ZX9200 - dokonale kapesní ZX-Spectrum?

Pokud jste četli článek věnovaný firmě WildPalm a jejím 3D hrám pro komunikátor NOKIA 9210, možná vás překvapí informace, že WildPalm se zdaleka nevěnuje pouze 3D hrám. Dalším softwarovým dílem této firmy je totiž ZX9200, emulátor legendárního ZX-Spectra. Za směšných 10 USD (tolik stojí registrovaná verze s GameBrowserem - viz dále) získáte první verzi emulátoru umožňujícího hrát na NOKII 9210 několik tisíc her pro ZX-Spectrum dostupných ve formě snapshotů, kterých je oficiálně k dispozici více než 6000. Základní verzi emulující ZX-Spectrum 48K a Spectrum 128K si můžete u WildPalm stáhnout zdarma, současná první verze emulátoru ZX9200 zatím nepodporuje zvuk a neumožňuje ukládat snapshoty (což se u emulátorů hodí zejména při hraní her). Podle zběžných testů je emulace poměrně rychlá a jen u velmi málo her si budete stěžovat na trhání u animací.











K samotné emulaci nutno poznamenat, že rozhodně na rozdíl od Spectrum emulátoru pro Psiony (od Palmtop Software alias TomTom) není tak dokonalá a některé hry mají problémy se zobrazováním spritů, tyto problémy ale časem určitě budou v novějších verzích emulátoru vyřešeny. Rychlost emulace lze měnit v několika stupních, podporována je i emulace joysticků typu Kempston, Sinclair a Cursor. ZX9200 podporuje snapshoty ve formátech SNA, Z80 a TAP, formát TZX ani diskové snapshoty načíst neumí. Výtečnou pomůckou v registrované verzi je GameBrowser s databází obsahující momentálně 6006 kompatibilních her, které lze přes internet (s pomocí PC Suite) či přímo přes telefon (opět přes internet) stáhnout a začít okamžitě hrát.



Emulátor ZX9200 lze vřele doporučit všem majitelům komunikátoru NOKIA 9210, podobně "užitečných" programů je totiž pro NOKII 9210 jako šafránu, dřívější majitelé ZX-Spectra a zároveň současní vlastníci NOKIE 9210 pak mají ZX9200 prakticky povinnost vyzkoušet!