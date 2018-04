ZX Spectrum v podání Psionu

Možná si ještě vzpomínáte na "staré dobré" Spectrum, počítač, který si především v 80. letech získal oblibu mnoha lidí všech generací po celém světě. Třeba vám ještě něco říkají hry jako Knight Lore, Saboteur a další... Není však důvod upadat do nostalgie a brát Spectru zasloužený odpočinek, firma TomTom alias Palmtop Software totiž nabízí freewarový emulátor oblíbeného 8-bitového počítače.

The Sinclair Spectrum Emulátor v aktuální verzi 4.0 spustíte prakticky na všech zařízeních se systémem EPOC - počínaje malým Psionem Revo a konče Psionem netBook, kde se můžete těšit plné podpoře barevného displeje. Na disku vám program zabere něco přes 200 kB, s větším místem v paměti je nutno počítat při spuštění programu. Zdaleka největším nárokem je však spotřeba energie, při provozu na baterie je pokles napětí citelný.

Program umí emulovat jak starší 48k, tak i "moderní" 128k ZX Spectrum. Obecně platí, že se 128k spustíte všechno, ale výjimky jsou výjimky. To "všechno" znamená soubory typu Z80, SNA a TAP. V případě prvních dvou stačí otevřít soubor, emulátor se automaticky dotáže na požadovanou verzi ZX Spectra a soubor se spustí; soubory TAP pak musíte po otevření ještě "naloudovat" do paměti sekvencí kláves J, Fn-P, Fn-P.

Většina her (co bychom si namlouvali - to byl hlavní obsah práce se ZX Spectrem) funguje výborně, některé se mi ale z nezjištěných příčin na emulátoru spustit nepodařilo. Problematickou stránkou je u některých her ovládání (inu, joystick k Psionu nepřipojíte...), jiné rozmístění šipek na původním Spectru znamená neobvyklé a někdy špatně zjistitelné ovládání některých her na Psionu. Výbornou vlastností emulátoru je však emulace oblíbeného Kempston joysticku, takže pokud je danou hru možno ovládat i tímto joystickem, doporučuji tuto volbu vybrat. Standardně je totiž emulace tohoto joysticku nastavena na kurzorové klávesy (šipky) a joystickové tlačítko "Fire" zaujímá místo tabelátoru. Emulaci joysticku lze i nastavit, místo tabelátoru pak můžete použít pohotovější mezerník a vedle šipek můžete pro pohyb zvolit i samotnou dotykovou obrazovku...

Vzhledem k rychlosti procesoru ZX Spectra je chod her v emulátoru docela svižný (a to i na původním Psionu Series 5), někdy až příliš. Z tohoto důvodu jsou často užitečná tlačítka "Slower" a "Faster" na boční nástrojové liště, s jejichž pomocí nastavíte počet zobrazených rámců za sekundu. Co se týče nastavení, můžete také měnit barvy (cyklickým přepínáním předvolených modů tlačítkem "Colours"), velikost zobrazení (standardní velikost obrazovky, roztažené horizontálně nebo vlastní velikost) a zvuk (ano, i oblíbené melodie dokáže emulátor přehrát).

The Sinclair Spectrum Emulator nabízí i možnost přímého přístupu do paměti virtuálního ZX Spectra, což se hodí zejména v případě, že máte ke hře k dispozici kódy. Z menu "Memory" pak stačí vybrat položku "Poke...", zadat adresu v paměti a daný kód a je to.

Zajímavou funkcí programu je také možnost nahrát si průběh hry a poté si zpětně pustit tento záznam. K tomuto účelu slouží funkce z menu "Recorder". K čemu je to dobré, to nevím, ale zvláštní je, že takto vytvořené soubory (mají koncovku ".zrc" a lze je otevřít standardním příkazem "Open" či "Open file...") mají velikost pouze několik kB.

Jaký je tedy verdikt nad programem The Sinclair Spectrum Emulator 4.0? Jedná se o výborný program se skvělou cenou (freeware - tj. je zdarma), který by neměl ujít pozornosti žádnému fandovi archaických počítačů ZX Spectrum. Ostatně i vysoký počet dosavadních stažených kopií programu tomu dokonale nasvědčuje.

K čemu by byl ale emulátor, pokud by jste neměli co emulovat? Z internetu je dnes možné stáhnout mnoho tisíc programů pro ZX Spectra spustitelných pod recenzovaným emulátorem, za obvyklou tabulkou hodnocení proto uvádím některé své typy...

Některé hry pro emulátor

Velký internetový archiv programů a her pro ZX Spectru najdete na adrese http://www.void.jump.org/archive.html. Zde najdete téměř všechno, co bylo pro ZX Spectrum kdy stvořeno.

Knight Lore 2 - oblíbené bludiště



Ovládání: emulace Kempston joysticku

Download (22 kB)

Saboteur 2 - bojová hra



Ovládání: emulace Kempston joysticku

Download (31 kB)

WEC Le Mans - automobilové závody



Ovládání: emulace Kempston joysticku

Download (37 kB)

Prince of Persia - hra známá spíše z PC, zde v klonu pro ZX Spectrum



Ovládání: numerické klávesy

Download (188 kB)

Golden Axe - bojová hra rozšířená rovněž spíše na PC



Ovládání: emulace Kempston joysticku

Download (82 kB)