládání hovorů je v tomto případě velmi snadné. V horním stavovém řádku je modře zvýrazněna SIM, která je právě pro hovory a zprávy aktivní. Samozřejmě na příjmu jsou obě SIM, volání a hovory se ovšem uskutečňují jen z té, kterou má uživatel aktuálně zvolenu. Dá se mezi nimi okamžitě přepínat, jen je škoda, že ve stavovém řádku nejsou SIM odlišeny jinak než číslem. V menu se pak podobně dá nastavit i primární SIM pro datové přenosy.

Řešení možná může neznalé uživatel zmást, na druhou stranu při dlouhodobém používání je mnohem příjemnější než neustálé kontrolování, které tlačítko při odesílání zprávy musíme zmáčknout. Komu přeci jenom vyhovuje potvrzování SIM při každé akci, může v menu tuto volbu zapnout, telefon se pak vždy bude ptát, ze kterého čísla má akci uskutečnit.

Organizace a data: občasné výpadky

Výbava v datové oblasti je na levný telefon vcelku solidní. Dvojice SIM zvládá datové přenosy i ve 3G sítích přes HSPA s rychlostí 7,2 Mbit/s. Očekávat cokoli více ani nelze, 4G nebo NFC tu nejsou. Bluetooth ve verzi 3.0 nebo wi-fi b/g/n jsou však samozřejmostí.

Mladá platforma však i tady ukazuje své nedostatky. Až příliš často se nám stávalo, že telefon, který byl připojen buď prostřednictvím wi-fi, nebo mobilní sítě, se tvářil, jako že data nefungují. Webové stránky se nenačítaly, otevřít obchod s aplikacemi nešlo, přitom synchronizace e-mailů na pozadí fungovala. Pomohl jenom restart telefonu. Ještě častěji se nedařilo přistupovat do samotného obchodu s aplikacemi, tady ovšem stačilo několik pokusů a obchod nakonec naběhl nebo našel tu aplikaci, kterou jste hledali.

Hlavním trumfem softwarové výbavy jsou pochopitelně mapy Here. I tady fungují stejně jako na Windows Phone či jiných platformách. Mapy lze stahovat do zařízení a navigace tak může fungovat off-line. Samotná turn-by-turn navigace s hlasovými pokyny však funguje jenom v regionu, který zvolíte při prvním spuštění programu – v našem případě je to region Česko a Slovensko, v zahraničí si budete muset vystačit pouze s itinerářem. I tak to bohatě stačí, pro toulky neznámým městem na dovolené jsou Mapy Here stále jedním z nejlepších řešení. A pro Nokii X jsou v konkurenci levných androidích smartphonů velkou výhodou.

Z běžných funkcí tu jsou klasické věci jako kalkulačka, kalendář, budíky nebo třeba souborový manažer Astro File Manager. Na výběr je i dvojice internetových prohlížečů. Kromě klasického androidího Webkit browseru je tu i Opera, která dovede zkomprimovat objem přenášených dat. To se může hodit uživatelům se základními datovými balíčky.

E-mailová aplikace je tu jen jedna, a pokud si sem zadáte více e-mailových schránek, můžete mezi nimi přepínat nebo si můžete nechat zobrazit přehled všech účtů s barevným odlišením. Vnitřní paměť telefonu má kapacitu 4 GB a lze ji rozšířit paměťovými kartami microSD.

Zábava: dost věcí ale jen základních

Zábavní výbava Nokie X na první pohled nevypadá špatně. Telefon má vlastně všechno, fotoaparát, FM rádio i hromadu předinstalovaných her (Real Football, Kingdoms & Lords, Tetris, SimCity Deluxe, Bejeweled 2, Monopoly Classic, The Game of Life, Green Farm 3 a Wonder Zoo). Jenže mnoho her je pouze demoverzemi, za plné verze je nutné připlatit a fotoaparát je opravdu jen základní záležitostí.

Má totiž rozlišení tři megapixely, nemá automatické ostření ani přisvětlovací diodu. Citlivost čipu také není zrovna zázračná, takže pořízené snímky jsou dobře použitelné jen za dobrého světla, se zhoršujícími se podmínkami nebo třeba v ostrém světle kvalita slábne – objevuje se hodně šumu, na slunci pak přepaly. Abychom Nokii nekřivdili, v dané cenové kategorii ani snad nic jiného očekávat nelze a konkurence na tom není kdovíjak lépe.

Ovládání fotoaparátu je alespoň jednoduché a snadno srozumitelné, uživatel si může rychle přizpůsobit vyvážení bílé nebo kompenzaci expozice, což jsou u mnohých soupeřů nevídané možnosti. Foťák zvládá i natáčení videa v rozlišení VGA a má i panoramatický režim.

Shrnutí: android s otazníkem

Nokia X je velmi zajímavý počin, který ovšem tak trochu naráží na nejistotu toho, pro koho takový telefon může být určen. Je jisté, že v některých zemích, které příliš neholdují Windows Phone, může být hitem. Výbava není na danou cenu špatná a kromě zásadního nedostatku s pomalými reakcemi uživatelského prostředí se dá s tímto telefonem žít docela dobře. Pro mnohé bude také výhodou podpora dvou SIM.

Jenže na druhou stranu sama Nokia má ve své nabídce i lepší alternativu. Dvousimková Nokia X stojí v e-shopu firmy 3 290 korun, postarší ale stále skvělá Nokia Lumia 520 tamtéž přijde na 2 990 korun. A lumia je v tomto případě mnohem dospělejší telefon s mírně lepší výbavou a naprosto bezproblémovým uživatelským prostředím. Jenže kdo chce Android, těžko se nechá k Windows Phone přesvědčit. Přitom Nokia X v podstatě přináší Android, jenže s některými nevýhodami Windows Phone. Google služby tu nejsou, to však může být na druhou stranu pro některé uživatele příjemné zjištění.

Nokia X si tak v současnosti své zákazníky najde, ale stájová kolegyně lumia je dle našeho názoru mnohem povedenější volbou. A ačkoli cenově podobně koncipované androidí modely zavedených značek mohou mít horší výbavu, mají vždy komfort googlí sady služeb. Konkurenty Nokie X mohou být modely jako třeba elegantní Sony Xperia E1, Samsung Galaxy Trend nebo LG Optimus L5 II. To vše jsou telefony s cenovkou mezi třemi a třemi a půl tisíci korun s velmi podobnou výbavou jako Nokia, avšak bez podpory dvou SIM.

Například Alcatel však nabízí povedený typ OneTouch 6010D s podporou dvou SIM za stejnou cenu jako stojí Nokia X. Má přitom mnohem lepší fotoaparát a samozřejmě tradiční Android. Ještě zajímavější pak může být model OneTouch Idol mini se 4,3palcovým displejem, ovšem bez slotu na karty.

Nokia X a konkurence

Nokia Lumia 520 s čtyřpalcovým displejem používá operační systém Windows Phone 8. Telefon je nabízen v mnoha pestrobarevných provedeních. Kryty navíc lze snadno vyměnit za jiné. Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx nemá přisvětlovací diodu a chybí rovněž čelní kamera. Cena: 2 990 Kč