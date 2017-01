Skvělý obr s dvojitým fotoaparátem a zázračným zoomem. Test Huawei Mate 9

Oproti předchůdcům dostal Mate 9 samozřejmě výkonnější hardware, to je tak nějak samo sebou. Výkonem se tedy řadí k současné špičce. Displej, který má stále Full HD rozlišení, se mírně zmenšil, a to ze šesti na 5,9 palce. Fotoaparát je nově duální. A je tu Android 7 Nougat, který přináší i nové uživatelské prostředí EMUI 5 s výraznějšími změnami oproti předchozím generacím. Jako celek působí Mate 9 na první dojem hodně podobně jako předchůdci, ale v detailech je oproti nim hodně jiný a opět o něco lepší.

Sebevědomou cenu, která se vyšplhala na 18 990 korun, navíc může Huawei kromě obecného růstu cen smartphonů ospravedlnit třeba i tím, že mu letos odpadl velký konkurent. Mate 9 totiž může alespoň částečně zaplnit mezeru, která vznikla po stažení Samsungu Galaxy Note 7 z trhu. A to i přesto, že nemá dotykové pero, které Huawei tradičně vynechává.

Mate 9 bude navíc oproti Notu dostupný ve více verzích. Provedení se zahnutým displejem Pro se na našem trhu nejspíše nedočkáme, luxusní verze Porsche Design (s ostudně shodným desginem jako Pro), která je k dispozici pouze ve stejnojmenných buticích, stojí dvojnásobek oproti standardnímu modelu. Teď se však pojďme detailně věnovat klasické verzi.

Je tedy vůbec nový?

Ano, Huawei Mate 9 je zbrusu nový smartphone vybavený tím nejlepším, co čínská značka v současnosti umí dát dohromady. Na absolutní vrchol výbavy tu chybí jen málo položek – Mate 9 se stále obejde bez QHD displeje (mají jej jen verze Porsche Design a Pro) a chybí třeba bezdrátové dobíjení. Ale jinak mu neschází nic, po čem může uživatel moderního špičkového smartphonu toužit. Nechybí moderní USB-C konektor a hardware patří k tomu nejvýkonnějšímu na trhu.

Nový osmijádrový Kirin 960 v kombinaci se 4 GB RAM se řadí v některých benchmarcích modelu Mate 9 na absolutní vrchol a i v oblíbeném AnTuTu patří se skóre přes 140 000 bodů do elitní ligy – je například lepší než zrušený Note 7.

Mate 9 má jako jeden z prvních telefonů na trhu nejnovější Android 7 Nougat, chlubí se tradičně velkou baterií a dobrou výdrží, má dvojitý fotoaparát a mírného přepracování se dočkala i konstrukce, díky čemuž lépe padne do ruky. Jsou to drobnosti, ale nakonec dost výrazné na to, aby nová generace dostatečně poodstoupila od té předchozí a také ospravedlnila nárůst ceny.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkový výkon

skvěle odladěný systém

výborný fotoaparát

skvělá výdrž baterie

perfektní zpracování

Proč nekoupit? vyšší cena

jen Full HD rozlišení displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 18 990 Kč

Proč má menší displej?

Huawei u modelu Mate 9 z nějakého důvodu zmenšil displej ze šestipalcové úhlopříčky na 5,9 palce. Změna to není nijak dramatická a milovníci velké zářivé plochy to nejspíš ani moc nepoznají. Zmenšení úhlopříčky je však výrazně znatelné při držení smartphonu. Rozměry se zmenšily na 156,9 × 78,9 × 7,9 mm, a byť pokles v šířce o 1,7 mm není nikterak dramatický, tak díky tomu a také mírně přepracovaným tvarům padne Mate 9 do ruky mnohem lépe než předchůdci.

Devítka má oblejší tvary než předchozí generace, většího zaoblení se dočkala jak záda telefonu, tak jeho rohy. Celkově to prostě znamená, že Mate 9 sedí v ruce příjemněji a tak trochu se domníváme, že v tom byl pravý záměr mírného zmenšení úhlopříčky.

Jaký je ten nový Android?

