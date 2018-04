ZXBoy, ZX Spectrum pro smartphony se Symbian OS!

ZXBoy, konečně kvalitní emulátor ZX-Spectra pro smartphony se Symbian OS!

Softwarový emulátor legendárního ZX-Spectra pro současné mobilní telefony je konečně realitou! Díky anglické společnosti WildPalm a on-line databázi her si mohou majitelé smartphonů Nokia 7650/3650 zahrát téměř libovolnou hru, která existovala či existuje pro ZX-Spectrum!

Snad nebudu moc přehánět s úvodním vyjádřením, že emulátor ZXBoy společnosti WildPalm je ohledně hraní her jednou z nejzajímavějších softwarových aplikací pro smartphony Nokia 7650/3650. Majitelům těchto mobilních telefonů se Symbian OS 6 se naskýtá skvělá příležitost zahrát si některou ze svých oblíbených her z dob 8-bitových domácích počítačů ZX-Spectrum, C64, Atari 800XL a mnoha dalších, jejichž hry či aplikace byly dostupné ve verzi pro ZX-Spectrum.



Emulátor ZXBoy 1.0 vyžaduje něco přes 400 kB místa v paměti smartphonu nebo na jeho paměťové kartě, pro používání emulátoru budete potřebovat cca 1,2 MB volné RAM telefonu. Stejně jako u emulátoru ZX-Spectra pro komunikátory Nokia řady 92xx s názvem ZX9200 je ZXBoy pro Nokie 7650/3650 zdarma a můžete ho s jistým omezením volně používat. Omezení spočívá v podpoře zvuku a GameBrowseru, který je k dispozici pouze u shareware verze emulátoru prodávané za 10 USD. Registrovaná verze emulátoru ZXBoy podporuje obyčejný monofonní zvukový výstup ZX-Spectra (tzv. beeper), podpora zvukového výstupu ZX-Spectra 128K a vyšší modelů (obvody AY) bude do emulátoru dle vyjádření společnosti WildPalm implementována až v dalších verzích. Zvukový výstup občas zpomaluje emulátor a v preferencích ZXBoy ho tedy můžete vypnout.



Integrovaný on-line GameBrowser funguje u registrované verze emulátoru jako jakási jednoduchá vyhledávací a downloadovací centrála, ve které si můžete relativně snadno a rychle najít některou z nabízených her či aplikací pro ZX-Spectrum a následně ji stáhnout a spustit v emulátoru ZXBoy. Databáze programů a her (využíván je server ftp.worldofspectrum.org) obsahuje několik tisíc položek, všechny hry či aplikace jsou ke stažení zdarma a nemusíte za ně (vyjma např. GPRS připojení) platit další poplatky. Pokud se vám náhodou stane, že daná hra či program nejsou v dané chvíli dostupné pro download, stačí chvilku počkat (server je občas dost vytížen) a hru stáhnout později.















ZXBoy 1.0 emuluje Sinclair ZX-Spectrum 48K a Spectrum 128K a lze v něm hrát většinu z her dostupných pro tyto 8-bitové počítače ve formě snapshotů. Díky integrované hardwarové klávesnici smartphonů Nokia 7650/3650 můžete hry relativně pohodlně ovládat, přičemž emulovány jsou i joysticky typu Kempston, Cursor a Sinclair 1 a 2. Ovládací klávesy si můžete předefinovat pomocí keyboard mappingu a co nejlépe si tak přizpůsobit ovládaní jednotlivých her. Ve hrách či aplikacích, ve kterých je zapotřebí zadávat znaky, je k dispozici malá virtuální softwarová klávesnice. ZXBoy standardně podporuje snapshoty her ve formátech SNA, Z80 a TAP a umí hru také v libovolném okamžiku uložit. Stažené hry lze též posílat jiným uživatelům přes infraport, rozhraní Bluetooth nebo e-mail. Protože grafické rozlišení ZX-Spectra (256 x 192 bodů) je větší než nativní rozlišení displeje Nokie 7650/3650 (176 x 208 bodů), je zobrazení patřičně aproximováno a na výsledném obraze je to trochu znát.Pokud oželíte zvuk a on-line stahování her, můžete ZXBoy vesele používat zdarma. Cena ZXBoy je ale při jeho celkové užitné hodnotě natolik nízká, že se registrace emulátoru určitě vyplatí a pak už se můžete bez omezení ponořit do kdysi velmi rozsáhlého světa her pro ZX-Spectrum.A co majitelé Sony Ericssonu P800 a dalších smartphonů se Symbian OS 7 UIQ, které mají pouze virtuální flip nebo dotekový displej? Zatím mají smůlu, neboť díky zatím chybějící klasické hardwarové klávesnici společnost WildPalm momentálně neplánuje verzi ZXBoy pro P800 (ptal jsem se). Určitou naději nabízí do budoucna Sony Ericsson P900, jehož flip by už měl být plně hardwarový a plocha/rozlišení displeje P900 při zavřeném flipu snad postačující pro emulaci ZX-Spectra.