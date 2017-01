Design od Porsche je facka zákazníkům. V Číně stojí totéž polovinu

Už při představení Huawei Mate 9 a jeho varianty Porsche Design jsme psali, že tentokrát Huawei zašel možná moc daleko, když „prémiovou“ verzi svého špičkového smartphonu ověnčil vpravdě vysokou cenovkou. Ano, značka Porsche Design by ji svým způsobem mohla ospravedlňovat, ale v této souvislosti jsme upozorňovali na to, že se nezdá, že by se u věhlasného designového studia na tomto telefonu jakkoli nadřeli. Představení modelu Mate 9 Pro o něco později v Číně jen tento dojem potvrdilo, doposud jsme ale neměli osobní zkušenost.

Tu jsme teď získali právě na stánku Huawei na veletrhu CES. A musíme konstatovat, že je pro nás nálepka Porsche Design v podání Huawei opravdu pořádné zklamání a skoro si troufáme říci, že hraničí s podvodem na zákazníky. Mate 9 Pro a Mate 9 Porsche Design jsou totiž naprosto totožné smartphony. Odlišnosti jsou v podstatě jen dvě – zatímco typ Pro se dodává ve verzích se 64 nebo 128 GB vnitřní paměti, Porsche Design má rovnou 256 GB. Druhou odlišností je logo, dražší verze má nad displejem nápis Porsche Design.

A toť prakticky vše. To nám opravdu nepřijde fér. Vydávat model, který byl vyvinutý a kompletně navržený v designovém studiu Huawei, za výtvor známé značky je opravdu dost podivné. Obzvlášť, když si zákazník za onu prestižní nálepku pořádně připlatí. Zatímco v Číně si Huawei žádá za Mate 9 Pro příplatek asi dvacet procent oproti základnímu Mate 9 (základní provedení stojí v přepočtu 14 500 a 17 400 korun), v Evropě zákazníci za „značkovou“ verzi téhož (pravda, s větší pamětí) připlácejí zhruba 100 procent. Mate 9 tu stojí 19 000 korun, Porsche Design 38 000 korun.

Opravdu moc nechápeme, co k tomuto kroku Huawei vedlo. Byl opravdu takový problém nechat navrhnout skutečnou Porsche Design verzi svého telefonu? Tři varianty Mate 9 by si pak rozhodně nekonkurovaly a nebyla by to taková provokace. Takto nám Mate 9 Porsche Design přijde jako jakýsi test toho, co ještě zákazníci snesou.

Poté, co Huawei jakž-takž ustál kritiku s nálepkou Leica na fotoaparátu modelu P9 a dovedl vysvětlit, v čem partnerství firem tkví (a skvěle to ukazuje dále právě v Mate 9), tohle je dost nezvládnutá nálepka.

Je to obzvlášť škoda proto, že Mate 9 Pro nebo Porsche Design jsou opravdu povedené smartphony. Špičkové zpracování a elegantní design jsou samozřejmostí (byť podobnosti se samsungem si nelze nevšimnout), Mate 9 jako celá modelová řada se ovšem navíc chlubí opravdu špičkovým výkonem a skvělým vyladěním systému. V jakékoli verzi představuje Mate 9 jeden z nejlepších smartphonů současnosti a verze Pro nebo Porsche Design to jen podtrhují. Zahnutý displej s QHD rozlišením a kompaktnější provedení oproti obyčejnému modelu jsou velká lákadla. Bohužel, pro evropského zákazníka hodně nesmyslná lákadla.