Výborný. Huawei se rozhodl s novou generací operačního systému i mírně přepracovat uživatelské prostředí a to často právě v duchu vylepšení čistého systému.

Nově totiž uživatelské prostředí Emotion UI 5.0 dává uživateli na výběr, zda chce používat domovskou obrazovku v dosavadním stylu typickém pro Huawei i spoustu jiných čínských telefonů, nebo zda chce takovou, jakou má čistý systém. Lze si tedy vybrat, zda má být na úvodní obrazovce mix widgetů a všech aplikací z telefonu, nebo jen tradiční tlačítko pro vstup do menu s aplikacemi a kromě něj také pro uživatele opravdu jen ty nejdůležitější aplikace. Je to detail, ale tato možnost volby je určitě skvělá. Ovládání telefonu tak bude vyhovovat širší skupině lidí.

Android 7 pak přináší spoustu dalších vylepšení. Třeba mnohem detailnější a interaktivní notifikace, se kterými lze po stažení lišty pracovat, aniž by bylo třeba vstupovat do dané aplikace. Třeba po rozbalení notifikace e-mailu lze snadno přečíst jeho úvod a ihned se rozhodnout, zda jej smazat, nebo pokračovat ve čtení už přímo v aplikaci. Takto akční je většina upozornění. Huawei tu zaslouží jen drobně vyčinit za to, že právě takto smazaná upozornění z e-mailové aplikace zůstávají v liště jako jakýsi prázdný řádek (a ikona), dokud je uživatel neodsune stranou. Třeba Gmail to nedělá, je to tedy záležitost vestavěné aplikace od Huaweie.

Zajímavou novinkou je také možnost zdvojení vybraných aplikací. Uživatel má tak k dispozici dvě ikony aplikace a může se přihlásit ke dvěma účtům zároveň. Funguje to zatím podle všeho u Facebooku a WhatsAppu, ale podporované aplikace budou přibývat.

Co se samotného systému týče, ten je velmi dobře vyladěný a telefon reaguje na uživatelské pokyny bez jakéhokoli zaváhání.

Má nějaké další zvláštní funkce?

Vlastně ani ne. Je tu třeba tradiční čtečka otisků prstů, která funguje bezchybně. Čtečka je u běžného modelu stále na zádech pod fotoaparátem, zatímco u dalších modelů (Pro a Porsche Design) se přestěhovala pod displej. Umístění na zádech máme raději, je to ovšem otázkou osobního vkusu a preferencí. Zachována byla i její funkce stažení notifikační lišty, což pomáhá v ovládání telefonu. Případně si může uživatel do sady virtuálních ovládacích tlačítek přidat jedno navíc, které slouží právě ke stažení lišty. Nový Android zlepšuje ovládání jednou rukou a Huawei na tom zapracoval i v některých aplikacích. Třeba v té e-mailové jsou ikony pro práci s e-mailem dole (zatímco v Gmailu jsou stále nahoře).

Huawei zachoval i některé vlastní speciální funkce, třeba takzvané „knucke sense“, tedy situace, kdy telefon cítí gesta klouby. Například dvojitým poklepáním dvěma klouby lze začít nahrávání, dvojité poklepání jedním pořídí screenshot. Klepnutím a tažením kloubu po obrazovce lze nakreslit výřez.

Přítomnost konektoru USB-C jsme zmiňovali, díky velké baterii má telefon schopnost i takzvaného reverzního dobíjení, může se z něj tedy stát powerbanka pro jiný smartphone. Mimochodem, v balení s telefonem je kromě nabíječky a USB-C kabelu i jedna redukce z microUSB na USB-C. A také jednoduchý průhledný kryt, který zabrání poškození telefonu.

Co zpracování, odpovídá ceně?

Špičkové smartphony Huawei se už nějakou dobu chlubí opravdu povedeným zpracováním, v podstatě to odstartoval před lety právě Mate 7. Devítka v tomto ohledu nijak nevybočuje z řady, byť se nedá říci, že by tu došlo k nějakému zásadnímu posunu vpřed.

Ono ani není moc kam se posouvat, zpracování je precizní, zůstává tu jen typický konstrukční znak modelové řady Mate - plastové plošky na zadní části.

