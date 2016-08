Příští rok budou tři nové iPhony. Topmodel dostane zahnutý displej

Apple několik let odolával rychle rostoucí konkurenci, když iPhonu stále ponechával čtyřpalcový displej. Telefony s Androidem už přitom měly běžně o palec větší displej. Krok v tomto směru dorovnal teprve před dvěma roky, když uvedl základní 4,7palcový model a k tomu verzi Plus s 5,5palcovým displejem.

Další výzvu dnes představují zahnuté panely, které u svých vrcholných topmodelů používá Samsung. Poprvé takový displej typu Super AMOLED dostal model Galaxy Note edge koncem roku 2014, Galaxy S6 edge o rok později měl už displej zahnutý na obou bocích.

Apple dosud iPhony vybavuje LCD displeji, u kterých ohnutí není technicky možné. Již delší dobu se však spekuluje, že příští rok i iPhony dostanou OLED panely (více zde), takže by mohly mít i zaoblený displej.

Podle serveru Nikkei bychom se navíc mohli dočkat rovnou tří různých iPhonů. Tandem dvou známých úhlopříček (4,7 a 5,5 palce) má doplnit vrcholný třetí model se zahnutým OLED displejem. Spekuluje se, že jeho velikost by mohla být i nad 5,5 palce. Moderní OLED obrazovku by dostalo celé trio iPhonů, ovšem základní dva modely by ji neměly zahnutou.

Vzhledem k tomu, že příští rok uplyne deset let od uvedení prvního iPhonu, očekává se příchod značně obměněných modelů. U blížící se „sedmičky“ se totiž nijak velkých změn asi nedočkáme. Představení nové generace proběhne 7. září (více zde). Design bude vůbec poprvé třetí rok po sobě prakticky stejný, změn bude minimum.

Naproti tomu příští rok se od iPhonů očekává zcela nový design, značně vylepšený fotoaparát a integrace snímače TouchID do displeje, který by měl být až zcela ke krajům.

Co se týče dodavatele OLED jednotek, ředitel společnosti IHS DisplaySearch David Hsieh vrací do hry dříve zmiňovanou eventualitu, že by jím mohl být Samsung. Nabízí se však otázka, zda by jeho výrobní kapacity zvládly kromě vlastních potřeb pokrýt i poptávku Applu. Jednalo by se totiž o stovky milionů panelů ročně.

Připomeňme, že ještě před několika měsíci se uvádělo, že už iPhone 7 přijde ve trojím různém provedení. Základní model bez přídomku měla kromě známé verze Plus doplnit ještě nejvyšší varianta Pro s duálním fotoaparátem a rozhraním Smart Connector (více zde).