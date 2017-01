Nejlevnější data má T-Mobile. Megabajt stojí pár haléřů, ale i korunu

Doba, kdy bylo možné používat připojení poměrně pohodlně i po vyčerpání základního datového objemu, je minulostí. Operátoři totiž v předchozích letech postupně měnili své přístupy k účtování datových přenosů. Zákazníkům O2 jsou tak v současnosti pomalá data zcela zapovězena, u T-Mobilu pak záleží na jimi využívaném tarifu, kdy v tom lepším případě se připojení „jen“ zpomalí. Datové přenosy tak uživatelům bez rozdílu nevypíná pouze Vodafone, i ten to však již dříve zkusil (více zde). Přenosová rychlost 20 kbit/s je nicméně pro většinu úkonů zcela nepoužitelná.

Pokud chce být tedy uživatel on-line i po vyčerpání základní porce dat, nezbývá mu nic jiného, než zakoupit datový balíček. Doporučujeme ovšem sledovat měsíční spotřebu dat, aby nakonec nebylo ekonomicky výhodnější spíše pořízení dražšího tarifu, který uspokojí datové nároky zákazníka při příznivějších měsíčních nákladech.

Nabídka datových balíčků je poměrně pestrá, záleží však na konkrétním operátorovi. U T-Mobilu je navíc možné připlatit si větší porci dat již v rámci měsíčního paušálu. Ale zpět ke klasickým balíčkům. Není překvapením, že dražší balíčky s vyšší porcí dat jsou z pohledu ceny za 1 MB výhodnější. Megabajt dat může vyjít totiž na pouhé haléře, ale klidně i na téměř korunu.

Pro srovnání, velkoobchodní cena 1 MB mobilních dat LTE, kterou operátoři účtují virtuálním operátorům, je u O2 0,43 Kč, u T-Mobilu 0,32 Kč a u Vodafonu pak v rozmezí 29 až 51 haléřů v závislosti na objemu odebíraných mobilních služeb. Český telekomunikační úřad ovšem operátory v lednu vyzval k dalšímu snížení, velkoobchodní cena by se měla pohybovat mezi 0,10 a 0,15 Kč (více zde).

T-Mobile: 1 MB za pouhých pět haléřů, ale i za 0,96 Kč

Tarifní zákazníci T-Mobilu mohou podle aktuálně platného ceníku vybírat ze čtyř jednorázových datových balíčků: 60 MB, 220 MB, 1 GB a 1,2 GB. Nejlevnější volbou je balíček s 60 MB dat, který vyjde na na 29 korun. Ovšem z pohledu ceny za 1 MB je tím nejméně výhodným, megabajt totiž vychází na 0,48 Kč. U balíčku s 220 MB, za který si operátor naúčtuje rovnou stokorunu, je cena nepatrně výhodnější, 1 MB vychází na 45 haléřů. V případě 1GB balíčku za 200 Kč klesne již na 20 haléřů, u posledního (1,2 GB za 229 Kč) pak na 0,19 Kč.

Datové balíčky jsou k dispozici samozřejmě i uživatelům předplaceného Twistu, cena za 1 MB dat je ovšem ve většině již výrazně vyšší než u těch tarifních. Nejvýhodnějším je v tomto ohledu měsíční balíček s 1,5 GB za 349 korun, kdy megabajt vychází na 23 haléřů. V případě měsíčního datového objemu 500 MB se pak vzhledem k poplatku 299 Kč vyhoupne již na necelých 60 haléřů, u týdenního balíčku (60 MB/49 Kč) se dostáváme již na 82 haléřů. Nejméně výhodné je ovšem denní připojení (25 MB/24 Kč), 1 MB vychází na 0,96 Kč.

Vraťme se však ještě k tarifní nabídce. Kromě dodatečných balíčků lze u T-Mobilu pořídit data navíc také v rámci měsíčního paušálu, ovšem vyjma tarifu S námi síť nesíť. U všech ostatních tarifů lze vybírat vždy ze třech možností navýšení základního datového objemu, ceny se pohybují v rozmezí 249 až 449 korun a jsou shodné napříč tarify. Možnosti se tak u jednotlivých tarifů liší objemem dat, vzhledem k tomu se cena za 1 MB pohybuje v rozmezí pěti a 55 haléřů (viz tabulka).

Dokup dat v rámci tarifů Tarif Objem dat (v MB) Cena Cena za 1 MB S námi v sítích 450 249 Kč 0,55 Kč S námi v sítích 1 550 349 Kč 0,22 Kč S námi v sítích 3 050 449 Kč 0,15 Kč S námi v sítích+ 600 249 Kč 0,42 Kč S námi v sítích+ 1 700 349 Kč 0,21 Kč S námi v sítích+ 3 200 449 Kč 0,14 Kč S námi bez hranic 3 400 249 Kč 0,07 Kč S námi bez hranic 4 500 349 Kč 0,08 Kč S námi bez hranic 3 600 449 Kč 0,13 Kč S námi bez hranic+ 5 400 249 Kč 0,05 Kč S námi bez hranic+ 6 500 349 Kč 0,05 Kč S námi bez hranic+ 8 000 449 Kč 0,06 Kč

O2: za 1 MB necelý desetník až téměř korunu

U O2 mají zákazníci poměrně omezené možnosti. Platí, že pro každý tarif je k dispozici pouze jediná možnost přikoupení dat, zákazníci si totiž po vyčerpání dat de facto obnovují FUP svého tarifu. Cena za 1 MB se tak pohybuje od 0,099 Kč (1,5 GB/ 149 Kč u Free CZ, 5 GB/499 Kč u Free Evropa a 10 GB/999 Kč u Free Evropa XL) do 0,98 Kč (50 MB/49 Kč u tarifu Free O2 60). Při obnově dat u tarifu Free O2 Plus (200 MB za 99 Kč) pak megabajt vychází za necelý padesátník.