Jejich slícování je tentokrát výtečné, ale do zero-gap provedení drobných proužků oddělujících části kovového rámu má přeci jen daleko. Nicméně celá konstrukce telefonu je pevná a působí velmi jistě a bytelně.

A jaká je výdrž baterie?

Opět parádní, ale na druhou stranu se podle nás oproti předchozím generacím nijak zásadně neposunula. Baterie s kapacitou 4 000 mAh je dostatečná na bezproblémovou dvoudenní výdrž. Extrémní zátěž dovede výdrž srazit pod tuto metu, ale to už chce opravdu téměř neustále rozsvícený displej. Naopak nemusí být velká potíž dosáhnout na tři dny výdrže na jedno nabití, když se uživatel uskromní. Telefon má i oblíbené úsporné režimy, které dovedou energii ušetřit. Ale v běžném provozu není třeba se nijak omezovat, energie má telefon opravdu dost.

A co ten dvojitý fotoaparát?

Tomu se budeme určitě ještě věnovat i samostatně a rozhodně porovnáme nový dvojitý foťák jak s konkurenty, tak především s tím v modelu P9, který s technologií od firmy Leica přišel jako první. Ano, i tento fotoaparát nese značku Leica a Huawei po předchozích menších neshodách dává jasně najevo, že značka tu není jen tak. V mnohém je navíc foťák konstrukčně jiný než u P9 i konkurence.

Fotoaparát ani jakoukoli jeho hardwarovou součást Leica nevyrábí, ale její inženýři se měli společně s těmi od Huaweie podílet na vývoji. Software je pak z velké části dílem právě vývojářů německé značky. Cílem bylo dosáhnout u fotografií takzvaného Leica vzhledu, který oceňují profesionální fotografové po celém světě.

Jak toho Mate 9 chce docílit? Opět používá dvě čočky, které jsou tentokrát uspořádány nad sebou, ale to je pouze detail. Důležitější je, že jeden modul tu má opět jen černobílý snímač, druhý barevný. Rozdíl je v tom, že zatímco u barevného modulu bylo zachováno dvanáctimegapixelové rozlišení, tak černobílý disponuje rozlišením rovných 20 MPix, což umožňuje některé nové triky při práci s hrubými obrazovými daty. Fotoaparáty mají optickou stabilizaci obrazu a zůstává tu světelnost optiky f/2.2. To není nic moc, ale Leica tvrdí, že díky použití dvou snímačů to vlastně je, jako by optika měla světelnost f/1.6. No, úplně tak tomu není, ale dvojice fotoaparátů určitě pomáhá a navíc podle nás více než u P9. Koncept se jednoduše podařilo doladit a vylepšit.

Ještě trocha teorie. Obrazová data z černobílého snímače se používají právě k dobrému rozlišení detailů, z dvanáctimegapixelového snímače pak pocházejí hlavně data o barvách. Telefon navíc vlastně pořídí celou sérii snímků a tu pak zpracovává, takže lze vytvářet i dvacetimegapixelové barevné fotky.

Veškeré toto chytré zpracování obrazu umožňuje ještě další věci. Mate 9 například disponuje takzvaným hybridním zoomem. Je to v podstatě velmi pokročilý digitální zoom, který využívá právě rozdílu v rozlišení obou čipů a pořízení série snímků k tomu, aby vytvořil nejprve jeden superobří snímek a z něj pak výřez, který odpovídá požadovanému zoomu.

Veškeré tyto složitosti mají za následek, že dvojitý fotoaparát podává v praxi mnohem lepší a zajímavější výsledky než dosud. A mnohdy je asi opravdu lepší než cokoli jiného v současné produkci. Třeba onen zoom funguje opravdu překvapivě dobře a byť se nemůže rovnat optickému, tak zhruba do dvojnásobného přiblížení mají snímky překvapivě dobré detaily a nejde příliš poznat, že vznikly za pomoci složitých výpočetních procesů.

