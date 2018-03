Apple má náskok dva roky oproti konkurenci. Jeho 3D kamera je budoucnost

Kamera pro 3D skenování má být jednou z klíčových funkcí nových smartphonů, shodují se analytici. Poslouží nejen pro zabezpečení, ale také pro bezpečné platby, ovládání gesty, pokročilé herní zážitky nebo pohodlnější nakupování. Nezbytná bude pro opravdu realistickou rozšířenou realitu, která spojuje virtuální objekty s reálným okolím.

Analytická společnost Gartner předpovídá, že v roce 2021 bude 3D kamerou vybaveno 40 procent prodaných smartphonů. Zatím je to ale pro většinu výrobců hudba budoucnosti. Tato technologie je totiž náročná a drahá na výrobu. Navíc nejsou k dispozici kapacity pro výrobu technologicky náročných komponentů.

Větší rozšíření se tak očekává až příští rok. Apple tak má oproti konkurenci díky iPhonu X uvedenému v loňském září dvouletý náskok. Očekává se, že některý z výrobců smartphonů s Androidem by mohl přijít s 3D kamerou do konce letošního roku. Podle Gartneru by to příští rok už měly být nejméně dva smartphony.

Některé smartphony s Androidem už 3D schopnosti mají. Ale například Asus ZenFone AR nevyužívá pokročilou 3D kameru právě pro rozpoznávání obličeje. Stejně tak Samsung u letošního modelu Galaxy S9 vylepšil zabezpečení pomocí skenu obličeje, ovšem stále jde o obyčejnou „2D“ fotografii spojenou se skenem oční duhovky.

Apple tak získává oproti konkurenci značný náskok. Nejinak tomu bylo při uvedení iPhonu 5s v září roku 2013. iPhone 5s byl první smartphone vybavený čtečkou otisků prstů nové generace, kterou dnes najdeme prakticky v každém lepším smartphonu. Konkurence na iPhone 5s zareagovala až v dubnu 2014 mimo jiné v podobě Samsungu Galaxy S5.