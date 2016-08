Potvrzeno, iPhone 7 představí Apple stylově 7. září

Apple s premiérou sedmičky dal přednost souběhu čísel před tradicí. Sedmého září je totiž středa a Apple nové iPhony představoval doposud v úterý. Ale to je jen drobnost, která na funkci jistě nebude mít vliv. Datum sedmého září se poprvé objevilo ve zprávě agentury Bloomberg z poloviny srpna (informovali jsme vás o něm zde).

Začátek září je pak pro premiéry nových iPhonů tradiční termín, stejně jako zahájení prodeje nedlouho po premiéře. Tedy alespoň v USA a na dalších hlavních trzích. V dalších zemích může být novinka v prodeji výrazně později. Bylo tomu tak například předloni, kdy se tehdy úplně nová šestka začala v USA prodávat 19. září (deset dnů po premiéře) do Česka pak dorazila až 24. října. U loňského modelu 6s už tak velký odstup nebyl.

Podle předběžných informací analytiků a z úniků informací to vypadá, že iPhone 7 nebude přelomovým zařízením. Ve výbavě bude novinkou nový procesor A10, větší model Pro by měl dostat 3 GB operační paměti, základní sedmička si pak má vystačit s 2 GB paměti. Z výrobního programu by měly zmizet verze s 16 GB uživatelské paměti, což je s ohledem na tradiční absenci slotu na paměťové karty u iPhonů logický krok. 16 GB už je opravdu málo. Základem by se tak měly stát verze s 32 GB operační paměti a v prodeji budou i varianty s větším úložištěm.

Zásadní změnou má být dvojitý fotoaparát u verze Pro a zrušení klasického sluchátkového konektoru u všech verzí. Jinak řešený by měl být i senzor otisků prstů a Apple jistě přinese ještě další drobnosti, možná se dočkáme garantované voděodolnosti.

Celkově ale má být sedmička víc evolucí současného modelu 6s než úplně novým modelem. Tím by přitom podle tradice Applu měl být, protože po dvou letech zatím firma vždy představila zcela nový iPhone. Navíc to vypadá, že sedmička nebude mít ani nikterak výrazně změněný design, snad jen přibudou nové barvy krytu. A to by podle posledního průzkumu mohl být pro Apple problém, zákazníci chtějí design nový (více zde).

Více budeme vědět příští středu 7. září v sedm hodin večer středoevropského času, kdy akce začíná. Z představení připravíme on-line reportáž.