Stejně jednoduchá je i dodatečná datová nabídka u předplacených služeb. K aktuální předplaDENce lze pořídit pouze měsíční balíček s FUP 500 MB, a to za 150 korun. Cena za 1 MB je tedy 30 haléřů. O něco méně výhodnější je pak měsíční balíček pro předplacenku NA!SÍTI, stejný datový objem vyjde na 199 Kč. Megabajt dat tak stojí téměř 40 haléřů, ovšem zákazník v tomto balíčku získá i výhodnější cenu za volání a SMS.

Vodafone: raději balíček než automatickou obnovu dat

Zajímavá situace je u Vodafonu. I u něj jsou k mání samozřejmě datové balíčky, ovšem data nad rámec tarifu může operátor účtovat i na základě jejich automatické obnovy. Každopádně v obou případech platí, že se dodatečně přikupovaný či obnovovaný datový objem odvíjí od FUPu využívaného tarifu.

Nutno podotknout, že z ekonomického hlediska je automatické dokupování dat velmi nevýhodné. Například T-Mobile toto nepraktikuje, to však neplatí pro O2. To nicméně oproti Vodafonu nerozlišuje způsob nabití dodatečných dat, ceny i datový objem jsou v obou případech (automatické dokupování i měsíční balíček) zcela shodné.

Ale zpět k Vodafonu. U tarifů obsahujících v základu méně než 500 MB dat lze za 99 korun přikoupit balíček s 250 MB. Megabajt tak vychází na zhruba 40 haléřů. Ovšem při aktivním automatickém dokupování dat je uživateli k dispozici pouze 50 MB, a to za 49 korun. Cena za jednotku se tak vyhoupne na více než dvojnásobek (0,98 Kč/MB).

Podobná situace panuje i u tarifů s 500 a více megabajty dat v základu. Jak v případě balíčku, tak u automatického dokupování jsou ceny na stejné úrovni jako u těch pro tarify s méně megabajty. Datový balíček však tentokrát obsahuje již 1 GB, cena za 1 MB je tedy 10 haléřů. Více dat je k mání i při automatické obnově, a sice 250 MB. Megabajt tak ovšem vyjde na zhruba 20 haléřů, tedy na téměř dvojnásobek oproti balíčku.

Na dvaceti haléřích se pak pohybují ceny za 1 MB dat i v případě balíčků určených výhradně pro tarify Red+ a Business Red+. K dispozici jsou hned čtyři: 1 GB za 199 Kč, 2 GB za 399 Kč, 4 GB za 799 Kč a 8 GB za 1 599 Kč. V případě automatického dokupování dat si pak u těchto tarifů operátor naúčtuje 99 korun za 250 MB, cena za jednotku je tak 0,40 Kč.

U předplacenek nemá Vodafone oproti konkurenci v nabídce ryze datové balíčky. Současně s navýšením dat totiž uživatel obdrží i neomezené SMS v síti. Spočítat tak cenu za 1 MB dat je z tohoto důvodu nemožné.

Čím více dat, tím vyšší cena, ale také lepší cena za jednotku

Z výše uvedeného tedy vyplývá, chce-li zákazník dosáhnout na co nejvýhodnější poměr datového objemu a účtované ceny, musí více utratit. A to nejen, co se týče útraty za dodatečný datový balíček, ale u O2 i z pohledu poplatku za samotný tarif.

Zákazník sice při volbě nebude přepočítávat operátorem účtovanou částku na sazbu za 1 MB, svým způsobem tak nicméně činí poměrně přirozeně. Každý chce totiž za co nejméně získat co nejvíce. A ono to opravdu jde, ovšem má to drobný háček.

Výše uvedených cen za megabajt dat lze dosáhnout v drtivé většině případů pouze v případě, že dojde k vyčerpání všech dokoupených dat před vypršením. V opačné situaci se může cena za 1 MB dat i rapidně zvýšit. Trápit to nemusí částečně pouze zákazníky O2, je totiž v současnosti jediným tuzemským operátorem, který spotřebovaná data převádí do následujícího měsíce (více zde).

Šlo by to i levněji, ale...

Jak jsme již v úvodu zmínili, Český telekomunikační úřad tlačí na operátory, aby snížili velkoobchodní ceny mobilních dat účtovaných provozovatelům virtuálních operátorů. Aktuálně by se cena za 1 MB měla pohybovat mezi deseti až patnácti haléři. Nabízí se tedy otázka, může-li úřad přistoupit i k regulaci cen účtovaných operátory samotným spotřebitelům. Podle mluvčího ČTÚ Martina Drtiny může. Ovšem...

„Cenová regulace může být použita, pokud ostatní povinnosti uložené podnikateli s významnou tržní silou na relevantním trhu nevedly k nápravě hospodářské soutěže,“ uvedl Drtina s tím, že „v souladu s žebříčkem regulace regulátor postupuje od regulace velkoobchodních cen k regulaci cen koncových uživatelů.“

„Jinými slovy, aby se mohlo cenově regulovat podle § 57 (viz box níže, pozn. redakce), je nejdříve nutné regulovat na velkoobchodě a seznat, že tento způsob regulace nevede k výsledku – celý proces je pod vetem Evropské komise a časový odhad celého procesu, pokud by regulátor získal svolení Evropské komise, je 5-6 let,“ doplnil Drtina.