Živě z New Yorku: Samsung ukazuje svůj nejvýkonnější a nejdražší mobil

16:38 , aktualizováno 16:38

Samsung dnes v New Yorku představí nový model Note 8. Bude to přístroj s mnoha nej. Nic lepšího zatím jihokorejský výrobce nevyrobil. Současně to však bude i nejdražší smartphone v jeho nabídce. Cena výrazně přesáhne sumu 25 tisíc korun.