Tato docela komplikovaná technika funguje v praxi výborně. Barvy jsou přirozené, na čemž si právě dala Leica hodně záležet. Přesaturované snímky, které vyrábí řada konkurenčních smartphonů, tu nečekejme. Ale Huawei nabízí i možnost sytost, kontrast a jas snímků v nastavení zvýšit. A mezi rychlými volbami je i režim živých barev, který produkuje snímky s barevností, která bude některým uživatelům vyhovovat více. V základním nastavení jsou snímky určeny spíše puristům. Leica si také dává záležet na tom, že fotografie nejsou zbytečně softwarově přeostřené. Obrázky jsou opravdu velmi přirozené. A detaily velmi pěkné, byť upřímně nevidíme výrazný rozdíl mezi dvanáctimegapixelovými a dvacetimegapixelovými snímky.

Černobílé fotky pak mají svou vlastní atmosféru, tak skvělý kontrast asi nikde jinde nenajdeme. Snímky se zoomem si ponechávají také překvapivě solidní úroveň detailů, byť je vidět, že se proti snímku bez zoomu detaily trochu ztratily. Jenže zhruba do onoho dvojnásobného zvětšení funguje zoom opravdu překvapivě dobře a výsledky jsou lepší, než se pokoušet o pouhý výřez. Takže Mate 9 je v tomto ohledu po dlouhé době smartphone, kde je zoom i přes svou digitální povahu dobře použitelný a uživatel se ho nemusí bát.

Celkově patří fotoaparát modelu Mate 9 rozhodně k tomu nejlepšímu na trhu. Navíc dává uživateli opravdu kreativní možnosti práce (zoom, černobílý režim, hloubka ostrosti, noční režimy a další kreativní režimy) a nechybí ani plně manuální režim. Huawei jen stále zachovává své trochu zmatečné uživatelské prostředí, ve kterém by některé volby a položky mohly být snáze dostupné (barevné filtry opravdu při focení nepotřebujeme a rozhodně ne v liště ikon zkratek k těm nej funkcím). Fotoaparát určitě porovnáme s nejlepšími soupeři, jakmile k tomu bude příležitost.

Mám si ho pořídit?

Velké phablety od Huaweie máme v redakci rádi. Jsou to velmi dobře vyladěné smartphony, jejichž praktické fungování je lepší, než jak se telefony jeví podle specifikací. Pro Mate 9 to platí určitě také a přitom ani na papíře to není vůbec špatné. Je to jeden z nejvýkonnější a nejlépe vybavených smartphonů na trhu, který navíc zaujme špičkovou výdrží baterie a velmi zajímavým fotoaparátem. Ten je oproti modelu P9 určitě vyladěnější a hlavně dává uživateli mnohem více možností, jak s ním a jeho duální sestavou pracovat.

Zjednodušeně řečeno je Mate 9 je skvělý. Navíc, zákazníci, kteří touží po špičkovém phabletu, momentálně na trhu zrovna moc možností nemají. A Huawei to ví, možná i proto je cenovka nastavena na relativně sebevědomých 18 990 korun. Jenže Samsung Galaxy Note 7 je minulostí a obří telefony v top třídě u ostatních značek nejsou tolik v módě. HTC nemá v této kategorii nic, Sony také ne, Apple rovněž ne. LG nabízí model V20, který se však u nás neprodává. Ani značka Moto se mezi ty největší phablety nehrne a končí u 5,5 palců.

Takže obry musíme hledat jinde. Ještě větší Lenovo Phab 2 Pro má úhlopříčku 6,4 palce s větším QHD rozlišením a speciální funkce virtuální reality Tango, ale mnohem menší výkon a obyčejnější foťák. Cena zatím není stanovena. Xiaomi nabízí Mi Note 2, který vyjde v základní verzi o tisíc korun levněji než huawei. Jenže to je verze s horší podporou LTE, ta s plnou podporou vyjde na nejméně 19 999 korun.

Moc dalších soupeřů na trhu nenajdeme. A proto je Huawei Mate 9 v opravdu komfortní pozici. Pro fanoušky velkých displejů s vysokým výkonem je to logická volba. Kdo chce ušetřit, může sáhnout po loňském modelu Mate 8, ten stojí oficiálně 16 tisíc korun. Ale ty tři tisíce navíc za skvělý foťák a další vylepšení se docela vyplatí.