Alcatel se vyzbrojuje na virtuální realitu, představil brýle i kamery

Alcatel se chlubí tím, že se stane prvním globálním výrobcem chytrých telefonů, který svým zákazníkům nabídne kompletní portfolio produktů pro virtuální realitu. Inu, Samsung má také kompletní řešení, ale pravdou je, že s představenými novinkami je nabídka Alcatelu nejširší.

Značka již i u nás prodává dvojici modelů Idol 4 a Idol 4s (recenzi najdete zde), které mají brýle pro virtuální realitu rovnou v balení. Teď k této dvojici smartphonů přibude ještě další dvojice produktů pro virtuální realitu – samostatné brýle Vision a kamera 360 Camera.

Vision je samostatný headset pro virtuální realitu, který nepotřebuje připojovat žádný smartphone ani jakékoli další jiné zařízení. Běží na operačním systému Android, uvnitř jsou nainstalované dva displeje s rozlišením 1 080 x 1 200 pixelů, brýle disponují wi-fi konektivitou, přes kterou do nich lze snadno dostávat obsah. Alcatel slibuje, že v bezdrátovém režimu vydrží v praxi dvě až tři hodiny provozu, tři hodiny by měly platit pro přehrávání videa.

Výhodou řešení je široký, 120stupňový zorný úhel. Uživatel s brýlemi tak vnímá scénu reálněji než u jiných řešení, především těch, do kterých se vkládá smartphone. Na druhou stranu grafika u několika málo aplikací, které jsme si mohli vyzkoušet, nebyla kdovíjak úchvatná. S příchodem obsahu šitého na míru těmto brýlím bychom se však přeci jen měli dočkat lepšího celkového dojmu.

Nošení brýlí je vcelku pohodlné, i když napoprvé jsme s jejich usazením na hlavě měli trochu potíže. Alcatel totiž zvolil univerzální řešení, kdy by měly brýle sedět na hlavě každému, aniž je třeba cokoli jakkoli nastavovat. Je tedy třeba si zvyknout na jejich specifické nasazení s polstrovanými polštáři, které pomáhají řešení udržet na hlavě. Dobré je, že Vision sedí pohodlně i v případě, že má nositel dioptrické brýle.

Další zajímavou novinkou je Alcatel 360 Camera, která umožní natáčet 360stupňová videa, která pak následně půjde přehrávat třeba právě v brýlích Vision. Kamera pro změnu není vůbec samostatné řešení, a to z toho důvodu, že se u Alcatelu snažili o maximální miniaturizaci. Po hardwarové stránce tak v podstatě obsahuje pouze dvojici čoček rybího oka.

O provoz se pak stará hardware telefonu, ke kterému se připojí přes standardní microUSB konektor. Alcatel samozřejmě ke kameře bude dodávat aplikaci, která se o běh a ovládání postará. Firma připravila dvě verze, jednu plochou, ale s větším půdorysem, a druhou menší, kulatou, která však nepůjde tak snadno schovat v kapse. Kulatá verze působí celkově kompaktněji a je pravděpodobné, že právě tohle řešení se objeví i na našem trhu. Kamera poháněná aplikací by měla být kompatibilní s většinou smartphonů na trhu, ale na druhou stranu nemůže Alcatel funkčnost se všemi modely garantovat. Nicméně výrobce by ji měl s těmi nejdůležitějšími smartphony otestovat a měl by seznam podporovaných přístrojů zveřejnit.

Počkat si také musíme na zveřejnění cen nových řešení, právě ty by mohly být velmi zajímavé, zatím je ovšem nelze ani odhadovat.