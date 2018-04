3G Týden: Proč je WCDMA oproti CDMA2000 neúspěšné

Veletrh ITU Telecom World v Koreii právě skončil a podívaná to byla vskutku zajímavý. Největší stánky zde měly firmy jako Samsung, LG, Sky nebo Pantech Curitel, firmičky jako Siemens se krčily v maličkých stáncích v rozích výstaviště. I to něco napovídá o tom, že svět je stále ještě diferenciovaný a být globální značkou neznamená, být nejsilnější značkou všude.

O diferenciaci se ostatně přesvědčují i uživatelé technologií a v případě 3G sítí je velmi zajímavé sledovat souboj evropského WCDMA s americko-asijským CDMA2000. Korea (ta jižní ovšem) je totiž prakticky jedinou lokalitou, kde tyto technologie vedle sebe běží souběžně a už nějakou tu dobu (v USA se obě technologie srazily teprve nedávno).

ITA, tedy Institute of Information Technology Assessment při příležitosti veletrhu publikovala svůj názor na to, proč WCDMA v Korei na plné čáře prohrává. WCDMA sítě zde provozuje SK Telecom a KTF od prosince 2003, obě firmy také mají CDMA2000 sítě.

Základním problémem nepřekvapivě je atraktivita CDMA2000 terminálů, kterou nevyváží ani mírně lepší schopnost WCDMA poprat se s videotelefonováním. Oproti tomu stojí citelně nižší rychlost při přenosu dat u WCDMA. Takže žádné překvapení. Navíc korejské WCDMA sítě nabízejí jen chudší odvar služeb, zákazníci si již na CDMA2000 zvykli a ITA konstatuje, že operátoři se WCDMA nesnaží přiliš rozvíjet. I proto ITA varuje před tím, korejskou zkušenost generalizovat a zdůrazňuje, že situace v telefonech se má změnit radikálně koncem roku 2004 a počátkem 2005. Takže se těšme.

P2P pro mobilní telefony

Jedním z taháků SK Telecomu na busanském ITU bylo představení peer to peer software pro 3G telefony. P2P software umožní v budoucích telefonech SK Telecomu sdílet uživatelům zvonění, grafické tapety i hudební soubory, fotky a videa. Dodavatelem P2P řešení pro mobilní telefony bude IXO Logic.

S podobnou myšlenkou přišla i Nokia, která ve svém budapešťském vývojovém centru pracuje na podobné aplikaci pro Symbian telefony a pro Nokia 660 již má P2P aplikaci. Zda, kdy a jak bude dostupná pro uživatele, není zatím známo.

LG dodává nové mobily, Hutchison bude 12 milionů WCDMA telefonů kupovat

LG začalo v polovině září dodávat své nové U8150 evropským WCDMA operátorům, především pak síti 3. Podle údajů Strategy Analytics LG prodalo v druhém čtvrtletí přes 900 000 WCDMA telefonů a na trhu těchto telefonů se podílí více jak 21%. Plány LG stát se trojkou v prodejích mobilních telefonů celosvětově mu může jiná Trojka (a hlavně jejím mateřská firma Hutchison Whampoa) usnadnit, protože Hutchison hodlá příští rok nakoupit kolem deseti milionů UMTS telefonů a LG je spolu s NEC a Motorolou dvorním dodavatelem Trojky. Vzhledem k tomu, že firemní politika Hutchisonu je mít dva miliony telefonů na skladě nebo na cestě, Hutchison předpokládá, že příští rok by mohl aktivovat až 12 milionů klientů ve svých 3G sítích, tedy dvojnásobek letošního objemu. Však také i podle této firmy má být rok 2005 pro WCDMA přelomový.

Videozáznamníky

Na trhu 3G sítí se také objevují první úspěšné instalace videozáznamníků, tedy schránek, které jsou schopné přijmout a reprodukovat videotelefonát. Siemens spolus Openwave instalovali takové řešení v poslední době portugalskému TMN, bohužel zájem klientů o tuto službu není znám. Součástí řešení je možnost nahrát si i videopozdrav a otázka zní, kdy bude možno v takové hlasové schránce narazit na pozdravy produkované předními hvězdami show-businessu, které budou hlásit, že "můj kámoš tu momentálně není, ale já pro něj ten vzkaz rád přijmu". Za poplatek 4 euro měsíčně je to další tutová služba pro 3G…

V USA jsou k dispozici další frekvence

V USA se budou rozdělovat další frekvence. Americký regulátor FCC uvolnil dalších 20 MHz spektra, jde o dvě pětimegahercová párová spektra. Přidělovat se bude 1915-1920 MHz spolu s 1995-2000 MHz a 2020-2025 MHz spolu s 2175-2180. Frekvence lze podle FCC použít na služby 3G nebo jiné pokročilé vysokorychlostní datové služby. Uvolnění těchto frekvencí je výsledkem plánu americké administrativy na větší zpřístupnění širokopásmových služeb obyvatelstvu – namísto nejrůznějších dotací vláda tlačí na FCC, aby vyklidila nepoužívaná pásma vhodná pro broadband sítě.

T-Mobile zprovozní Flash-OFDM síť v Haagu

T-Mobile se rozhodl vyzkoušet technologii Flash-OFDM amerického výrobce Flarion zainvestovaného Lucentem. První Flash-OFDM síť vznikne v holandském Haagu a uživatelům bude nabízet rychlosti až 1,5 Mb/s při downloadu a to se zpožděním pod 20 ms. Právě redukcí latence se Flash-OFDM technologie vyznačuje. Zda se bude snažit T-Mobile tuto technologii prosadit i jinde v Evropě, nebo jde o náhodný výkřik do tmy, se zatím neví – prostě jde o test…

Zapp kupuje EV-DO

Rumunský operátor Zapp bude upgradovat svoji síť na CDMA2000 EV-DO a protože jeho stávající síť běží v pásmu 450 MHz, stane se po Eurotelu dalším EV-DO operátorem v pásmu 450 MHz v Evropě. Upgrade sítě bude provádět Lucent a operátor Zapp tak jednoznačně zodpověděl potenciální otázku, jak se dívá na záměr rumunské vlády udělit v zemi čtveřici 3G licencí.

TIW restrukturalizuje svoje aktiva. Bude prodávat?

Zajímavou transakcí je změna obchodního podílu v rumunském operátorovi MobiFon. Kanadský TIW, viamajitel Českého Mobilu, odkoupil od RomGSM 15,46% podílu v MobiFonu výměnou za 28 milionů vlastních akcií a 36 milionů dolarů v hotovosti. Podíl TIW v MobiFonu tak stoupil z dosavadních 63,5% na 79%. Vzhledem k provázanosti RomGSM a TIW přes jejich akcionáře JP Morgen Partner se soudí, že jde o další čištění a úklid v portfoliu TIW před tím, než se společnost zbaví dalších svých aktiv a peníze z nich použije na uhrazení svých dluhů. A právě rumunský MobiFon a český Oskar jsou nejcitovanějšími kandidáty na prodej, přičemž analytici soudí, že prodej Oskara by TIW pomohl více. Oskara by totiž mohl TIW prodat v době, kdy se o český trh budou ucházet zájemci při privatizaci Eurotelu. Žádná další mobilní licence v ČR není na dohled a tak není nepředstavitelné, že neúspěšný uchazeč o Eurotel (Vodafone nebo Orange) by si další vlaječku zapíchl na Vinohradské. V Rumunsku se oproti tomu budou udělovat čtyři mobilní licence a to cenu MobiFonu může po určitou dobu destabilizovat. Jenže to vše jsou zatím spekulace a jak známo, jedinou indikací, zda firma je na prodej, je podepsaná kupní smlouva…